Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
16 stycznia 2026
Świat

1423. dzień wojny. Czy Europa stanie przed trudnym wyborem? Nóż w plecy od sojusznika

Łącząc wszystkie spostrzeżenia, wyraźnie widać, że kluczowa dla naszego bezpieczeństwa jest Ukraina. Łącząc wszystkie spostrzeżenia, wyraźnie widać, że kluczowa dla naszego bezpieczeństwa jest Ukraina. President Of Ukraine / mat. pr.
Mało kto spodziewał się, że nasz najważniejszy sojusznik sprawi Europie tak poważny kłopot. W obliczu narastającego napięcia emocje trzeba odłożyć na bok – dziś potrzebna jest chłodna kalkulacja.

W miejscowości Wilniańsk w obwodzie zaporoskim rosyjski pocisk balistyczny Iskander-M i kilka bezpilotowców dalekiego zasięgu uderzyły w dużą podstację elektryczną pracującą na potężnym napięciu. Wywołały spory pożar i wyłączyły prąd na znacznych obszarach.

Pokazano też zdjęcia z ukraińskiego ataku na opalaną gazem ziemnym elektrociepłownię w mieście Orzeł. Drony wywołały przypuszczalnie potężny wybuch kotła jednego z bloków energetycznych, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia budynku. Elektrociepłownia była ostatnio atakowana kilkakrotnie, przez co dochodziło do znaczących przerw w dostawach prądu i ogrzewania w mieście. Ukraińskie drony zniszczyły też podstację elektryczną w miejscowości Prymorsk w okupowanej części obwodu zaporoskiego.

Amerykańskie siły specjalne przejęły szósty tankowiec z rosyjskiej „floty cieni” – statek Veronica pływał pod banderą Gujany. Został zajęty w rejonie Karaibów po tym, jak wypłynął z Wenezueli.

Władimir Putin, podczas wręczenia listów uwierzytelniających nowym rosyjskim ambasadorom, powiedział: „Zamiast dialogu między państwami słychać monolog tych, którzy na mocy prawa silniejszego uważają za dopuszczalne dyktowanie swojej woli, pouczanie innych i wydawanie rozkazów”. Oczywiście miał na myśli USA, bo chyba nie Rosję? Putin niemal wprost powiedział, że wojna w Ukrainie nie toczy się o Ukrainę, a jest elementem szerszej walki – o świat wielobiegunowy.

W Hulajpolu sytuacja jest bardzo trudna. Ostatniej doby ukraińskie wojska odparły 20 rosyjskich ataków w mieście i w okolicznych wioskach.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
