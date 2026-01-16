Mało kto spodziewał się, że nasz najważniejszy sojusznik sprawi Europie tak poważny kłopot. W obliczu narastającego napięcia emocje trzeba odłożyć na bok – dziś potrzebna jest chłodna kalkulacja.

W miejscowości Wilniańsk w obwodzie zaporoskim rosyjski pocisk balistyczny Iskander-M i kilka bezpilotowców dalekiego zasięgu uderzyły w dużą podstację elektryczną pracującą na potężnym napięciu. Wywołały spory pożar i wyłączyły prąd na znacznych obszarach.

Pokazano też zdjęcia z ukraińskiego ataku na opalaną gazem ziemnym elektrociepłownię w mieście Orzeł. Drony wywołały przypuszczalnie potężny wybuch kotła jednego z bloków energetycznych, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia budynku. Elektrociepłownia była ostatnio atakowana kilkakrotnie, przez co dochodziło do znaczących przerw w dostawach prądu i ogrzewania w mieście. Ukraińskie drony zniszczyły też podstację elektryczną w miejscowości Prymorsk w okupowanej części obwodu zaporoskiego.

Amerykańskie siły specjalne przejęły szósty tankowiec z rosyjskiej „floty cieni” – statek Veronica pływał pod banderą Gujany. Został zajęty w rejonie Karaibów po tym, jak wypłynął z Wenezueli.

Władimir Putin, podczas wręczenia listów uwierzytelniających nowym rosyjskim ambasadorom, powiedział: „Zamiast dialogu między państwami słychać monolog tych, którzy na mocy prawa silniejszego uważają za dopuszczalne dyktowanie swojej woli, pouczanie innych i wydawanie rozkazów”. Oczywiście miał na myśli USA, bo chyba nie Rosję? Putin niemal wprost powiedział, że wojna w Ukrainie nie toczy się o Ukrainę, a jest elementem szerszej walki – o świat wielobiegunowy.

W Hulajpolu sytuacja jest bardzo trudna. Ostatniej doby ukraińskie wojska odparły 20 rosyjskich ataków w mieście i w okolicznych wioskach.