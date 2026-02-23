Obwód Królewiecki został przejęty, by zapewnić pokój Europie i raz na zawsze zlikwidować to pruskie „gniazdo militaryzmu”. Ale coś poszło nie tak i powstało tu rosyjskie „gniazdo militaryzmu”.

Ukraińskie drony znów zaatakowały elektrownię w Biełgorodzie i wywołały blackout. Ciekawe, że Kijów wybrał akurat ten obwód. Czy paraliżując miasto średniej wielkości (ciut większe od Radomia), uda się sprowokować jakieś zamieszki? Czy to byłby impuls kremlowskiej opozycji do bardziej zdecydowanych ruchów przeciw Putinowi?

Nocą Rosja użyła 347 środków napadu powietrznego, w tym 297 dronów rodziny Shahed (Gerań i Gerbera), reszta to pociski manewrujące. Atakowała głównie Kijów, Lwów i ich najbliższe okolice. Poza celami związanymi z energetyką uderzyła w obiekty komunikacyjne i zaopatrzenie w wodę. Stara się zamienić życie Ukraińców w piekło, ale dzielny naród się nie poddaje.

Rosjanie poprzez zwerbowanych agentów zdołali przeprowadzić zamachy bombowe we Lwowie. Zginęła młoda policjantka, jest 25 rannych. Kilka osób zatrzymano.

Ukraiński korespondent wojskowy Kostiantyn Maszowec poinformował 21 lutego, że siły rosyjskie zajęły niedawno wieś Zakitne (na północny wschód od Słowiańska) i zaczęły walki o Kałenyki. Z kolei rzecznik Połączonych Sił Zadaniowych płk Wiktor Trehubow poinformował, że Rosjanie próbują ominąć Łymań przez Drobyszewo i Stawki, by ostatecznie zdobyć Rajhorodok i zagrozić Słowiańskowi, lecz nie udało im się jeszcze poczynić znaczących postępów.

Z kolei Ukraińcy ponownie posunęli się pod Hulajpolem, trwa ich uporczywa kontrofensywa. Na zdjęciach widać, jak Rosjanie ostrzeliwują pozycje na zachód od Myrne. Niedawno jeszcze okupowali te ziemie, najwyraźniej je stracili. Ukraińskie wojska kontynuowały natarcie na Pryłuki, Boikowe (obie wsie na północny zachód od Hulajpola) i Rizdwiankę.