Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
21 marca 2026
Świat

1487. dzień wojny. Czy Rosji kończy się czas? Są ciekawe poszlaki. Putin ma ostatnią szansę

21 marca 2026
Prezydent Rosji Władimir Putin, 5 marca 2026 r. Prezydent Rosji Władimir Putin, 5 marca 2026 r. Valery Sharifulin / Zuma Press / Forum
Pojawiają się oznaki, że Rosji naprawdę kończy się czas. Coraz śmielej podnoszą się głosy, że najpewniej zmierza donikąd.

Rosjanie coraz częściej prowadzą ataki z użyciem pojazdów pancernych, co może być elementem zintensyfikowanych przygotowań do ofensywy wiosenno-letniej 2026. Takie uderzenie o sile niepełnej kompanii w kierunku Nowopawliwki zorganizowali 17 marca, nieco słabsze na kierunku kupiańskim i w pobliżu Myrnohradu 18 marca, do tego zmechanizowany atak o sile plutonu w Hryszynem i jeszcze jeden zmechanizowany atak o wzmocnionej sile kompanii w pobliżu Szandryhołowego 19 marca. Część z nich mogła mieć charakter rozpoznania walką, by zidentyfikować słabe punkty przeciwnika.

W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Symferopol na Krymie, było słychać wybuchy, aktywna była obrona przeciwlotnicza. Trafili m.in. elektrownię. Za to w Ufie, 1,5 tys. km od Ukrainy, przelatujące Liutij uderzyły w wieżowiec. Nie wiadomo, czy to był cel, czy aparaty zostały zakłócone, ani co mieściło się w budynku.

Według resortu obrony Ukrainy Rosjanie ostatniej doby stracili nieco mniej żołnierzy niż zwykle: 1240 (zabici i ciężko ranni), do tego czołg i osiem innych pojazdów pancernych, a także 31 dział artylerii polowej. Ministrowie zawsze opatrują komunikaty jakimś adekwatnym cytatem. Dziś wybrali taki: „Nie inicjuję przemocy, ale odpowiadam na nią siłą” (Chuck Norris).

Na frontach na razie bez większych zmian. Miejmy nadzieję, że pierwsza do ściany dojdzie Rosja.

Rosjanie zaoferowali układ USA: przestaną dzielić się informacjami wywiadowczymi i danymi z rozpoznania z Iranem, jeśli Amerykanie przestaną się dzielić taką wiedzą z Ukrainą.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama