Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
15 kwietnia 2026
Świat

1512. dzień wojny. Kto wytrzyma? Bitwa o Słowiańsk i Kramatorsk może być rozstrzygająca

Słowiańsk, 10 marca 2026 r. Słowiańsk, 10 marca 2026 r. Abaca Press / Forum
Mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważny jest ten fragment frontu. Jeśli Ukraina poniesie klęskę, konsekwencje mogą być straszne.

W Waliukach w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim 34 drony trafiły w pociąg z paliwem. Mieszkańcy sfilmowali imponujący pożar. Drony uderzyły też w zakład chemiczny AO Sintez-Kauczuk w miasteczku Sterlitamak w Baszkirstanie, między Ufą a Oranienburgiem, czyli ok. 1,3 tys. km od terenów kontrolowanych przez Ukrainę. To producent polimerów i gumy syntetycznej używanej w produkcji opon i uszczelek, kluczowy dla funkcjonowania pojazdów, również wojskowych.

Rosjanie przeprowadzili tymczasem zmasowany atak na Ukrainę z użyciem 324 dronów rodziny Gerań 2 i trzech pocisków balistycznych Iskander. Obrona zestrzeliła 309 aparatów, pozostałe niestety trafiły, podobnie jak rakiety.

Vance jest dumny

Wiceprezydent J.D. Vance oznajmił, że jest dumny z podjętej mniej więcej rok temu decyzji o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa. Stany Zjednoczone uznały, że obrona Europy przed ewentualną rosyjską agresją jest im całkowicie obojętna. Liczenie na sojusz z USA może się źle skończyć. Oczywiście nie ma powodów, żeby formalnie z niego rezygnować, w razie ataku Waszyngton może zmienić zdanie, ale trzeba zacieśniać europejskie relacje militarne.

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow został odznaczony orderem „Za wkład w rozwój przemysłu cementowego w Rosji”.

Tymczasem prorządowy pisarz Siergiej Komkow, który zasłynął tym, że w 2021 r. wysunął kandydaturę Putina do pokojowego Nobla, wrócił do tematu zorganizowanej przestępczości w rosyjskim wojsku, o czym pierwszy raz napisał w 2024 r. Jak mówi, armia to OWM, czyli „Zorganizowana Melina Złodziei” (Organizowannaja Worowskaja Malina).

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
