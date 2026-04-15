Mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważny jest ten fragment frontu. Jeśli Ukraina poniesie klęskę, konsekwencje mogą być straszne.

W Waliukach w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim 34 drony trafiły w pociąg z paliwem. Mieszkańcy sfilmowali imponujący pożar. Drony uderzyły też w zakład chemiczny AO Sintez-Kauczuk w miasteczku Sterlitamak w Baszkirstanie, między Ufą a Oranienburgiem, czyli ok. 1,3 tys. km od terenów kontrolowanych przez Ukrainę. To producent polimerów i gumy syntetycznej używanej w produkcji opon i uszczelek, kluczowy dla funkcjonowania pojazdów, również wojskowych.

Rosjanie przeprowadzili tymczasem zmasowany atak na Ukrainę z użyciem 324 dronów rodziny Gerań 2 i trzech pocisków balistycznych Iskander. Obrona zestrzeliła 309 aparatów, pozostałe niestety trafiły, podobnie jak rakiety.

Vance jest dumny

Wiceprezydent J.D. Vance oznajmił, że jest dumny z podjętej mniej więcej rok temu decyzji o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa. Stany Zjednoczone uznały, że obrona Europy przed ewentualną rosyjską agresją jest im całkowicie obojętna. Liczenie na sojusz z USA może się źle skończyć. Oczywiście nie ma powodów, żeby formalnie z niego rezygnować, w razie ataku Waszyngton może zmienić zdanie, ale trzeba zacieśniać europejskie relacje militarne.

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow został odznaczony orderem „Za wkład w rozwój przemysłu cementowego w Rosji”.

Tymczasem prorządowy pisarz Siergiej Komkow, który zasłynął tym, że w 2021 r. wysunął kandydaturę Putina do pokojowego Nobla, wrócił do tematu zorganizowanej przestępczości w rosyjskim wojsku, o czym pierwszy raz napisał w 2024 r. Jak mówi, armia to OWM, czyli „Zorganizowana Melina Złodziei” (Organizowannaja Worowskaja Malina).