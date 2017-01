Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

„Ucho prezesa” robi prawdziwą furorę w internecie. Niemal każdy widział choć jeden odcinek, a przynajmniej słyszał o tym kabaretowym serialu Roberta Górskiego, w którym wciela się on w postać lidera rządzącej partii. Rzecz jest dobrze zagrana, ma bardzo zabawne fragmenty, ale też zaczęła rodzić pytania: czy to złośliwa, ośmieszająca satyra na Jarosława Kaczyńskiego, czy jednak jakaś próba ocieplenia jego wizerunku? Prezes w interpretacji Górskiego jest nieco zdziwaczałym, ale sprytnym facetem, przerastającym na głowę swoje otoczenie. Z jednej strony pokazany jest jego cynizm i instrumentalne traktowanie ludzi, ale z drugiej pojawia się jakieś usprawiedliwienie, aby tak ich traktować, skoro to lizusy, karierowicze bez charakteru i moralnego kręgosłupa. Jak na polski kabaret, z reguły raczej mało wyrafinowany, „Ucho prezesa” prowokuje do całkiem poważnych rozważań na temat polityki, głównych postaci życia publicznego i ich tolerancji na satyrę. Dlatego poświęcamy temu serialowi okładkę najnowszej POLITYKI i bardzo interesujący tekst Grzegorza Rzeczkowskiego „Co mówi ucho”. Polecam.

Co ponadto? W najnowszym wydaniu POLITYKI rozpoczynamy nowy cykl raportów naszego tygodnika pod hasłem „Co po PiS?”. Paradoksalnie, im bardziej władza utwardza swoje panowanie, im więcej zmienia we wszystkich dziedzinach, tym pilniejsze staje się pytanie, co potem? Czy kiedy rządy PiS się wreszcie skończą, należy wszystkie rozwiązania przez nie wprowadzone cofnąć? A może poprawić, a niektóre zostawić? Jak odbudować ustrój państwa, co Trybunałem Konstytucyjnym, prokuraturą, mediami, armią, gimnazjami, emeryturami? Jak ma wyglądać Polska bez PiS? W najnowszym numerze w tekstach wprowadzających cykl zastanawiają się nad tym Jerzy Baczyński, Adam Szostkiewicz i Jacek Rakowiecki. Za tydzień w POLITYCE: Co dalej z 500 plus, a potem co miesiąc kolejne reformy i deformy PiS znajdą się pod lupą ekspertów, polityków i publicystów. Zachęcam do lektury naszej nowej serii.

Co jeszcze w POLITYCE? O Ameryce Trumpa, która zacznie rywalizować z Europą, pisze Łukasz Wójcik; Co dalej z KOD – pyta i odpowiada Rafał Kalukin; o coraz bardziej znaczącej roli, jaką pełni w obozie władzy Adam Bielan, pisze Wojciech Szacki; o chaosie, jaki już panuje w szkolnictwie po zapowiedzi likwidacji gimnazjów, opowiada Joanna Cieśla; o otwieranym „po partyzancku”, przy głębokiej niechęci władz, Muzeum II Wojny Światowej pisze Ryszarda Socha; a o pewnym czarnoskórym prawicowcu – nasza reporterka Marta Mazuś.

Na deser: tekst o tzw. czołówkach studniówkowych, filmikach kręconych przez maturzystów, które są coraz bardziej profesjonalne i fabularnie rozbudowane; a także reportaż o pierwszym polskim klubie w angielskiej lidze okręgowej – jak został założony, kto w nim gra i jak mu idzie w sportowej rywalizacji.

To mały wycinek z naszej bogatej oferty zawartej w najnowszej POLITYCE. Zachęcam do przeczytania wszystkich artykułów i wywiadów, bo są warte Państwa uwagi.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego