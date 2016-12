Coraz więcej pozwów zbiorowych w sądach

Poszkodowani frankowicze są coraz bardziej skłonni kierować sprawy swoich kredytów do sądów. Także w pozwach zbiorowych.

„Masz Volkswagena diesla? Należy Ci się nowe auto! Dołącz do nas – pozew zbiorowy” – zachęcają reklamy na popularnych stronach internetowych. Jest szansa, że dostrzegą ją właściciele volkswagenów nieświadomi, że ich samochody wyposażone są w silniki EA 189 z oprogramowaniem fałszującym wyniki analizy spalin. Auto jeździ jak jeździło, więc mogą o tym nie wiedzieć. Ale problem jest i stąd propozycja, by go wspólnie rozwiązać drogą pozwu zbiorowego.

Gdy wybuchła afera Volkswagena, doliczono się 140 tys. wadliwych aut, ale może być dużo więcej. Volkswagen prowadzi akcje wymiany oprogramowania komputerów, ale eksperci mają wątpliwości, czy będzie to skuteczne i jak odbije się na osiągach samochodów. W USA, gdzie afera się zaczęła, koncern zgodził się zrekompensować straty finansowe, a nawet wymieniać auta. Zawarł sądową ugodę na ponad 14 mld dol. W Europie zapowiedział, że tego nie zrobi. Tłumaczy, że amerykańskie przepisy są surowsze, a Amerykanie bardziej skłonni do procesowania, więc musiał ustąpić.

Jacka Świecę, warszawskiego radcę prawnego, takie zachowanie oburza. Podobnie jak bezczynność polskich władz. Dlatego postanowił zorganizować właścicieli aut i dochodzić praw na drodze pozwu zbiorowego. Tak powstało Stowarzyszenie osób poszkodowanych przez spółki koncernu Volkswagen AG, którego mecenas jest prezesem, a także STOPVW spółka z o.o., której także szefuje.

Stowarzyszenie złożyło już do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego wysokości 10,45 mld zł.