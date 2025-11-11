Rosyjski wywiad w Europie. Jak to działa? Co szpiegowała Anna Chapman?

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. O metodach działania rosyjskich służb opowiada Paweł Reszka.

O fake newsach, dezinformacji i wojnie propagandowej słyszymy niemal codziennie. Fabryki trolli sieją chaos, dążą do osłabienia wsparcia Zachodu dla Ukrainy, wspierają partie antysystemowe. Ale rosyjskie służby posługują się również tradycyjnymi metodami, wysyłając bądź hodując agentów. Dlaczego nie wystarcza im biały wywiad, informacje, które da się wyczytać z internetu? Uzurpują sobie prawo do zabijania. Dlaczego Siergiej Skripal miał zginąć i w jaki sposób?

To wciąż nie wszystkie wątki naszej rozmowy, która ukazuje się przy okazji premiery nowego Pomocnika Historycznego: „Opowieści o szpiegach. Od Odyseusza do Bonda”. Paweł Reszka jest autorem części tekstów. Zapraszamy do lektury od 12 listopada!

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. Ale w czasach natężenia konfliktów międzynarodowych wpadki są częstsze i dzięki nim poznajemy ludzi działających w cieniu. Prezentujemy kilkadziesiąt portretów wybranych agentów od starożytności do dziś. Sięgamy do wojen Imperium Romanum i szpiegów Cezara, do wojen krzyżackich i szpiegów Zakonu, przy okazji wyjaśniamy, dlaczego byli skuteczniejsi niż polscy, prezentujemy agentów Napoleona i wywiadowców króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pokazujemy, kto działał za kulisami Wielkiej Gry, czyli XIX-wiecznej rywalizacji mocarstw o Azję Środkową. Kto zdobywał informacje po obu stronach żelaznej kurtyny. Nie pomijamy roli dezinformacji, licencji na zabijanie, wywiadu gospodarczego i kradzieży patentów, na której budowano potęgę ekonomiczną.

Pokazujemy, jak powstawały takie instytucje jak Mosad, MI5, CIA, GRU, i jak rozwijał się i profesjonalizował wywiad państw.

Najważniejsi w tym wszystkim są konkretni ludzie, ich motywy, sukcesy i porażki kończące się nierzadko śmiercią. Oceniamy ikony tej „profesji” – czy rzeczywiście Mata Hari zasługuje na swoją legendę? Czy działania flagowej agentki Putina Anny Chapman były tylko śmiechu warte?

