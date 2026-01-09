Teraz G2? Chiny wchodzą w nowy rok z poczuciem siły. Zachód trzeszczy, mogą działać

Czy Chińczycy wygrają walkę o dominację nad światem? Najpierw połkną USA, a następnie nas: Europę, Polskę? Jak ważna dla Chin jest Wenezuela, po co im Tajwan i czy już są na Grenlandii?

To podstawowe lęki i pytania, od których rozpoczynamy pierwszą rozmowę poświęconą globalnej układance mocarstw. Kiedy imperia tańczą i strzelają korki od szamanów lub alkoholi mocniejszych, „Polskie demo” szuka tam, gdzie od dekad, systematycznie i cicho Komunistyczna Republika Chin realizuje swoje strategiczne cele. Wiemy o nich coraz więcej, bo rosnące w potęgę imperium przestaje kryć swoje zamiary i mówi o nich coraz głośniej. Wystarczy przyłożyć ucho w odpowiednie miejsce.

Pytamy eksperta – Jakuba Jakóbowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich – o to, jak Pekin systematycznie zmienia nowy globalny porządek. Punktem wyjścia są wydarzenia z ostatnich dni: sytuacja w Wenezueli i sprawa Nicolása Maduro, ale rozmowa szybko prowadzi do ważnego tematu rywalizacji Chiny z USA, erozji Pax Americana i świata, w którym coraz częściej mówi się o układzie G2. – Chiny mają dwie twarze – mówi Jakub Jakóbowski. – Druga twarz to intencje, bardziej ukryte. I rozmowy, które odbywają się tylko po chińsku.

Rozmawiamy też m.in. o tym, jakie Chiny i Tajwan mają dziś relacje i czy ostatecznie dojdzie do inwazji. Wyjaśniamy, jakie znaczenie militarne mają Morze Południowochińskie, Azja Wschodnia i Pacyfik, a także jak Pekin postrzega swoją rolę w regionie.

Czy Europa to przetrwa?

Nie zapominamy również o tym, jak ważna jest technologia w Chinach. Potęga Chin w tym obszarze, rozwój sztucznej inteligencji, infrastruktury krytycznej, a także chińskie samochody w Polsce i na całym świecie – to wszystko każe nam się zastanowić, czy Chiny już wygrały i czy zdominują świat. A może jest inaczej i to świat uzależniony jest od Chin? Rozmawiamy też o sojuszu Chin z Rosją, o wojnie w Ukrainie i o tym, dlaczego Pekin wspiera Moskwę, jednocześnie realizując własne interesy strategiczne. Czy Chiny szykują się na upadek Rosji, choć są ich sojusznikiem? W tle: Grenlandia, Bliski Wschód i Afryka jako kolejne obszary globalnej gry. Rozmowę prowadzą Michał Tomasik („Polityka”) i dr Anna Materska-Sosnowska (Fundacja Batorego).