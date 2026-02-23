Do dziś zachodnie służby nie wiedzą jednego: kiedy Putin podjął decyzję o ataku

Po czterech latach Władimir Putin nie osiągnął żadnego ze swoich celów strategicznych. Ukraina zmieniła się nie do poznania, ewolucję przeszło też NATO.

Jakie lekcje dla polskiego społeczeństwa i elit politycznych płyną z czterech lat bohaterskiej obrony Ukraińców przed rosyjską inwazją? Jaka przyszłość czeka ukraińską politykę? Co mogłoby oznaczać zwycięstwo w walce z Rosją? Czy Donald Trump zdecyduje się ponownie zaatakować Iran? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”.

Kiedy cztery lata temu Rosja rozpoczynała pełnoskalową inwazję na Ukrainę, wielu zachodnich ekspertów, zwłaszcza tzw. realiści, przepowiadali upadek Kijowa i ukraińskiej państwowości w ciągu kilkunastu dni. Stany Zjednoczone nastawiały się nawet na pomoc ukraińskim partyzantom, a nie ukraińskiemu wojsku, którego miało już nie być.

Tymczasem po czterech latach Władimir Putin nie osiągnął żadnego ze swoich celów strategicznych. Ukraina zmieniła się nie do poznania, ewolucję przeszło też NATO. Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini omawiają te zmiany, dyskutują też o kolejnych krokach Donalda Trumpa w polityce zagranicznej i krajowej, biorąc pod uwagę decyzję Sądu Najwyższego o niekonstytucyjności niektórych ceł, ale też możliwe eskalacje wokół Iranu i Kuby.

