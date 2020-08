Konkurs prac magisterskich o dziejach PRL

Już tylko do 30 września czekamy na zgłoszenia prac magisterskich o PRL do naszej Nagrody im. M.F. Rakowskiego. Do wygrania 15 tys. zł!

Do konkursu można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945–89 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów. Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 i 2019 r. Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy – pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Wysokość nagrody: 15 000 zł Na zgłoszenia czekamy pod adresem rakowski@polityka.pl. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej połowie grudnia. W skład Kapituły wchodzą: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i „Polityka”) oraz red. Marian Turski („Polityka”).