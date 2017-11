REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD HISTORYCZNYCH POLITYKI 2018

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki przyznawania Nagród Historycznych tygodnika POLITYKA zwanych dalej „Nagrody Historyczne POLITYKI” lub w skrócie „Nagrody”.

§ 2. Podmiotem przyznającym Nagrody Historyczne POLITYKI jest POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. SKA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 445981, wydawca tygodnika POLITYKA, zwana dalej POLITYKĄ.

§ 3. Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski opublikowane w języku polskim ( w tym także książki autorów zagranicznych przetłumaczone język polski), które w metryce mają rok wydania poprzedzający rok przyznania Nagród. Nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości.

§ 4. Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.

§ 5. Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w czterech (4) kategoriach (działach):

1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i popularno-naukowych

2/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;

3/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;

4/ ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut.

§ 6. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 8.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 5.000 zł brutto.

§ 7. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa). W przypadku pracy zbiorowej wartość nagrody dzielona jest równomiernie wśród wszystkich autorów wyróżnionej publikacji.

§ 8. Nagroda pieniężna we wszystkich kategoriach nie jest przyznawana wydawcy książki.

§ 9. POLITYKA, na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl, przynajmniej raz opublikuje ogłoszenie, w którym poinformuje o możliwości zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, poprzez przysłanie listu przewodniego uzasadniającego zgłoszenie wraz z książką/książkami na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki).

§ 10. Nagrody będą przyznane w pierwszej połowie maja, zgłoszenia kandydatur następuje do 2 lutego 2018.

§ 11. POLITYKA powołała Jury Nagród Historycznych POLITYKI, w skład której wchodzą:

profesor Włodzimierz Borodziej profesor Wiesław Władyka dr hab. Bożena Szaynok profesor Dariusz Stola dr hab. Marcin Zaremba redaktor Marian Turski, Przewodniczący Jury

II Zasady przyznawania Nagród.

§ 12. Pierwsze posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do dnia 15 marca 2018 r. Jury wyłania co najmniej trzy (3) książki w każdej kategorii (dziale), które otrzymują status Książki Nominowanej do Nagród Historycznych POLITYKI.

§ 13. Drugie posiedzenie Jury odbywa się najpóźniej do 15 kwietnia 2018 r. Jury podejmuje decyzję odnośnie laureatów Nagród.

§ 14. W przypadku oddania takiej samej liczby głosów na kandydata do Nagrody, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.

§ 15. Książki Nominowane prezentowane będą na łamach tygodnika Polityka oraz na stronie www.polityka.pl. Nominacje będą ukazywać się najpóźniej na tydzień przed ogłoszeniem laureatów Nagród.

§ 16. Książki, które otrzymały Nagrody Historyczne POLITYKI, prezentowane będą na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl.

§ 17. Członkowie Jury dopuszczają możliwość nie przyznania Nagrody w jednej z kategorii, zastrzegając sobie prawo do nagrodzenia dwóch publikacji w innej kategorii.

§ 18. Jury postanawia, że w danej kategorii Nagród Historycznych POLITYKI laureatem można zostać jedynie dwukrotnie.

§ 19. Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI dostępny jest w siedzibie POLITYKI.