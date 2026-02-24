Zobowiązania finansowe Polaków

Jak wynika z raportu Sytuacja finansowa Polaków. Czy spłacamy swoje długi? dla większości mieszkańców naszego kraju korzystanie z kredytów i pożyczek to element strategii zarządzania budżetem domowym.

Jakie kredyty najczęściej biorą Polacy?

Jak wskazują dane BIK w 2024 r. dominującą część portfela kredytowego Polaków stanowiły kredyty mieszkaniowe. Ich całkowita wartość wyniosła 524,3 miliarda złotych, co odpowiada 68,9 proc. całkowitego zadłużenia gospodarstw domowych.* Kredyty gotówkowe odnotowały wyraźny wzrost – wartość udzielonych w 2024 r. kredytów gotówkowych wyniosła 94,9 miliarda złotych, co stanowi 12,9 proc. całkowitego zadłużenia. W strukturze kredytowej coraz większą rolę odgrywają pożyczki pozabankowe. Wzrost liczby pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe w IV kwartale 2024 r. wyniósł około 15 proc. r/r, co wskazuje na rosnący popyt na finansowanie krótkoterminowe.**

Na jakie cele najczęściej pożyczamy pieniądze?

Według raportu Sytuacja finansowa Polaków. Czy spłacamy swoje długi? dominują motywacje związane z chęcią poprawy lub utrzymania jakości życia. Motywacje związane z koniecznością ratowania sytuacji finansowej dotyczą 15 proc. zadłużonych (są główną motywacją dla 7 proc. z nich).***

Polacy, korzystając z kredytów i pożyczek, adresują różne typy potrzeb. Oto najważniejsze powody złożenia wniosku:

Zakup brakującego sprzętu RTV / AGD (np. poprzedni się zepsuł) – 19 proc.

Korzystna, interesująca oferta (np. raty 0 proc.) – 18 proc.

Zakup lepszego sprzętu RTV / AGD – 13 proc.

Niezbędny remont mieszkania lub domu – 12 proc.

Zakup brakującego wyposażenia mieszkania/domu – 11 proc.

Konieczność załatania domowego budżetu po niespodziewanym wydatku - 11 proc.

Zapewnienie sobie większego komfortu finansowego – 11 proc.

Na kolejnych miejscach znalazły się m.in.: wymarzony remont domu lub mieszkania, cele zdrowotne czy wyjazd na wakacje.

Ile pieniędzy zazwyczaj pożyczamy?

Najczęściej deklarowanym przedziałem kwotowym zobowiązań jest ten pomiędzy 2501 a 5000 zł. Taką odpowiedź wskazało 25 proc. respondentów. 22 proc. badanych zadeklarowało pożyczkę w kwocie 5001–10 000 zł, a po 13 proc.: od 1001 do 2500 oraz od 10 001 do 20 000 zł.

Jakie kryteria przy wyborze pożyczki są kluczowe?

Mieszkańcy naszego kraju najczęściej poszukują informacji o ofertach kredytowych i pożyczkowych bezpośrednio u ich źródła. Jako miejsce znalezienia oferty, z której skorzystali, wskazują najczęściej placówki stacjonarne oraz strony internetowe banków i firm pożyczkowych.

Wybierając instytucję finansową, badani zwracali uwagę przede wszystkim na:

okres spłaty,

niską miesięczną ratę oraz

niskie oprocentowanie

W ofercie pożyczek pozabankowych można znaleźć bardzo atrakcyjne oferty - np. w Vivigo pierwsza pożyczka online to RRSO 0%, udzielana jest na 61 dni.

Za najważniejszy aspekt konkretnych kredytów i pożyczek respondenci najczęściej uznają wysokość miesięcznych rat (47 proc.). Całkowity koszt zobowiązania plasuje się na drugim miejscu (30 proc.), a czas spłaty – na trzecim (18 proc.), choć był on wskazywany jako najważniejszy czynnik wyboru.

61 proc. badanych niezależnie od typu pożyczki porównywało różne propozycje firm. Respondenci najczęściej porównywali oferty w ramach jednego typu instytucji (70 proc.).

Czy Polacy spłacają kredyty i pożyczki w terminie?

Ważnym wnioskiem jest fakt, że zdecydowana większość kontroluje swoje domowe finanse w miarę regularnie (87 proc.). Ponad 2/3 zadłużonych poza spłacaniem zobowiązań regularnie oszczędza. Najczęściej są w stanie odłożyć od 100 do 500 zł miesięcznie, co zadeklarowało 38 proc. badanych.

Większość osób, które skorzystały z kredytu lub pożyczki w ciągu ostatniego roku, nie ma problemów ze spłatami zobowiązań (91 proc.), a 82 proc. spłaca je regularnie. Niemal połowa spłacających (48 proc.) nadpłaca je. O opóźnieniach wspomniało 9 proc. (1 z 11 zadłużonych), a poważne kłopoty z uregulowaniem należności jedynie 2 proc.

* https://media.bik.pl/informacje-prasowe/846933/podsumowanie-roku-2024-na-rynku-kredytow-i-pozyczek-konsumenckich-w-polsce-wyzwania-i-prognozy-na-rok-2025

** https://zpf.pl/rynek-pozyczkowy-w-polsce-iv-kwartal-2024-instytucje-pozyczkowe-odrzucaja-nawet-trzy-czwarte-wnioskow-od-klientow/

*** Sytuacja finansowa Polaków. Czy spłacamy swoje długi?Federacja Konsumentówhttps://www.federacja-konsumentow.org.pl › p,19...

Materiał przygotowany przez Vivigo.