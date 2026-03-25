Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
Inspiracje i porady

Zdolność kredytowa firmy: 5 powodów odmowy i co robić

. . mat. pr.
Zdolność kredytowa MŚP spada – banki finansują zaledwie 28% inwestycji, a co drugi wniosek mikrofirmy jest odrzucany. Poznaj przyczyny i sprawdź, jakie alternatywy oferuje rynek private debt.

Zapaść kredytowa MŚP: dlaczego banki finansują tylko 28% inwestycji?

Banki finansują jedynie 28,9 mld PLN kredytów inwestycyjnych dla sektora MŚP, który generuje blisko połowę polskiego PKB. Mimo wzrostu portfela kredytowego o 11,5% do 126,6 mld PLN w 2025 roku, mniejsze firmy napotykają trudności przy co drugim wniosku. Przedsiębiorcy pokrywają 46% inwestycji z własnych środków, a główną barierą pozostaje restrykcyjny scoring i wymagany wskaźnik DSCR na poziomie 1,2–1,5.

Co najbardziej obniża zdolność kredytową?

Niski wskaźnik DSCR to główny powód odmów. Bank Światowy zaleca poziom 1,3, a dla pełnej stabilności nawet 2,5. Gdy wskaźnik spada poniżej jedności, firma nie pokrywa rat i odsetek. Kolejna bariera to negatywna historia w BIK — informacje o opóźnieniach są przechowywane przez 5 lat. Problemem są też zaległości wobec US i ZUS oraz staż działalności poniżej 12 miesięcy.

Dominująca uproszczona rachunkowość pogłębia asymetrię informacji — banki mają ograniczony wgląd w rzeczywistą płynność finansową, co zmusza analityków do surowszych kryteriów oceny.

  • Zła historia w BIK (przyczyna 50% odmów dla mikrofirm)
  • Zaległości wobec US/ZUS (bezwzględna blokada finansowania)
  • Staż działalności poniżej 12 miesięcy
  • Uproszczona rachunkowość (utrudnia rzetelną analizę ryzyka)

Polski Ład i ryczałt: jak forma opodatkowania obniża scoring

Ryczałt ewidencjonowany, atrakcyjny zwłaszcza dla IT z 12% stawką, paradoksalnie pogarsza scoring kredytowy. Osoby rozliczające się ryczałtem wykazują przychód bez kosztów, więc banki uznają za dochód jedynie 20% przychodu. Pomijane ulgi (np. IP Box) sprawiają, że innowacyjne firmy są postrzegane jako bardziej ryzykowne. Przedsiębiorcy muszą dokumentować przychody z ostatnich 24 miesięcy, a ryczałt mimo oszczędności podatkowych staje się pułapką przy pozyskiwaniu kapitału.

Zatory płatnicze i inflacja kosztowa

Zatory płatnicze obniżają DSCR poniżej jedności, a inflacja kosztowa zwiększa wydatki operacyjne. Mimo wzrostu PKB o 3,7% akcja kredytowa zmniejszyła się o 3,8%. Stopy procentowe na poziomie 5,75% naruszają kowenanty bankowe. Niski poziom wykorzystania funduszy unijnych (2%) dodatkowo osłabia płynność sektora.

Zjawisko zniechęcenia finansowego

Aż 20% przedsiębiorstw rezygnuje z ubiegania się o kredyt z obawy przed odmową. Odsetek zniechęconych firm jest dwukrotnie większy niż liczba faktycznie odrzuconych wniosków. Zjawisko dotyka szczególnie mikrofirm i kobiet prowadzących działalność. Bezpieczne firmy wycofują się z rynku, a w portfelach banków pozostają bardziej ryzykowne podmioty — co dodatkowo usztywnia politykę kredytową.

Private debt i finansowanie pozabankowe

Sektor bankowy zmaga się z rosnącymi obciążeniami — efektywna stopa opodatkowania banków wzrośnie z 32% w 2025 do 46–47% w 2026 roku. Kredytowanie w Polsce wynosi ok. 31% PKB, jeden z najniższych wskaźników w UE. Firmy sięgają po mikrofaktoring, programy gwarancyjne BGK i pożyczki FENG. Private debt staje się głównym źródłem kapitału dla projektów o wyższym ryzyku.

Kiedy pożyczka dla firm bez zdolności kredytowej staje się rynkową koniecznością?

Gdy tradycyjne banki odmawiają wsparcia przy DSCR poniżej 1,20, pożyczka dla firm bez zdolności kredytowej staje się jedynym sposobem na pozyskanie kapitału poza sektorem bankowym. Instrumenty pozabankowe pozwalają ominąć procedury nieuwzględniające sezonowości czy chwilowych problemów z płynnością i realizować kontrakty zablokowane w tradycyjnym modelu oceny ryzyka.

Rola funduszy dłużnych w restrukturyzacji

KNF narzuca bankom rygorystyczne zasady ostrożnościowe — do 2027 roku kredytowanie sektora niefinansowego spadnie do 30% PKB. Fundusze dłużne dostarczają kapitał poprzez obligacje korporacyjne i pożyczki podporządkowane, pomagając przywrócić równowagę bilansową bez negatywnego wpływu na scoring. Dla MŚP zmagających się z malejącymi marżami takie finansowanie jest często jedyną opcją na uniknięcie stagnacji i powrót na ścieżkę wzrostu.

Materiał przygotowany przez Horyzont Capital.

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Nowy przywódca Iranu wybrany. Ceny ropy naftowej wystrzeliły. Wrze na całym Bliskim Wschodzie

    Redakcja „Polityki”

  2. Co to były za rakiety? Iran uderzył w wyspę Diego Garcia. To jeden z największych szoków tej wojny

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Rozwód z Kościołem? „Oj, wy załgani biskupi”. Prawica atakuje episkopat za list o Żydach

    Jakub Halcewicz

  4. FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

    Łukasz Wójcik

  5. Napad na SAFE. Nawrocki wpuszczony w pułapkę, Kaczyński przekroczył kolejny w karierze Rubikon

    Rafał Kalukin
Reklama