Zdolność kredytowa firmy: 5 powodów odmowy i co robić

Zdolność kredytowa MŚP spada – banki finansują zaledwie 28% inwestycji, a co drugi wniosek mikrofirmy jest odrzucany. Poznaj przyczyny i sprawdź, jakie alternatywy oferuje rynek private debt.

Zapaść kredytowa MŚP: dlaczego banki finansują tylko 28% inwestycji?

Banki finansują jedynie 28,9 mld PLN kredytów inwestycyjnych dla sektora MŚP, który generuje blisko połowę polskiego PKB. Mimo wzrostu portfela kredytowego o 11,5% do 126,6 mld PLN w 2025 roku, mniejsze firmy napotykają trudności przy co drugim wniosku. Przedsiębiorcy pokrywają 46% inwestycji z własnych środków, a główną barierą pozostaje restrykcyjny scoring i wymagany wskaźnik DSCR na poziomie 1,2–1,5.

Co najbardziej obniża zdolność kredytową?

Niski wskaźnik DSCR to główny powód odmów. Bank Światowy zaleca poziom 1,3, a dla pełnej stabilności nawet 2,5. Gdy wskaźnik spada poniżej jedności, firma nie pokrywa rat i odsetek. Kolejna bariera to negatywna historia w BIK — informacje o opóźnieniach są przechowywane przez 5 lat. Problemem są też zaległości wobec US i ZUS oraz staż działalności poniżej 12 miesięcy.

Dominująca uproszczona rachunkowość pogłębia asymetrię informacji — banki mają ograniczony wgląd w rzeczywistą płynność finansową, co zmusza analityków do surowszych kryteriów oceny.

Zła historia w BIK (przyczyna 50% odmów dla mikrofirm)

Zaległości wobec US/ZUS (bezwzględna blokada finansowania)

Staż działalności poniżej 12 miesięcy

Uproszczona rachunkowość (utrudnia rzetelną analizę ryzyka)

Polski Ład i ryczałt: jak forma opodatkowania obniża scoring

Ryczałt ewidencjonowany, atrakcyjny zwłaszcza dla IT z 12% stawką, paradoksalnie pogarsza scoring kredytowy. Osoby rozliczające się ryczałtem wykazują przychód bez kosztów, więc banki uznają za dochód jedynie 20% przychodu. Pomijane ulgi (np. IP Box) sprawiają, że innowacyjne firmy są postrzegane jako bardziej ryzykowne. Przedsiębiorcy muszą dokumentować przychody z ostatnich 24 miesięcy, a ryczałt mimo oszczędności podatkowych staje się pułapką przy pozyskiwaniu kapitału.

Zatory płatnicze i inflacja kosztowa

Zatory płatnicze obniżają DSCR poniżej jedności, a inflacja kosztowa zwiększa wydatki operacyjne. Mimo wzrostu PKB o 3,7% akcja kredytowa zmniejszyła się o 3,8%. Stopy procentowe na poziomie 5,75% naruszają kowenanty bankowe. Niski poziom wykorzystania funduszy unijnych (2%) dodatkowo osłabia płynność sektora.

Zjawisko zniechęcenia finansowego

Aż 20% przedsiębiorstw rezygnuje z ubiegania się o kredyt z obawy przed odmową. Odsetek zniechęconych firm jest dwukrotnie większy niż liczba faktycznie odrzuconych wniosków. Zjawisko dotyka szczególnie mikrofirm i kobiet prowadzących działalność. Bezpieczne firmy wycofują się z rynku, a w portfelach banków pozostają bardziej ryzykowne podmioty — co dodatkowo usztywnia politykę kredytową.

Private debt i finansowanie pozabankowe

Sektor bankowy zmaga się z rosnącymi obciążeniami — efektywna stopa opodatkowania banków wzrośnie z 32% w 2025 do 46–47% w 2026 roku. Kredytowanie w Polsce wynosi ok. 31% PKB, jeden z najniższych wskaźników w UE. Firmy sięgają po mikrofaktoring, programy gwarancyjne BGK i pożyczki FENG. Private debt staje się głównym źródłem kapitału dla projektów o wyższym ryzyku.

Kiedy pożyczka dla firm bez zdolności kredytowej staje się rynkową koniecznością?

Gdy tradycyjne banki odmawiają wsparcia przy DSCR poniżej 1,20, pożyczka dla firm bez zdolności kredytowej staje się jedynym sposobem na pozyskanie kapitału poza sektorem bankowym. Instrumenty pozabankowe pozwalają ominąć procedury nieuwzględniające sezonowości czy chwilowych problemów z płynnością i realizować kontrakty zablokowane w tradycyjnym modelu oceny ryzyka.

Rola funduszy dłużnych w restrukturyzacji

KNF narzuca bankom rygorystyczne zasady ostrożnościowe — do 2027 roku kredytowanie sektora niefinansowego spadnie do 30% PKB. Fundusze dłużne dostarczają kapitał poprzez obligacje korporacyjne i pożyczki podporządkowane, pomagając przywrócić równowagę bilansową bez negatywnego wpływu na scoring. Dla MŚP zmagających się z malejącymi marżami takie finansowanie jest często jedyną opcją na uniknięcie stagnacji i powrót na ścieżkę wzrostu.

Materiał przygotowany przez Horyzont Capital.