Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Halcewicz
22 marca 2026
Kraj

Rozwód z Kościołem? „Oj, wy załgani biskupi”. Prawica atakuje episkopat za list o Żydach

Kard. Grzegorz Ryś EpiskopatNews / mat. pr.
Konferencja Episkopatu Polski przypomniała – w opublikowanym w sobotę okolicznościowym liście – pierwszą w historii wizytę papieża w synagodze. Skrajna prawica odpowiedziała niespotykaną dotąd falą nienawiści.

13 kwietnia 1986 r. Jan Paweł II przekroczył próg rzymskiej Synagogi Większej. Nazwał w niej Żydów „naszymi starszymi braćmi”. Mówił o Holokauście, potępił antysemityzm. Tydzień po Wielkanocy minie 40 lat od tego symbolicznego wydarzenia.

Mogło do niego w ogóle dojść dzięki ogłoszonej 20 lat wcześniej – podczas Soboru Watykańskiego II – deklaracji „Nostra aetate” (pol. „W naszej epoce”). Zapoczątkowała ona dialog międzyreligijny, uznając, że nie tylko chrześcijaństwo, lecz także inne religie „niejednokrotnie odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi”.

„Nostra aetate” podkreśla istnienie wspólnego chrześcijanom i Żydom dziedzictwa duchowego i postuluje ożywienie wzajemnej ciekawości siebie. Odrzuca przypisywanie zbiorowej winy za śmierć Jezusa – „ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym”. Potępia wszelkie prześladowania. I przypomina, że „nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego”.

Papież Polak mógł zatem w murach synagogi mówić na głos to, co zapisano już w kościelnych dokumentach. Między innymi że nie ma „żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów”; że Żydzi „pozostają przedmiotem miłości Boga”; że Kościół „ubolewa nad nienawiścią, prześladowaniami i wszelkimi objawami antysemityzmu, skierowanymi przeciw Żydom w każdym czasie i przez kogokolwiek”.

Czytaj też: Kaczyński jak Malaparte? Dobra dla Polski polityka była już zajęta. Poszedł łowić gdzie indziej

Wy łajdaki!

List episkopatu, który przypomina tamte wydarzenia, rozwścieczył konserwatywnych świeckich katolików, w tym skrajną prawicę polityczną. Takiej fali oburzenia i hejtu prawicy (która wezbrała w mediach społecznościowych) przeciw katolickim biskupom jeszcze nie było. To potwierdzenie, że antysemityzm rośnie w siłę.

„Wielka szkoda – pisze Krzysztof Bosak (Konfederacja) – że żaden biskup tego nie zablokował. (...) Nie jestem teologiem, więc nie oceniam, ile w tym liście prawdy, a ile herezji, błędu, zamętu, niejasności, a ile dopuszczalnego żonglowania cytatami, faktami i koncepcjami po to, żeby możliwie mocno zjudaizować przekaz wiary katolickiej, ale sam fakt, że te pytania musimy sobie zadawać, jest żenujący. Ekscelencje, ogarnijcie się! (...) W ogóle to dlaczego to, że papież kilkadziesiąt lat temu odwiedził jakąś synagogę, ma być wspominane dziś na Mszach czy upamiętniane? Co ten gest nam przyniósł? Nic”.

„Kluczową NIEPRAWDĄ – dodaje Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) – która służy inicjatorom zwodzicielskiego i siejącego zamęt listu KEP za punkt wyjścia do ich manipulacji historią i soteriologią, jest z gruntu fałszywe utożsamienie judaizmu Talmudu z judaizmem Najświętszej Rodziny – a otóż taka tożsamość nie zachodzi i chwała Bogu nigdy nie zachodziła, cokolwiek by na ten temat zechciał wmawiać sobie i innym JE Ryś w owczej skórze. #StopJudaizacjiPolski”.

Były ksiądz, nacjonalista Jacek Międlar: „To list pełen kłamstw, mieszaniny manipulacji, bazujący na szorującej po dnie wiedzy przeciętnego katolika, (...) forsuje twierdzenie, jakoby chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu jak »gałąź z pnia«, ani nie tłumaczy, że współczesny judaizm wyrasta z Talmudu powstałego z nienawiści do chrześcijaństwa, a nie judaizmu starotestamentowego. To oczywista manipulacja. (...) Oj, wy załgani biskupi, gdybyście tak zabiegali o życie nienarodzonych. (...) Wy łajdaki!”.

„Chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by w liście KEP były tak ewidentne sprzeczności względem nauki Kościoła. To niewytłumaczalne bez odwołania do ideologii. O tym skandalu będą pisać podręczniki historii Kościoła. Niestety, nie będą to rozdziały poświęcone ortodoksji” – podsumowuje publicysta Paweł Chmielewski na stronie „Polonia Christiana”.

Podobnych wpisów, komentarzy, oświadczeń jest dziś w internecie całe mnóstwo. „Kłamstwa” listu punktuje choćby wydawnictwo Biały Kruk, którego nakładem ukazały się słynne podręczniki do przedmiotu historia i teraźniejszość w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też: „Chcemy być w Unii, ale...”. Tak Nawrocki i Czarnek budują społeczną fantazję o zyskach z polexitu

Kościół, antysemityzm, wyzwanie dla PiS

Braun przywołuje postać kard. Grzegorza Rysia, bo duchowny pełni w episkopacie funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. To także doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Kościoła, autor wielu książek, w tym „Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji” (2023).

Znaczenie Rysia wzrosło, odkąd został metropolitą krakowskim. Czy to dlatego udało się wcześniejsze pojedyncze reakcje biskupów choćby na antysemickie wybryki Brauna („front gaśnicowy”, blokowanie rabina Michaela Schudricha w Jedwabnem itp.) przekuć w list całego episkopatu otwarcie przeciwstawiający się antysemityzmowi? Być może to pomogło.

Przemówienie papieża Polaka w synagodze było przełomem. Stwarzało nową rzeczywistość w relacjach chrześcijan z Żydami. Obecny list biskupów tej siły nie ma – bazuje na cytatach, przypomina nauczanie Kościoła, zachęca do odwiedzenia synagogi. Judaizm – widziany przez Jana Pawła II jako partner dialogu – w liście biskupów pozostaje subtelną tajemnicą teologiczną. Nie wolno się też łudzić, że z treścią listu zgadzają się wszyscy proboszczowie i że będą go odczytywali na mszach.

A jednak i biskupi – zapewne wbrew własnej woli i w sposób dla siebie nieoczekiwany – stworzyli nową rzeczywistość. Tyle że polityczną. Stawiając granicę antysemityzmowi, zradykalizowali scenę. Wiemy już, jakie miejsce zajmie na niej Konfederacja. Zagadką pozostaje odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości.

Znana jest wrażliwość braci Kaczyńskich na kwestię antysemityzmu. To Lech Kaczyński zapoczątkował tradycję zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim, kontynuowaną także przez Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki ją przerwał. A „wytypowany” na przyszłego premiera Przemysław Czarnek walczy o wyborców na prawo od PiS. Jak daleko się posunie?

Dziennikarz, redaktor i działacz społeczny po dziennikarstwie i filozofii (podyplomowo) na Uniwersytecie Warszawskim. W „Polityce” od 2023 r. Odpowiada za media społecznościowe.

Pisze głównie o polityce, historii, polityce historycznej, Kościele katolickim i stosunkach polsko-litewskich. Był redaktorem „Gazety Wyborczej”, MamPrawoWiedziec.pl, „Przeglądu Powszechnego” i „Więzi”. Publikował także w „Newsweeku”, „Press”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”.

Należy do Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, Stowarzyszenia 61, Towarzystwa „Więź” oraz (jako bierny członek) do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Operacja Czarnek. Kaczyński ma już gdzieś umiarkowanych wyborców, PiS nie ma tam kogo łowić

    Wojciech Szacki

  2. Trybunał zjadł ciastko i ma ciastko. Wpędził Nawrockiego w niezręczną sytuację

    Ewa Siedlecka

  3. Polska mniej zbrojna. Nawrocki zatrzasnął sejf przed armią. Jak się przed tym obronić?

    Marek Świerczyński

  4. Bartosz Lewandowski: jak prawnik z Ordo Iuris ocala elity prawicy. Lista jego politycznych klientów jest długa

    Anna Dąbrowska, Klementyna Suchanow

  5. Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną