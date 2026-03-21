Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Danielewski
21 marca 2026
Kraj

„Chcemy być w Unii, ale...”. Tak Nawrocki i Czarnek budują społeczną fantazję o zyskach z polexitu

Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki Łukasz Dejnarowicz / Forum
Polexit dziś się nie wydarzy, ale to koniec dobrych wiadomości. Oswojony z wrogością do Unii elektorat szybko zmusi PiS i Nawrockiego do dalszej radykalizacji. Pierwsze symptomy już widać.

Sygnał do natarcia dał kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który podczas partyjnej konwencji w Krakowie odmalował Unię Europejską jako koślawego dziwoląga. Polska pod przewodem Czarnka spróbuje go dopiero naprostować i unormalnić, tak by już więcej nie rujnowały nas odnawialne źródła energii, a obowiązującym modelem rodziny przestali być „czterej pancerni i psiecko”.

Czarnek nie dopowiedział, co zrobić, jeśli Unia naprostować się nie da, ale poprawił po nim prezydent Karol Nawrocki, który uzasadnienie do weta wobec ustawy o SAFE skąpał w wytrawnym, antyunijnym sosie, dowodząc, że proponowane przez Brukselę pieniądze nie są po to, żeby Polsce pomóc, ale żeby ją podstępnie zniewolić. A później poszło już z górki.

Przekonać wyborców Brauna

„Chcemy być członkiem Unii Europejskiej i korzystać gospodarczo-ekonomicznie. Jesteśmy na to otwarci, ale są granice dla centralizacji UE. Wyznacza je ustrój i konstytucja” – mówił podczas wiecu w Chmielniku Nawrocki. „My w Unii Europejskiej chcemy być, ale nie możemy jej traktować jako ojczyznę, a Brukselę jako stolicę, tylko jako przestrzeń do wolnego handlu i rozwoju gospodarczego dla interesu państwa polskiego” – dopowiadał w telewizji Republika Czarnek.

Za tym posypał się szereg innych wypowiedzi polityków PiS według tego samego schematu: „Chcemy być w Unii Europejskiej, ale...”. Cóż, jak celnie uczył nas Jon Snow w „Grze o Tron”, nic, co znajduje się przed słowem „ale”, nie ma najmniejszego znaczenia.

Jest jasne, że dziś Nawrocki z Czarnkiem traktują szczucie na Unię Europejską pragmatycznie, próbując ramię w ramię przekonać wyborców Korony Grzegorza Brauna, że mogą bezpiecznie wrócić na łono partii matki. Wyborcy Brauna to dziś bowiem grupa zdecydowanie najbardziej antyeuropejska, jedyna, w której według CBOS przeciwnicy członkostwa Polski w UE przeważają nad zwolennikami.

Jakie osobiste poglądy mają katolicki fundamentalista w roli kandydata na premiera i radykalny nacjonalista w roli prezydenta RP, trudno stwierdzić – obaj wyglądają na osoby inteligentne, więc powinni rozumieć, jak wielką katastrofą geopolityczną i gospodarczą byłoby wyjście Polski z UE. Nie zmienia to jednak faktu, że ich narracja zdaje się przemyślaną, opartą na badaniach próbą polaryzacji debaty politycznej wokół tematu obecności Polski w UE. Celem jest przeniesienie dyskusji z poziomu makro – obiektywnie sprawdzalnych, opartych na danych korzyści – na poziom mikro – subiektywnego odczuwania korzyści i strat.

Mówiąc prościej, Nawrocki i PiS najpierw chcą wykreować wśród wyborców poczucie straty i kosztów obecności w UE, a później zogniskować wokół tego konflikt polityczny. Ta strategia niestety może być skuteczna.

Dobrze, dlaczego nie lepiej?

Ogólne dane dotyczące nastrojów społecznych są pozornie uspokajające: w badaniu opublikowanym w lutym przez CBOS 82 proc. respondentów określa się jako zwolennicy Unii Europejskiej, a tylko 14 proc. jako przeciwnicy. Liczba przeciwników od dwóch lat utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym i jest nieco większa niż w dekadzie 2014–24, ale nie jest to poziom alarmujący.

Gdyby dziś wpadło komuś do głowy zorganizować referendum w sprawie polexitu, wyraźna większość Polek i Polaków byłaby przeciw. Ale kiedy popatrzymy na szczegółowe dane, w perspektywie kilku lat widać powody do niepokoju.

Liczba respondentów, którzy uważają, że członkostwo w UE przynosi im osobiście więcej strat niż korzyści, wynosi dziś 17 proc. i jest najwyższa od 2005 r. Co więcej, tylko 47 proc. badanych widzi korzyści z członkostwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i osobistym, za to aż 41 proc. widzi przewagę strat w którymś z tych wymiarów lub nie potrafi jednoznacznie ocenić skutków obecności Polski w UE w tym kontekście.

Do tego 38 proc. badanych zgadza się z opinią, że członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski, a w grudniowym sondażu dla „Polityki” 56 proc. badanych zgodziło się z tezą, że jesteśmy zbyt uzależnieni od największych krajów Unii, zwłaszcza Niemiec.

I właśnie na tym potencjale chcą żerować PiS i Nawrocki: subiektywnym poczuciu negatywnego wpływu UE na nasze życie. Bo choć żyje nam się dobrze, to czy nie moglibyśmy żyć lepiej, gdyby nie unijne regulacje, podatki, biurokracja i przyczepiane zakrętek do butelek? Czyż nie powinniśmy być dumnym narodem, godnie niezależnym od groźnych Szkopów oraz irytujących Żabojadów?

Polexit, czyli tworzenie zbiorowej fantazji

Chcemy tego czy nie, wraz z upływem lat percepcja zysków z obecności w UE blaknie: w badaniu CBOS tylko jedna korzyść jest wskazywana przez dużą większość badanych (73 proc.) – to otwarte granice i swoboda podróżowania. Nawet tak, wydawałoby się, oczywista korzyść jak możliwość korzystania z funduszy unijnych uzyskała tylko 47 proc. wskazań.

Wniosek? Im skuteczniej prawicy uda się unieważnić hegemoniczny do tej pory dyskurs o Unii Europejskiej jako dziejowej szansie na bezpieczeństwo i dobrobyt Polski, a zamiast tego narzucić opowieść buchalteryjno-symboliczną, w której liczymy nasze domniemane osobiste straty i pielęgnujemy urażoną godność, tym mocniej będzie politycznie zyskiwać opcja antyunijna. A wtedy nawet zradykalizowany PiS będzie zbyt mało radykalny. Żeby walczyć o głosy z Koroną Brauna i Konfederacją, będzie musiał pójść jeszcze krok dalej, aż do granicy poparcia dla polexitu.

W krótkiej, publicystycznej książce o przyczynach brexitu dziennikarz Ian Dunt napisał, że koncept opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie zawierał tak naprawdę żadnego konkretnego programu politycznego ani gospodarczego, stanowił raczej pustą przestrzeń, na którą ludzie z różnych klas społecznych mogli rzutować własne nadzieje, ambicje i frustracje. Dzięki temu złączyli się w doświadczeniu zbiorowej fantazji, w której każdy mógł zobaczyć to, czego pragnął. I zagłosować za wyjściem z UE. Proces polexitu będzie przebiegał podobnie.

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Napad na SAFE. Nawrocki wpuszczony w pułapkę, Kaczyński przekroczył kolejny w karierze Rubikon

    Rafał Kalukin

  2. Operacja Czarnek. Kaczyński ma już gdzieś umiarkowanych wyborców, PiS nie ma tam kogo łowić

    Wojciech Szacki

  3. Po wecie Nawrockiego. Tusk: Tylko w rosyjskich gazetach jest zrozumienie. Nas to weto nie zatrzyma

    Michał Tomasik

  4. Trybunał zjadł ciastko i ma ciastko. Wpędził Nawrockiego w niezręczną sytuację

    Ewa Siedlecka

  5. Polska mniej zbrojna. Nawrocki zatrzasnął sejf przed armią. Jak się przed tym obronić?

    Marek Świerczyński

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
17.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną