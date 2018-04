Kiełbie Okazało się, że wśród 38 mln współwłaścicieli naszego domu niemałą część stanowią szczury.

Pan Marek Kuchciński składa się z korpusu i ud zagłębionych w dwóch stawach. Są to stawy kolanowe. Jednak główny zbiornik wodny ma na samej górze korpusu. Prowadzi w nim małe gospodarstwo rybne – hodowlę kiełbi. Z wykształcenia jest ogrodnikiem z wyciętego sadu, co pozwala mu wnikliwie obserwować świat za płotem aż po horyzont. Ma pisowską legitymację inteligenta z numerem drugim. Tę z pierwszym dzierży prezes. Tylko oni dwaj mają większość konstytucyjną 24 godziny na dobę. Najlepszym na to dowodem jest połamana w drzazgi ustawa zasadnicza. Najsmutniejsze, że te drzazgi są sztandarowym argumentem jedynie słusznej linii partii. My odbudowujemy nasz dom – Polskę, mówił wyż. wym. Kuchciński na spotkaniu w Janowie Lubelskim. Żeby na tym skończył! Ale przecież nie po to zaczął, więc gnał ostro dalej. I oto okazało się, że wśród 38 mln współwłaścicieli naszego domu niemałą część stanowią szczury. Tak, szczury! Czyli ci, którym z Kaczyńskim nie po drodze. Najlepiej byłoby pozbyć się tego draństwa – wytruć chemią na przykład. Ale nie można, bo przy okazji zginęłoby trochę zdrowego trzonu narodu. Takie oto mamy „wielkie rozmowy” PiS z Polakami w ramach programu „Polska jest jedna”. Myślę, że właściwsza byłaby nazwa „Wóz albo przewóz”, bo to chyba lepiej pasuje do kampanii przed wyborami samorządowymi. A tutaj każdy spływ Dunajcem się liczy. Jak mało kto wrażliwa na ludzkie dramaty Beata Szydło, wicepremier ds. społecznych, nie umiała odmówić flisakom i otworzyła z nimi sezon na tratwie. Patrząc na nią, czuło się, że w tym momencie chciałaby być gdzie indziej – wśród rodziców niepełnosprawnych dzieci koczujących w korytarzu sejmowym. Nie miała jednak przy sobie mapy drogowej Morawieckiego, więc zabłądziła do małopolskiego Szymbarku. Piękny gobelin z orłem oraz kolorowe ksero „Damy z gronostajem” (brawo, wicepremierze Gliński) zdobiły salę renesansowego zamku, gdzie Szydło wygłosiła piękne przemówienie. Walczymy z oszustami i korupcją, zwiększamy nakłady, zapadają przełomowe decyzje, realizujemy projekty prospołeczne, które bardzo korzystnie wpływają na gospodarkę, chcemy do końca tej kadencji zrealizować kolejne – mówiła wicepremier. No, nareszcie coś konkretnego. Pełną troski o przyszłość Polski atmosferę spotkania z wyborcami zakłóc

