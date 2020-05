Ponad 20 tys. zakażeń wirusem w Polsce od początku pandemii

W czwartek resort zdrowia poinformował o 405 kolejnych przypadkach zakażeń koronawirusem i 10 zgonach. Liczba chorych na Covid-19 w Polsce od początku pandemii przekroczyła 20 tysięcy.

Jak pisze CNN, źródła w UE potwierdziły te stacji, że kwestia obowiązkowej kwarantanny była w ostatnich dniach przedmiotem zakulisowych negocjacji w między członkami Unii. „Musimy zaakceptować to ryzyko, nie możemy się zatrzymać i czekać na szczepionkę” – stwierdził Conte. „W przeciwnym razie nigdy nie bylibyśmy w stanie ponownie się uruchomić”. Dodał, że każdy przyjeżdżający do Włoch będzie musiał nosić nakrycia twarzy i przestrzegać wymogów dystansu społecznego.

Najwięcej zakażonych w USA. „Wirus rzucił nas na kolana”

„Koronawirus może ponownie wybuchnąć tej zimy” - mówi w „Financial Times” szef amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Robert Redfield. Jego zdaniem szybkie rozprzestrzenianie się wirusa na półkuli południowej może spowodować, że jesienią i zimą w Stanach Zjednoczonych wystąpią nowe ogniska Covid-19.

Jeden z najważniejszych urzędników od służby zdrowia w USA powiedział w „FT”, że Stany będą musiały szybko zwiększyć możliwości śledzenia chorób w ciągu najbliższych kilku miesięcy, aby uniknąć kolejnego zdrowotnego kryzysu. I to w okresie, w którym Covid-19 zbiegnie się z grypą sezonową.

Stany Zjednoczone mają teraz najwięcej przypadków zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem na świecie. „Ten prosty patogen wirusowy układu oddechowego naprawdę rzucił mój naród na kolana, i nie jest to wina żadnej konkretnej osoby” - powiedział dr Redfield. „Ten naród był na to nieprzygotowany od dziesięcioleci”.

Ramzan Kadyrow w moskiewskim szpitalu

Rosja odnotowała w ostatnich 24 godzinach 8849 nowych przypadków Covid-19 i 127 zgonów. W sumie jest tam już ponad 317,5 tys. zachorowań.

Tymczasem wieczorem okazało się, że Szef Republiki Czeczeni Ramzan Kadyrow jest zakażonyi leczy się w moskiewskim szpitalu. Jak pisze wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej” w Rosji Wacław Radziwinowicz, pierwsze poinformowało o tym medium internetowe Baza, potem oficjalne potwierdzenie ukazało się w agencji Interfax. U Kadyrowa, jednego z najważniejszych dygnitarzy Rosji, najpierw zauważono objawy grypopodobne, jednak jego stan zaczął się szybko pogarszać. Okazało się, że jest zakażony SARS-CoV-2, dlatego natychmiast przewieziono go do Moskwy.

W Korei Południowej odnotowano już ponad 200 przypadków zakażeń związanych z grupą osób bawiących się w w rozrywkowej dzielnicy Seulu w Itaewon. Początek zakażeniom miał dać 29-letni mężczyzna, który na początku maja odwiedził tam kilka klubów w czasie jednej nocy. Do dziś przetestowano dziesiątki tysięcy ludzi, zamknięto wiele miejsc rozrywki, w tym popularne sale karaoke.

Francuskie władze ostrzegły w czwartek, że „wirus wciąż jest zagrożeniem” i zaapelowały do tych Franzuzów, którzy zaczynają wyjeżdżać na wakacje, o stosowanie się do rygorów wprowadzonych w miejscach wypoczynku. Położony w północno-zachodniej Francji region Bretanii zamknął ostatnio kilka plaż po tym, jak odnotowano powszechne łamanie nakazów i zakazów związanych z epidemią.

Plany rządu Wielkiej Brytanii dotyczące ponownego otwarcia szkół podstawowych dla niektórych dzieci od 1 czerwca wywołały dyskusję na temat strategii znoszenia restrykcji w tym kraju. Ponad 35 lokalnych rad w Anglii ostrzegło, że nie wszystkie szkoły podstawowe będą gotowe do ponownego otwarcia. Rząd Borisa Johnsona założył, że powinno być maksymalnie 15 uczniów w jednej klasie. Jeśli do szkół zaczną wracać kolejne roczniki, to zalecenie stanie się niewykonalne, bo szkoły nie mają tylu klas.

Od czwartku Słowacy mogą odwiedzić osiem krajów bez obowiązku przedstawiania negatywnego certyfikatu Covid-19 lub poddawania się kwarantannie po powrocie. Pod jednym warunkiem: muszą wrócić w ciągu 24 godzin. W ten sposób mogą podróżować do: Czech, Polski, Węgier, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii. Premier Igor Matovic powiedział, że ma to przede wszystkim ułatwić spotkania biznesowe i zjazdy rodzinne. Na granicy trzeba wypełnić formularz z godziną wyjazdu, która zostanie sprawdzona przez policję w momencie wjazdu na Słowację.

Cypr ogłosił właśnie zakończenie wielu środków blokujących. Miejsca na zewnątrz restauracji i pubów ponownie zostały udostępnione klientom, do pracy wrócili fryzjerzy, otwarto parki i place zabaw. Można też już spotykać się w domach w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Kaczyński broni Szumowskiego

W wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że minister zdrowia Łukasz Szumowski zrobił „wiele dobrego” w trudnym czasie pandemii. „Przed jej wybuchem, przed tymi atakami, wiedziałem, że jego sytuacja majątkowa i materialna jest nie taka, jaką niektórzy próbują mu przypisać” - dodał. O jakich „atakach” mówi Kaczyński? Media od kilku dni ujawniają historie, z wyjaśnieniem których Szumowski ma problem.

W najnowszym numerze „Polityki” opisaliśmy dziwną relację ministra, jego żony Anny i biznesowych partnerów z podejrzewanym o oszustwa na olbrzymią skalę byłym trzecioligowym piłkarzem Danielem O. Spółka Necor należąca do Szumowskiego, jego żony i wspólników szukała inwestora dla komercyjnego przedsięwzięcia. Chodziło o budowę kliniki kardiologii inwazyjnej przy szpitalu powiatowym w Bielsku Podlaskim. Zarabiałaby na operacjach finansowanych przez NFZ. Chodziło o wielkie zyski. „Dlaczego Szumowski dzisiaj bagatelizuje interes z oszustem? Bo Necor wypuścił wtedy wysoko oprocentowane obligacje, których nigdy, mimo umowy, nie odkupił. To był stały numer z repertuaru Daniela O., wspólnika pana ministra. Więc to jasne, że minister odżegnuje się od tej sprawy. Na pierwszy rzut oka widać, że jest brudna, a on, jako się rzekło, chce mieć czyste ręce.” – pisze na Polityka.pl Piotr Pytlakowski.

Dziennikarz „Polityki” przypomina inne historie ujawnione ostatnio przez media. Po pierwsze: Resort zdrowia kupił 100 tys. maseczek zaoferowanych przez firmę Łukasza G., instruktora narciarskiego, który szkolił braci Szumowskich. Towar okazał się bezwartościowym bublem, wyrzucono w błoto 5 mln zł. Po drugie: Firma Marcina Szumowskiego OncoArendi Therapeutics, prowadząca badania nad lekami onkologicznymi, dostała 22 mln zł dotacji z nadzorowanego przez resort nauki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szumowski w tym czasie był wiceministrem nauki. Po trzecie: Onet ujawnił nieprawidłowości przy zakupie testów na obecność koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia nabywało testy od poznańskiej firmy handlowej Argenta, która sprowadzała je z Turcji. Płacono jak za zboże – 128 zł za sztukę. W sumie kupiono 365 tys. testów. W tym czasie znacznie tańsze, a przy tym dobrej jakości testy produkowały dwie polskie firmy.

Jarosław Kaczyński bagatelizuje te niejasności w swoim stylu. W wywiadzie dla PAP mówi: - To atak na człowieka, który rzeczywiście stał się ikoną skutecznej walki z koronawirusem. Wystarczy porównać to, co dzieje się w Polsce, z tym co dzieje się w krajach na zachód i na południe od naszych granic. Wtedy widać wyraźnie, jak ta walka jest skuteczna - ocenił prezes PiS. - Oskarżenia wobec ministra Szumowskiego są niesprawiedliwe, nie są oparte na faktach i faktom wprost i bardzo ostro przeczą – dodał.