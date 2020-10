Covid-19 w Polsce: nowy rekord liczby zakażeń i zgonów

W środę Ministerstwo Zdrowia podało informację o 3003 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 75 osób. Notujemy kolejne rekordy pod względem liczby infekcji i zgonów.

Ministerstwo Zdrowia przekazało dziś informację o 3003 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem ostatniej doby w Polsce – to największy dzienny przyrost od początku pandemii. Ostatnie przypadki dotyczą pacjentów z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), zachodniopomorskiego (146), podkarpackiego (141), warmińsko-mazurskiego (119), lubelskiego (106), podlaskiego (84), opolskiego (50) oraz lubuskiego (12).

Z powodu covid-19 zmarło ostatniej doby osiem osób, choroby współistniejące wystąpiły u kolejnych 67. Resort zdrowia podaje te dane osobno. W sumie można jednak mówić o 75 zgonach, do których przyczynił się koronawirus. Aktualnie z powodu infekcji hospitalizowanych jest w Polsce 4 tys. pacjentów, 283 osoby wymagają wsparcia respiratora (to także najwięcej od początku pandemii).

Od marca SARS-CoV-2 potwierdzono łącznie u 107 319 osób w Polsce, zmarły 2792. Na świecie liczba zakażonych przekroczyła 36 mln, zmarłych – milion, a wyzdrowiało ok. 27 mln.

W ciągu doby wykonano ponad 44 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/aV5zuYfru7 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 7, 2020

Rekordowe przyrosty zakażeń w Polsce

Ponad 2 tys. przypadków zakażeń koronawirusem notujemy w Polsce prawie codziennie od początku października, dziś po raz pierwszy przekroczyliśmy barierę 3 tys. Poprzedni rekord padł w sobotę 3 października (2367 przypadków), w kolejnych dniach wysokie przyrosty się utrzymywały. Wczoraj resort zdrowia informował o 2236 pacjentach z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa i rekordowo wysokiej liczbie zgonów (58). Także wczoraj minister zdrowia ogłosił politykę „zera tolerancji” dla łamania obostrzeń związanych z pandemią. Prawo ma być egzekwowane przez funkcjonariuszy policji, mandaty za brak maseczki mogą wynieść nawet 500 zł. Z obowiązku zakrywania ust i nosa mogą być zwolnieni tylko ci, którzy mają stosowne zaświadczenia potwierdzające, że są istotne medyczne przeciwwskazania.

„Nasz system zdrowia zabezpiecza sytuację pandemiczną”, zapewniał we wtorek w TVP Info szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Baza szpitalnych łóżek dla osób zakażonych koronawirusem wzrosła o 3 tys. i wynosi 9 tys., respiratorów jest 800. Minister dodał jednak, że „nie łóżka leczą, tylko personel”, a system ochrony zdrowia jest w Polsce na granicy wydolności.

Strefy czerwone i żółte – nowe restrykcje

W Polsce obecnie 17 powiatów jest w strefie czerwonej, 34 – w żółtej. Od soboty 10 października będą w nich obowiązywać surowsze obostrzenia sanitarne. W strefie czerwonej lokale gastronomiczne i puby będą czynne maksymalnie do godz. 22. Maseczki w wolnej przestrzeni będą konieczne także w strefie żółtej (dotąd w plenerze obowiązywały tylko w strefie czerwonej). Zmniejszą się limity uczestników zgromadzeń, imprez i spotkań rodzinnych: w strefie żółtej ze 100 do 75 osób, w strefie zielonej ze 150 do 100 (w strefie czerwonej to niezmiennie 50 osób).

W strefie czerwonej zakazuje się organizacji targów, kongresów, wyłączone z działania są sanatoria, wesołe miasteczka i parki rozrywki. W kościołach i innych miejscach kultu ma być zajętych maksymalnie 50 proc. miejsc. Kina mogą być zapełnione w 25 proc. W strefie żółtej targi, kongresy, wystawy i podobne wydarzenia mogą się odbywać, ale z ograniczeniem (jedna osoba na 4 m kw.).

• Powiaty w strefie czerwonej:

aleksandrowski i żniński w woj. kujawsko-pomorskim

białostocki w woj. podlaskim

działdowski w woj. warmińsko-mazurskim

gostyński, krotoszyński i międzychodzki w woj. wielkopolskim

głubczycki w woj. opolskim

kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w woj. pomorskim

kłobucki w woj. śląskim

limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim

łęczyński w woj. lubelskim

otwocki w woj. mazowieckim.

• Powiaty w strefie żółtej:

bartoszycki, iławski i nidzicki w woj. warmińsko-mazurskim

bełchatowski, piotrkowski i wieluński w woj. łódzkim

brzeski i oleski w woj. opolskim

bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w woj. pomorskim

dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w woj. podkarpackim

janowski w woj. lubelskim

kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w woj. świętokrzyskim

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w woj. małopolskim

miasto na prawach powiatu Szczecin w woj. zachodniopomorskim

ostrowski i wolsztyński w woj. wielkopolskim

przasnyski i żyrardowski w woj. mazowieckim

trzebnicki w woj. dolnośląskim

wysokomazowiecki w woj. podlaskim.