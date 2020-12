Sondaż w sprawie protestów. Kto bierze udział w spacerach?

Profil uczestników i zwolenników manifestacji pod szyldem Strajku Kobiet odbiega od medialnego obrazu. Przeciętny protestujący nie jest wcale dobrze wykształconą kobietą z dużego miasta, która domaga się aborcji na żądanie.

Demonstracje odbywają się pod szyldem Strajku Kobiet, ale kobiety nie przeważają liczebnie praktycznie w żadnej z grup wspierających protesty. Wbrew temu, co słyszymy niejednokrotnie w mediach, nie są to także protesty popierane przede wszystkim przez młodych. Mimo że regularny udział w protestach deklarują przede wszystkim osoby w wieku 25–44 lata, wśród osób, które protesty popierają, ale brały w nich udział tylko raz, dominują badani z grupy 45–54, a bierne poparcie najczęściej deklarują osoby powyżej 55. roku życia. Pozwala to przypuszczać, że gdyby protesty nie odbywały się w czasie pandemii, struktura manifestujących byłaby inna.

Nie tylko aborcja

Bezpośrednią przyczyną protestów była próba zaostrzenia ustawy aborcyjnej, ale dziś to inne postulaty okazują się bardziej istotne z punktu widzenia Polaków. Spośród tych wskazanych na stronie Strajku Kobiet pierwsze miejsce pod względem wskazań zajmuje państwo prawa oraz wolne sądy, wolne wybory i wolne media. Kolejne pozycje zajmują gwarancja praw człowieka dla wszystkich (w tym kobiet, osób LGBTQIA , z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, seniorów, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej) oraz ściganie pedofilii w Kościele i bezwzględne karanie sprawców. Dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży zajmuje dopiero czwarte miejsce.

Najczęściej wybierane postulaty, w dużej mierze związane z liberalizmem kulturowym, wskazywałyby, że protest dotyczy przede wszystkim dobrze wykształconych osób z dużych miast. Nie jest to jednak prawda. Odsetek popierających protesty w różnych miejscowościach jest podobny, tylko mieszkańcy wsi są nieco częściej przeciwni protestom, choć różnica ta nie jest duża. Okazuje się natomiast, że to osoby o niższym wykształceniu częściej biorą aktywny udział w demonstracjach, natomiast badani ze średnim i wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej popierają protesty deklaratywnie, lecz nie biorą w nich udziału. Najlepiej wykształceni badani są natomiast rzadziej przeciwni protestom.

Koalicja Obywatelska i… Konfederacja

Jeśli chodzi o polityczne preferencje protestujących, udział zwolenników poszczególnych partii w manifestacjach jest zaskakująco wyrównany. Co czwarty wyborca Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji oraz co piąty wyborca Lewicy i PSL deklarują, że brali udział w protestach przynajmniej raz.

Wśród manifestujących rzadziej spotkać można zwolenników PiS: udział w protestach deklaruje co dziesiąty wyborca partii rządzącej, protesty biernie popiera zaś co trzeci. Najliczniej wyborcy PiS są reprezentowani w grupie przeciwników protestów – tu ich odsetek wynosi 61 proc. Sceptyczni wobec protestów są także wyborcy Konfederacji (w ich przypadku co trzeci respondent jest przeciwny tym działaniom) oraz niegłosujący (przeciwnikiem protestów jest co piąty).

