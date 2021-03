Pandemia koronawirusa. Ostrzejsze restrykcje także w pomorskim

Surowsze obostrzenia w woj. mazursko-warmińskim wciąż będą obowiązywały. Takie same zostaną wprowadzone 13 marca w pomorskim. W pozostałych regionach sytuacja pozostaje bez zmian do 28 marca.

W piątek rano podano, że w ciągu ostatniej doby mieliśmy w Polsce 15 829 przypadków zakażeń koronawirusem. W związku z covid-19 zmarło w tym czasie 263 pacjentów. O nowych decyzjach w sprawie obostrzeń po południu poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wersja brytyjska koronawirusa to jedna czwarta zakażeń

Jak mówił Niedzielski, w czasie trzeciej fali pandemii z tygodnia na tydzień tendencja wzrostowa jest stała – zarówno w średniej liczbie zakażeń, jak i w liczbie osób zgłaszających się z podejrzanymi objawami do lekarzy POZ.

„W związku z tym mamy też przyrost obłożenia szpitali – w ciągu tygodnia przyrost hospitalizacji przekroczył 2 tys.” – podał Niedzielski. Dodał, że sytuacja w szpitalnictwie jest w tej chwili priorytetem, w związku z tym w najbliższych dniach zadecydowano o: weryfikacji deklarowanej liczby łóżek dla pacjentów covidowych (kontrole w co najmniej dwóch szpitalach na każde województwo) i dostępności łóżek. Według ostatnich statystyk obecnie mamy wolnych 38 proc. łóżek covidowych i 36 proc. respiratorów.

Niestety, jak wynika z danych resortu zdrowia, rośnie udział nowych wariantów koronawirusa – wersja brytyjska to już ok. 25 proc. wśród zakażonych.

Jak zaznaczył Niedzielski, na poziomie regionów nadal najbardziej dotknięte zakażeniami covid-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest województwo warmińsko-mazurskie (wskaźnik wynosi 57,4). Kolejne są pomorskie (44,6), mazowieckie i lubuskie (zbliżają się do wskaźnika 40). Dlatego w warmińsko-mazurskim wprowadzone tam obostrzenia będą przedłużone do 20 marca. „Z jednym wyjątkiem: z edukacji zdalnej w klasach I–III nastąpi przejście na nauczanie hybrydowe (zmienne). Wprowadzamy to od następnej soboty do 20 marca” – powiedział minister.

Najważniejsza zmiana: ostrzejsze restrykcje od 13 marca będą też dotyczyły województwa pomorskiego. „Wchodzą tam dokładnie te same rozwiązania jak w warmińsko-mazurskim: wycofujemy więc w tym rejonie luzowania z początku roku” – powiedział minister. To oznacza, że w pomorskim będą:

Zamknięte są hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych i sytuacji określonych podróży służbowych)

Zamknięte są kina, teatry, galerie sztuki, muzea, kasyna

Zamknięte są baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe

Ograniczona będzie działalność galerii handlowych

Nauczanie hybrydowe w klasach I–III

Od 13 do 20 marca zaostrzamy zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużamy obostrzenia na Warmii i Mazurach.



W pozostałych województwach przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca.



W pozostałych regionach do 28 marca sytuacja pozostaje bez zmian.

Nowe zasady i terminy szczepień na koronawirusa

W czwartek rząd ogłosił nowy harmonogram szczepień. „Od przyszłego tygodnia druga dawka szczepionki AstraZeneca będzie podawana po 12 tygodniach od pierwszej dawki. W przypadku szczepionki Pfizera będą to 42 dni” – powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapewnił, że to decyzje zgodne z zaleceniami producentów i bez uszczerbku na skuteczności preparatów. Jak dodał, ozdrowieńcy będą szczepieni jedną dawką – sześć miesięcy od pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Nowy harmonogram szczepień w najbliższych tygodniach ma wyglądać tak:

Od 8 do 21 marca szczepienia osób z grupy „0”, które jeszcze nie otrzymały szczepionki

Od 10 marca rejestracja na szczepienia dla osób przewlekle chorych

Od 11 marca zapisy na szczepienia osób powyżej 69 lat

11 marca rozpoczną się trzydniowe zapisy dla rocznika 1952

Do 14 marca zakończy się szczepienie nauczycieli i wykładowców akademickich

Od 15 marca szczepienia osób przewlekle chorych

Między 18 a 20 marca zapisy roczników 1952–54

Od 22 do 24 marca zapisy roczników 1954–56

Od 25 do 27 marca rejestracja pacjentów 70 plus

