Moje stosunki z USA

Poza Polską nie ma kraju, który ofiarował mi więcej niż USA. Nie mogę milczeć, kiedy polski rząd niszczy nasze stosunki z USA.

Kategorycznie protestuję przeciwko obecnej polityce rządu polskiego wobec Stanów Zjednoczonych. Ja nawiązałem stosunki dyplomatyczne z USA na poziomie szkoły podstawowej w 1948 r. w Berlinie Zachodnim.

Z entuzjazmem udałem się do szkoły, bo domyślałem się, że będą tam dzieci. Miałem zakaz bawienia się z dziećmi niemieckimi na ulicy, a innych nie było. W szkole po raz pierwszy zetknąłem się z Amerykanami oraz z ich językiem. Lekcje trwały do godz. 17, ale nie zadawali niczego do domu. Razem ze mną do szkoły chodziło jeszcze jedno polskie dziecko.