Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jagienka Wilczak
Jagienka Wilczak
19 grudnia 2025
Kraj

Zełenski w Warszawie: jeszcze nie przełom. Czy przy Trumpie Nawrocki mówiłby to samo?

19 grudnia 2025
Prezydenci Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki w Warszawie, 19 grudnia 2025 r. Prezydenci Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki w Warszawie, 19 grudnia 2025 r. Marek Bujak / Kancelaria Prezydenta RP
Wydaje się – i oby nie było to złudne wrażenie – że ta wizyta odmieniła nieco relacje na szczytach władz obu państw. Że obcość czy nawet wrogość demonstrowana przez Karola Nawrockiego została złagodzona.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie i spotkanie z Karolem Nawrockim żadnym przełomem we wzajemnych stosunkach nie są. Ale bardzo dobrze, że do tego doszło, bo narastające napięcie między Pałacem w Warszawie a Kijowem stawało się nieznośne i, co ważniejsze, niepotrzebne. Dawało pożywkę Kremlowi i skłaniało gospodarzy tego przybytku do zacierania rąk. Przecież Moskwie zawsze chodzi o to samo: żeby poróżnić sąsiadów i łatwiej nimi manipulować. Teraz dodatkowo się przyczaja, żeby rozbić Unię Europejską. Gdy trwa wojna, po co dawać wrogowi choć okruszynę satysfakcji? Na szczęście Zełenski, mający nieporównanie większe niż Nawrocki doświadczenie dyplomatyczne, zdecydował się wykorzystać je i przeciąć dziecinne przepychanki, kto do kogo i kiedy.

Zełenski w Warszawie

Rozmowom przyświecało przekonanie, że w kwestiach strategicznych, dotyczących bezpieczeństwa, Polska i Ukraina są razem. W tym duchu ocenił je Karol Nawrocki i dodał, że spotkanie w Warszawie jest dobrą informacją dla Warszawy, Kijowa, dla całego regionu, a złą dla Moskwy. Oby dotarło to do polskiego prezydenta na trwałe, nie tylko dla doraźnych potrzeb dzisiejszej wizyty.

Szczęśliwie rozmów obu prezydentów nie zdominowały tematy historyczne, choć stanowiły niezwykle ważną ich część. Nie mogło być inaczej, sprawa Wołynia, ekshumacji i pochówków ofiar rzezi na Polakach nie została rozwiązana. A ten właśnie problem ciąży nieustająco na wzajemnych relacjach. Opór i brak zrozumienia ze strony Kijowa jest niezrozumiały dla Polaków. I nie tylko dla nich.

Teraz padła obietnica, złożona publicznie przez Zełenskiego, że każda z ofiar zostanie odnaleziona i godnie pochowana. Słowa prezydenta zobowiązują. Polski IPN złożył 26 wniosków o ekshumacje, żaden z nich nie został na razie rozpatrzony. I to ma się zmienić. Nawrocki wręczył Zełenskiemu książki o ofiarach i dokumenty zbrodni wołyńskiej wydane w IPN za jego kierownictwa.

Czytaj też: Nocny szczyt UE. Najpierw klapa, potem rozwiązanie. Ukraina nie zostanie bez pieniędzy

Wsparcie dla Ukrainy

Bezpieczeństwo to dziś kwestia wysuwająca się na pierwszy plan. Jak można przypuszczać, nie było tu sprzeczności. Nawrocki zdaje sobie sprawę z rosyjskiego zagrożenia dla Ukrainy, ale również dla Polski i Europy. Wie, że wojnę musi zakończyć trwały i rzeczywisty pokój, z gwarancją całości terytorium Ukrainy. W innym przypadku Rosja dostanie cenny czas na przegrupowanie sił i środków. Jak nie omieszkał przypomnieć polski prezydent, trwały pokój jest możliwy jedynie dzięki zaangażowaniu Donalda Trumpa, bo tylko Trump może zmusić Putina do zakończenia wojny.

Będzie też współpraca gospodarcza ukierunkowana na kwestie bezpieczeństwa. Polska przekazała pomoc wojskową (wszystko mamy spisane – powiedział Nawrocki) wielkiej wartości. Teraz ta pomoc będzie prowadzona w nieco innej formie, w zamian Ukraina podzieli się swoim doświadczeniem w dziedzinie produkcji dronów i ochrony antydronowej. Te doświadczenia i sztuka używania dronów w nowoczesnej wojnie są dla nas niezwykle cenne, a nikt nie zgromadził ich więcej niż ukraińska armia.

Dziennikarze pytali o sprawę samolotów MiG-29. Zełenski wyjaśnił, dlaczego na tych maszynach tak Ukrainie zależy. Chodzi przede wszystkim o pilotów, każdy z nich jest najcenniejszą częścią obrony powietrznej, tymczasem szkolenie do obsługi F-16 trwa wiele miesięcy i wyłącza pilotów ze służby w kraju. MiG-29 są im znane. Ze słów Zełenskiego wynikało, że ten temat został w rozmowie poruszony. I chyba sprawa ich przekazania zostanie rozwiązana, bo Nawrocki podkreślił, że decydujący ruch należy do rządu.

Czytaj też: Nowy plan dla Ukrainy. Czy pominięta Europa odwiedzie Trumpa od ustępstw na rzecz Putina?

Co Nawrocki powie Trumpowi

Zełenski nie zapomniał o podziękowaniach. Trochę to było wywołane przez Nawrockiego, który zauważył zmianę w stosunku Polaków do Ukraińców mieszkających w Polsce, uchodźców wojennych. Te relacje są dziś gorsze niż w 2022 r., kiedy Polacy otworzyli domy, serca i portfele (są gorsze również „dzięki” ludziom Nawrockiego).

Zełenski po raz kolejny – bo przecież robił to zawsze w Polsce – podkreślił, że ta pomoc Polaków i Polski była niezwykle istotna i zdecydowała na zawsze o naszych sąsiedzkich relacjach. Tego się nie zapomina. Ukraińcy są za nią wdzięczni i ta wdzięczność nie przeminie. Dziękują, bo mogli w Polsce normalnie żyć i pracować. Bo Polska zawsze wspierała Ukrainę, tak było od dnia uzyskania niepodległości w 1991 r. Partnerstwo wschodnie w realu.

Ale czy to nie jest zrozumiałe samo przez się? Wydaje się – i oby nie było to złudne wrażenie – że dzisiejsza wizyta odmieniła nieco relacje na szczytach władz obu państw. Że obcość czy nawet wrogość demonstrowana przez polskiego prezydenta została złagodzona. Oczywiście nie są to relacje, jakie Zełenski miał z Andrzejem Dudą. Ale i czas był inny, emocje większe i zapewne otwartość Dudy na sprawy ukraińskie większa niż u Nawrockiego. W dodatku Nawrocki deklaruje się jako człowiek Trumpa, podkreśla swoje relacje z amerykańskim prezydentem. Trump natomiast jest często postrzegany jako wyraziciel pomysłów Putina.

Czy Nawrocki mógłby powiedzieć Trumpowi to, co mówił w obecności Zełenskiego w Warszawie? Że Rosja chce zburzyć ład demokratyczny, zniszczyć pokój w Europie i narzucić jej własne reguły? I że nie ma na to zgody Europejczyków? Czy mógłby przypomnieć Trumpowi, który lubi, gdy się podziwia jego zasługi, że tylko on ma siłę i potrafi zmusić Putina do zawarcia pokoju? No i o tym, że Ukraina nie może podpisać kapitulacji.

Jagienka Wilczak

Jagienka Wilczak

Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa na UJ. Zaczynała jako reporterka radiowa. W „Polityce” od 1984 r. Lubi obserwować ludzi, politykę i nowe krajobrazy. Przejmuje się ochroną przyrody, prawami zwierząt i ekologią. Opisywała wojny na Bałkanach, Ukrainę i Białoruś. Autorka książki reporterskiej „Musicie zabić”. Laureatka nagród i wyróżnień, choć uważa, że nagradzanie nie służy dziennikarstwu.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

    Jerzy Baczyński

  2. Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

    Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight

  3. Niewygodny lider? Niemcy są już drugie w NATO po USA. Teraz widać, jakie to ważne dla nas

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  4. Kard. Ryś w Krakowie. Posprzątać po Jędraszewskim będzie trudno. „Dużo zależy od zwykłych księży”

    Adam Szostkiewicz

  5. Awantura o leki Cenckiewicza. Pewne jest jedno. Polskie służby ciekną jak nieszczelny kran

    Katarzyna Kaczorowska

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną