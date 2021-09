Kłopoty Ziobry. Sędziowie się nie boją i robią swoje

To powoduje, że mimo pięciu lat wzmożonych wysiłków władzy PiS i jego „przystawek” nie udało się przejąć sądownictwa w Polsce.

UE wstrzymuje – przynajmniej na razie – miliardowe dotacje dla Polski z postpandemicznego Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska przyhamowała porozumienie na miliardy euro w ramach tzw. Krajowego Planu Odbudowy z powodu kwestionowania przez polski rząd pierwszeństwa prawa unijnego nad krajowym. Tymczasem polscy sędziowie robią swoje: stosują unijne prawo i wyroki TSUE kwestionowane przez władzę. Coraz goręcej robi się też w stworzonej przez PiS Izbie Dyscyplinarnej.

Sędziowie się nie boją

Właśnie sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Marta Pilśnik zwolniła z aresztu siedzącego tam od roku prokuratora Andrzeja Z., oskarżonego o korupcję i utrudnianie śledztwa. Uznała, że uchylenie mu immunitetu jest nieważne, bo zrobiły to osoby z Izby Dyscyplinarnej SN, które nie zostały prawidłowo powołane, a więc nie są sędziami.

Wcześniej sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Jacek Tyszka złożył pisemne oświadczenie, że odmawia orzekania wspólnie z sędziami powołanymi z udziałem utworzonej przez partię Kaczyńskiego nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Było to po lipcowym orzeczeniu TSUE, w którym zakwestionował on legalność powołań sędziów z udziałem neo-KRS. Na to zareagował wiceprezes tego sądu i zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik, stwierdzając na piśmie, że tym samym Tyszka zrzekł się stanowiska sędziego. Oświadczenie Radzika nie ma wprawdzie mocy prawnej, ale on sam może je wcielić w życie, wstrzymując przydzielanie sędziemu Tyszce spraw. Byłoby to nielegalne.

Rzecznik Radzik jest też bohaterem innej sprawy: zażądał od prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie odsunięcia od orzekania sędziego Adama Synakiewicza za to, że uchylił wyrok wydany przez sędziego powołanego z udziałem neo-KRS. Synakiewicz w tej akurat sprawie orzekał jednoosobowo, ale wcześniej zgłaszał zdania odrębne od wyroków, sądząc w składach trzyosobowych – także kwestionując status neosędziów. Rzecznik Radzik zakwalifikował wyrok Synakiewicza jako przestępstwo nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza i – być może obawiając się, że wobec częściowego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN nie uda się w bliskiej przyszłości pozbawić Synakiewicza immunitetu – zwrócił się do prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Rafała Olszewskiego o odsunięcie go od orzekania. Prezes Olszewski nie podzielił jednak oceny Radzika i sędziego nie odsunął.

Tak oto mimo kontestowania przez władze wyroków i postanowień TSUE dotyczących wymiaru sprawiedliwości wyroki te są jednak wykonywane – przez sędziów. Mimo gróźb odpowiedzialności dyscyplinarnej czy karnej.

Bulgocze w pisowskim młocie

Ale to nie wszystko. Bulgocze także w częściowo zawieszonej Izbie Dyscyplinarnej, czyli pisowskim młocie na niezależnych sędziów. Znany w środowisku akademickim oryginał prof. Jan Majchrowski, jeden z neosędziów, wydał właśnie oświadczenie, w którym ogłasza „protest”. Protest polegać będzie na odmawianiu orzekania. Nie dlatego, że chce uszanować wyrok TSUE, ale przeciwnie: dlatego, że nie chce go uszanować, a pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska z prezesem Izby Dyscyplinarnej Tomaszem Przesławskim zmuszają go do uszanowania i nie dają orzekać. „Jestem zmuszony do zaprotestowania przeciwko tym działaniom w formie możliwie najbardziej kategorycznej, tj. poprzez odstąpienie od orzekania we wszelkich sprawach do czasu przywrócenia w Sądzie Najwyższym, w tym w Izbie Dyscyplinarnej SN, stanu zgodnego z polskim prawem, konstytucją i pełnym poszanowaniem dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej” – pisze prof. Majchrowski w sobie właściwym stylu.

Z dalszej części oświadczenia wywnioskować można, że wraże działania wobec niego polegają na zablokowaniu akt spraw, w których wyznaczony był do składu orzekającego. To – przypomnijmy – była próba częściowego wykonania przez Manowską wyroku TSUE: zatrzymywać w szufladzie wpływające sprawy. O tych, które już wpłynęły do Izby Dyscyplinarnej, decydować miał prezes Przesławski. Jak widać z protestu neosędziego Majchrowskiego, jednak je blokuje mimo uprzedniego oświadczenia, że nie uznaje wyroku TSUE.

Okazuje się, że na tym tle zrodził się w SN dramatyczny konflikt. Majchrowski dzielnie walczył o akta: „Gdy wreszcie udało mi się uzyskać dostęp do akt sprawy wspomnianego sędziego, którego sprawę miałem sądzić jako przewodniczący składu, wyznaczyłem kolejną rozprawę w jego sprawie dyscyplinarnej. (…) Po wyznaczeniu terminu rozprawy w rzeczonej sprawie dyscyplinarnej sędziego, co zostało wówczas określone w prasie jako »rzucenie wyzwania TSUE«, rozpoczęły się działania mające doprowadzić do uniemożliwienia przeprowadzenia tej rozprawy. Mogę tu wymienić pismo Prezesa Izby Dyscyplinarnej z jasną sugestią popartą określonym zarządzeniem, czy stanowisko sędziego sprawozdawcy, który żądał zdjęcia sprawy z wokandy, zaznaczając, że nie weźmie w niej udziału. Decyzji nie zmieniłem. Wówczas pojawił się nowy przepis Regulaminu Sądu Najwyższego, a w tym samym dniu, w którym wszedł on w życie, sędzia sprawozdawca wydał zarządzenie o zdjęciu tej sprawy z wokandy na jego podstawie. Działając jako przewodniczący składu, zarządzenie to uchyliłem, gdyż nawet ów nowy przepis nie dawał sędziemu sprawozdawcy kompetencji do zdejmowania z wokandy wyznaczonych rozpraw, i nakazałem przywrócenie stanu poprzedniego. Obecnie otrzymałem kolejne zarządzenia: o pozbawieniu mnie funkcji przewodniczącego składu orzekającego w tej sprawie i odstąpieniu od wykonania moich zarządzeń, tak by rozprawa ta obecnie w ogóle nie mogła się odbyć. Identyczna sytuacja miała miejsce także w należącej do mojego referatu sprawie dyscyplinarnej kolejnego sędziego, a szafy w prezesowskich gabinetach muszą być pełne innych sędziowskich spraw, próżno czekających na rozpoznanie”.

Całkiem nieźle panie i panowie neosędziowie w Izbie Dyscyplinarnej walą się po głowach. I zapewne wbrew własnej woli częściowo czynią zadość wyrokowi TSUE.

Dlaczego frankowicze muszą poczekać

Na tym nie koniec. Dzięki postawie „starych” sędziów Izby Cywilnej SN nie powiódł się też plan prezes Manowskiej, aby zmusić do orzekania razem sędziów i neosędziów. Zadała ona całemu składowi Izby Cywilnej pytanie prawne na tle sprawy frankowej. Dotychczasowy prezes tej Izby Dariusz Zawistowski nie wyznaczał składów mieszanych, żeby ograniczyć liczbę wyroków, które mogą być kwestionowane z powodu udziału neosędziów.

Starzy sędziowie nie dali się Manowskiej zmusić do wydania wyroku z neosędziami. W czwartek zamiast wyroku przegłosowali uchwałę o zwróceniu się do TSUE z pytaniami prawnymi, w których kwestionują prawomocność powołania neosędziów. Tak więc do czasu osądzenia sprawy przez TSUE pytanie prezes Manowskiej o kredyty frankowe jest zawieszone. Wymuszonego wspólnego orzeczenia – nie ma.

Sędziowie robią swoje. To powoduje, że mimo pięciu lat wzmożonych wysiłków władzy PiS nie udało się przejąć sądownictwa w Polsce.

