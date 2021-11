Polska PiS jako popychadło. Rząd robi wszystko, by kryzys skończył się źle

To jest rząd, przy którym spiskowe teorie się sprawdzają. Jeśli chodzi o ostatni temat, czyli kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią, to przynajmniej dwie takie teorie znajdują potwierdzenie w twardych faktach.

Po pierwsze, nasz rząd tego, co się dzieje na granicy, spodziewał się i na to cierpliwie czekał, nic nie robiąc, żeby temu zapobiec. O ile więc Łukaszenka zdecydował o treści tego konfliktu, o tyle PiS zdecydował o formie. Nasz półdyktator i białoruski dyktator razem na tym korzystają, każdy realizując swoje interesy. A że wyjątkowo szkodzą własnym państwom i społeczeństwom, to inna sprawa.

Już w pierwszej połowie tego roku uchodźcy zaczęli być przepychani na Litwę i Łotwę TYSIĄCAMI. Wywoływali tam ogromne napięcia społeczne. Dzielili społeczeństwo, forsowali granicę. Rządy państw bałtyckich budowały mury, sprowadziły Frontex i razem z Komisją Europejską zaczęły przeciwdziałać kryzysowi w miejscach, skąd siły specjalne Łukaszenki ich sprowadzały.

Czyli WSZYSTKO, dosłownie WSZYSTKO można było przewidzieć i było kilka miesięcy, żeby odezwać się do KE, pozamykać te kanały, zbudować ogrodzenie, przygotować się. Nie zostało zrobione nic. Jakby brakowało sygnałów ostrzegawczych, to w czerwcu Łukaszenka wypowiedział umowę o readmisji uchodźców. Dalej nic.

Kryzys na granicy. PiS w magazynie z prochem

A gdy w końcu zaczęło się dziać w Polsce, rząd przyglądał się, jak uchodźcy zalewają granicę. Robiono tylko to, co pasuje piarowo. „Czyste złoto”, jak to mawia premier Morawiecki. Nie wzywano Fronteksu, nie uruchomiono art. 4 NATO (natychmiastowo zbiera wszystkich sojuszników, którzy siadają do konsultacji, Polska pokazuje, że nie jest sama i może liczyć na USA), uniemożliwiono wejście dziennikarzy. Czekano jak Armia Czerwona nad Wisłą w 1944. Niech się wykrwawiają.

W tym czasie rząd jedną ręką tworzył atmosferę zagrożenia, a drugą pokaz siły. Politycy zaczęli się fotografować na tle działek opancerzonych, map i helikopterów. Zaczęło się wzywanie do patriotyzmu i bronienie Polski. Tylko że, niestety, nie w teatrze telewizji, ale nad granicą z Białorusią wspieraną przez Rosję. Zabawa zapałkami w magazynie z prochem. Dwie strony żołnierzy stoją dziś naprzeciwko siebie, a pośrodku nieprzewidywalni uchodźcy. Dziś już uzbrajani powoli przez Białoruś. Na razie to granaty hukowe i rozbłyskowe.

Rząd nie umiędzynarodowił konfliktu, nie działał prewencyjnie, nie współpracuje z opozycją, nie wpuszcza dziennikarzy. Nikt na świecie nie rozumie, dlaczego. Wszystko jest robione tak, żeby się źle skończyło, ale w sondażach dobrze. I faktycznie – Tusk zatrzymany, sondaże w górę.

Oczywiście wcześniej jeszcze PiS zrobił wszystko, żeby zerwać dobre relacje z naszymi sojusznikami poza prorosyjskim państwem Orbána. Nawet jakby chciał teraz, to jak ma prosić Unię o pomoc w sprawie uchodźców, skoro sam odmówił pomocy, gdy Unia prosiła o wzięcie udziału w relokacji uchodźców w 2015 r.? Jak ma prosić o pomoc Komisję Europejską, z którą walczy, którą postponuje, oszukuje i przed którą się kompromituje?

Andrzej Duda się budzi. PiS walczy na dwa fronty

Ale wyobraźcie sobie – w dużej mierze dzięki Niemcom i Angeli Merkel, której PiS tak nienawidzi, Unia zaczęła działać i powstrzymywać Łukaszenkę. Ursula von der Leyen oświadczyła Łukaszence i Putinowi, że to nie jest atak na Polskę, ale na całą Unię Europejską. Macron zadzwonił do Putina, Merkel do Łukaszenki.

Można się spierać, czy to rozsądne. Rozmawianie z krwawym dyktatorem jak z głową państwa, którego się nie uznaje, to trochę sprzeczność. Merkel ma jednak jakiś pomysł na to i można mieć elementarne zaufanie do niej, że wykorzysta dobrze swoje doświadczenie polityczne, i ma prawdziwe sympatie do Polski, co okazuje, będąc cierpliwą i broniąc naszych interesów w KE (niestety nie w sprawie Nord Stream 2, ale to problem prawie całej klasy politycznej w Niemczech). Podobno był to pokaz stanowczości, a nie negocjacje. Ja w sens tych rozmów wątpię, ale przynajmniej Europa nie stoi z założonymi rękami.

I jaka jest reakcja naszych izolacjonistów? Zaraz nam Niemcy „czyste złoto” wywiozą jak w 1939! Budzi się nagle Andrzej Duda i atakuje prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera słowami, których używa się wobec wrogów politycznych. Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń z Niemcami niekonsultowanych z polskimi władzami. Ale od kiedy polskie władze chciały coś konsultować? Ktoś dzwonił do Merkel albo Steinmeiera? Ktoś rozmawiał z Komisją Europejską? Ktoś wezwał Frontex? I co nam da obrażanie niemieckich władz? I to w sytuacji, gdy mamy wojnę hybrydową na wschodniej granicy. Mamy teraz walczyć na dwa fronty, Andrzeju Dudo?

Domyślcie sobie, drodzy Czytelnicy, jakąś mądrą i konstruktywną końcówkę, bo mi już brakuje słów...

