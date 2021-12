Prokuratura zamierza ścigać Senat. I sędziów TSUE

Można się zastanawiać, czy kiedyś ktoś nie wpadnie na pomysł, że prokuratorzy podlegli Zbigniewowi Ziobrze przekraczali swoje uprawnienia? I że odpowiada za to także ich szef z uprawnieniami ingerowania w każde śledztwo?

Czwartek przyniósł informacje o dwóch nowych śledztwach warszawskiej prokuratury. Jak dobrze pójdzie, będzie ścigać wicemarszałka Senatu oraz sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE.

Decyzja Borusewicza nie podoba się prokuraturze

Pierwsze śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez Marszałka Senatu. Jak doniósł PAP, niedopełnienie polega na tym, że nie nadał biegu wnioskowi prokuratury o uchylenie immunitetu Marszałkowi Senatu. A chodzi o głośne zarzuty, jakie pojawiły się tuż po objęciu przez Tomasza Grodzkiego tej funkcji, jakoby miał żądać pieniędzy przed udzieleniem świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Prof. Grodzki zaprzecza tym zarzutom.

Prokuratura wszczęła śledztwo i 17 marca tego roku skierowała do Marszałka Senatu wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Sprawą zajął się wicemarszałek Bogdan Borusewicz i – w terminie – 13 kwietnia odesłał prokuraturze wniosek z żądaniem uzupełnienia braków formalnych. Jak wynika z wyjaśnienia Kancelarii Senatu, które otrzymaliśmy, polegały one na tym, że w uzasadnieniu – tu cytat – „zawarto opis czynów, co do których prokurator nie wnosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, powodując wzajemną sprzeczność uzasadnienia i treści żądania, jak również zwrócono uwagę na brak upoważnienia dla Zastępcy Prokuratora Generalnego.”.

Dalej Kancelaria Senatu wyjaśnia, że prokuratura odesłała ponownie wniosek, ale „w dalszym ciągu zawierał braki formalne, niepozwalające na nadanie wnioskowi biegu. Powielał on odniesienie się do innych czynów, które nie są objęte wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.”. W tej sytuacji marszałek Borusewicz postanowił pozostawić „wniosek z dnia 17 marca 2021 r., uzupełniony wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2021 r. bez biegu.”

I na tę decyzje Borusewicza prokuratura zareagowała wszczęciem postępowania o niedopełnienie obowiązków.

Prawo wydaje się jasne

Trudno oceniać, czy obiektywnie wniosek prokuratury miał braki formalne uniemożliwiające jego uwzględnienie – nie widzieliśmy go. Ale prawo wydaje się jasne: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 7c ust. 1a) mówi, że to Marszałek Senatu decyduje, czy wniosek spełnia wymagania formalne. Przepis stanowi: „Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 7b, wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub cywilnej odpowiedzialności sądowej ust. 3 lub 4, Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres poprawienia lub uzupełnienia. W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie i zakresie Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu postanawia o pozostawieniu wniosku bez biegu.”

Wśród wymogów formalnych, jakie powinien spełniać wniosek prokuratury o zgodę na pociągniecie senatora do odpowiedzialności karnej jest m.in. „dokładne określenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz jego skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody”. Skoro Marszałek Senatu twierdzi, że ten warunek nie został spełniony i nie przewidziano żadnej procedury weryfikacji, czy ma rację – to jego decyzja nie może być uznana za nadużycie władzy.

Prokuratura jednak wszczyna postępowanie. Ciekawe, że nie wszczęła go w innej sytuacji – nie tak dawnej, sierpniowej reasumpcji głosowania nad odroczeniem debaty nad ustawą „antyTVN”, gdy Marszałek Sejmu Elzbieta Witek arbitralnie stwierdziła, że „wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości”. Regulamin Sejmu daje Marszałkowi Sejmu taką dyskrecjonalną władzę uznania, że są „uzasadnione wątpliwości”. Podobnie, jak daje ją marszałkom w sprawie tego, czy wniosek prokuratury spełnia wymogi formalne.

W sprawie reasumpcji prokuratura nie uznała za stosowne wszcząć postepowania o nadużycie władzy przez marszałek Witek, chociaż posłowie opozycji złożyli w tej sprawie doniesienie. Jaka jest różnica między obojgiem marszałków? Zasadnicza: marszałek Witek jest z partii rządzącej, marszałek Borusewicz – z opozycji. A prokuratura podlega pod rząd, więc co wolno marszałek Witek, to nie marszałkowi Borusewiczowi.

Prokuraturę swą Ziobro widzi ogromną

Dziś także okazało się, że ta sama Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE. Można się domyśleć, że to owoc wyroków Trybunału Julii Przyłębskiej, w których uznał on, że orzeczenia TSUE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN zostały wydane „ultra vires”, czyli z przekroczeniem uprawnień. Szefowie warszawskich prokuratur dostali od prokurator Magdaleny Kołodziej (tej samej, która umorzyła pobicie przez nacjonalistów „Kobiet z Mostu” za usprawiedliwioną ekspresje emocji) pismo, w którym, powołując się na „postepowanie dotyczące możliwości przekroczenia uprawnień przez sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w toku rozpoznawania skarg przeciwko RP” poleca im przekazanie „zawiadomień w tym zakresie”. Prokuratura nie odpowiedziała – póki co – na nasze pytanie, czy to śledztwo z urzędu, czy na wniosek, a jeśli tak – to czyj. Ani jakich konkretnie spraw rozpatrywanych przez TSUE dotyczy. Jednak z tego, że pani prokurator Kołodziej zwraca się do warszawskich prokuratur o „zawiadomienia” można sądzić, że to jakaś akcja obywatelska zmierzająca do postawienia sędziów TSUE przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Akcje każdy robić może. Prokuratura zaś samodzielnie ocenia, czy istnieje wystarczająco uprawdopodobnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, by wszcząć postepowanie. Z lektury unijnych traktatów do których Polska przystąpiła wynika, że państwo polskie poddaje się jurysdykcji TSUE, a sędziowie tego trybunału mają prawo – ba, nawet dostają za to pieniądze – by rozpatrywać skargi wpływające m.in. na działania polskich władz, jeśli kierujący je (np. Komisja Europejska) uzna, że polskie władze łamią unijne prawo.

Wygląda na to, że prokuratura dopuszcza, iż wyrok Trybunału Przyłębskiej skutecznie zmodyfikował treść traktatów, do których Polska przystąpiła i nałożył na sędziów TSUE zakaz zajmowania się (określonymi, a może wszelkimi?) sprawami dotyczącymi Polski.

Jedno jest pewne: prokurator generalny Zbigniew Ziobro prokuraturę swą widzi ogromną. I ona rzeczywiście rośnie w oczach. Przede wszystkim swoich. Można się zastanawiać, czy kiedyś ktoś nie wpadnie na pomysł, że prokuratorzy Zbigniewa Ziobry przekraczali swoje uprawnienia? I ze odpowiada za to także sam Ziobro, jako ich szef z uprawnieniami ingerowania w każde śledztwo?

