„Nie możemy milczeć”. Aktywiści doniosą na samych siebie do prokuratury

Kraj

Sondaż „Polityki”: Z czym kojarzą się rządy PiS i czy przełom jest tuż-tuż?

Wszyscy zastanawiają się, czy polska polityka może się zmienić i kiedy? Co zatem Polacy sądzą o sześciu latach władzy PiS? Jak ją oceniają na tle poprzednich rządów? Kto ich zdaniem lepiej by rządził Polską? Co dzisiaj obchodzi ludzi, co ich martwi i przejmuje?