2022: konkurs rozstrzygnięty

Rok, który minął, okazał się raczej niewdzięczny dla proroków, a wśród 10 zasadniczych kwestii, których dotyczyły nasze pytania, zabrakło najważniejszego wydarzenia: napaści Rosji na Ukrainę. Taka groźba majaczyła na horyzoncie, ale zdrowy rozsądek podpowiadał, że to przecież absurd. Generalnie najlepsze wyniki w przepowiedniach uzyskali ci z naszych czytelników, którzy postawili na racjonalny optymizm. Ale taki był przed rokiem duch czasów – kończącego się covidu, szans na odbicie w gospodarce i powrotu do życia „sprzed”, nawet jeśli w zmodyfikowanej postaci.

O co pytaliśmy? Tradycyjnie, jak co roku, o kurs NBP euro wobec złotówki: 1 grudnia 2022 r. kosztowało 4,68 zł, czyli w środkowych widełkach (równa połowa prawidłowych odpowiedzi). Litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował 6,86 zł, tu dobrych odpowiedzi było dwie trzecie, trzeba było przełknąć tę strefę cen, pocieszając się, że to sytuacja przejściowa. A to był dopiero prognostyk. Podobnie dobrze poszło z przewidywaniem inflacji, większość postawiła na górny pułap, powyżej 5 proc., przez lata wielkość astronomiczną, a w istocie 1 grudnia inflacja osiągnęła 17,4 proc. (tego rzecz jasna nikt by przed rokiem nie przewidział).

Pytaliśmy też o wychodzenie z covidu: czy w grudniu będziemy jeszcze nosili maseczki w przestrzeni publicznej. I tu górę wzięła frakcja optymistów. Aż 84 proc. uznało także, że do 1 grudnia popularność PiS spadnie poniżej 30 proc. – i nie mieli racji. Skromniejsza, ale jednak większość 54 proc. uznała, że Mateusz Morawiecki nie będzie już wówczas premierem w Polsce. A 63 proc., że Viktor Orbán na Węgrzech, czyli że przegra wybory – i da Polsce dobry znak. Przeliczyli się podwójnie. Łatwiej poszło z Emmanuelem Macronem: 74 proc. przewidziało, że wygra wybory prezydenckie, choć, jak pamiętamy, nie było łatwo.

Na koniec sport; 58 proc. uczestników, kierowanych odruchem serca, błędnie uznało, że na zimowych igrzyskach w Pekinie zdobędziemy przynajmniej jeden złoty medal. Zdobyliśmy, ale brązowy. I najtrudniejsze, jak się okazało, pytanie: na Argentynę jako zwycięzcę mundialu w Katarze postawiło tylko 4,2 proc.; większość typowała drugiego finalistę – Francję, i też przecież byli bardzo blisko.

I właśnie tylko na Argentynie potknęli się dwaj nasi superprorocy: Kamil Zieliński i Michał Radwański, obaj z Warszawy, z 9 trafieniami (za co czeka nagroda). To rzeczywiście wspaniałe osiągnięcie. Kolejne 14 osób udzieliło po 8 prawidłowych odpowiedzi, a po 7 aż 27 osób. Gratulujemy!

Zapraszamy obok do Proroka 2023. Będzie się działo!

Prawidłowe odpowiedzi 2022 r.: 1B, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A.

Zostań prorokiem we własnym kraju 2023

Zapraszamy do noworocznej zabawy we wróżby: Zostań Prorokiem 2023 r. W tym przełomowym momencie, kiedy wokół tyle przepowiedni, prognoz i wszelkich wizji, prosimy odpowiedzieć na dziesięć prozaicznie konkretnych pytań. Do odpowiedzi zajrzymy pod koniec roku, aby odszukać i nagrodzić najlepszych proroków wśród naszych czytelników.