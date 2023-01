Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy Kościół katolicki się rozpada? Jak wygląda Polska po pandemii i w trakcie wojny? O coraz głupszej i brutalnej kampanii, o ukrytym budżecie PiS, a także o wejściu Edwarda Miszczaka do Polsatu. To tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Każdy znajdzie w niej coś interesującego dla siebie. Miłej lektury!

• Skąd się wzięła moda na coaching, czyli życiowe doradztwo , czym się to różni od psychoterapii i ile kosztuje – pisze Joanna Cieśla.

• Na czym polega adopcja zarodków, jakie są tu możliwości i trudności – opowiada Agata Szczerbiak.

• Komu służą polskie służby specjalne – o tym w rozmowie Violetty Krasnowskiej z byłym dyrektorem UOP Piotrem Niemczykiem.

• O wciąż znajdowanych na jeziorze Solińskim ludzkich kościach, wypływających z zalanych po budowie zapory cmentarzy – pisze Krzysztof Potaczała.

• Jak wygląda dzisiaj przemoc w szkole, kto jest agresorem, kto bywa ofiarą – mówi psycholożka Małgorzata Wójcik w rozmowie z Ewą Pągowską.

• Minęło 30 lat działania Polsatu i do firmy wchodzi właśnie były dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Co to oznacza dla tej stacji – relacjonuje Katarzyna Kaczorowska.

• O ukrytym budżecie PiS – pisze Joanna Solska.

• Jak się przestawić z języka rosyjskiego na ukraiński – w korespondencji z Ukrainy pisze Ziemowit Szczerek.

Ponadto w najnowszym numerze „Polityki”: na czym polega nowa, niezwykle popularna w USA gra pickleball; czy trzeba zamknąć plaże; dzieje hazardu, czyli o pierwszych loteriach; książki, którymi żyła światowa historia w 2022 r.; o tym, jak Brazylia żegnała króla Pele.

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego