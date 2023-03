Podpisy tylko do środy! Dziennikarze protestują po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Najważniejsze w naszym dziennikarskim proteście po tragicznej, samobójczej śmierci niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa, jest okazanie solidarności z Magdą Filiks (i jej dwiema córkami). Ten gest wsparcia jest tym bardziej potrzebny, że śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura Zbigniewa Ziobry. Także media publiczne nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i niewykluczone są „przecieki ze śledztwa”, które będą wskazywały na winnych tragedii w rodzinie, Platformie Obywatelskiej, a może jeszcze gdzie indziej.

Równoległym motywem jest obrona godności i tożsamości naszego zawodu, narysowanie linii, jaka oddziela dziennikarstwo od „obsługi medialnej” motywowanej politycznie. Chcemy przypomnieć zasadę: „mediom nie wolno kłamać i nie wolno krzywdzić, zwłaszcza nie wolno krzywdzić dzieci”.

727 podpisów, czekamy na kolejne

Tuż przed godz. 19 w poniedziałek 13 marca pani Joanna Grotkowska z redakcji muzycznej Programu 2 Polskiego Radia poprosiła (już po raz drugi, przepraszamy!) o dodanie swego podpisu i w tym momencie licznik dziennikarskiego protestu wystukał liczbę 727. To imponujący wynik, ale chcielibyśmy więcej. Czas macie Panie i Panowie Dziennikarki i Dziennikarze do środy. Wystarczy napisać na protest@oko.press.

Szczególnie cenne jest to, że akcja dotarła do mediów małych (Radio Ostrowiec, Telewizja Aleksandrów, „Tydzień Ziemi Śremskiej”, Łomianki.Info) i najbardziej i wysoko specjalistycznych (Wspinanie.pl, portal Strefa Instalatora). Te podpisy są równie cenne, jak deklaracje 10 dziennikarek i dziennikarzy, którzy wygrali konkursy Grand Press uzyskując tytuł „Dziennikarza roku” (Jacek Żakowski, Monika Olejnik, Bianka Mikołajewska, Bertold Kittel, Tomasz Sekielski, Jerzy Jurecki, Andrzej Morozowski, Konrad Piasecki, Artur Domosławski, Marcin Kącki oraz Mariusz Szczygieł (także laureat Nike 2019). Są równie cenne jak podpisy naczelnych i wicenaczelnych najważniejszych polskich mediów (poszukajcie ich na liście poniżej).

Z jakich redakcji? Zachęta do podpisów ostatniej szansy

Już po raz drugi podliczamy liczbę zgłoszeń z poszczególnych redakcji. Podkreślamy, że ta „klasyfikacja drużynowa” nie jest wskaźnikiem zaangażowania danego tytułu w kampanię, czy nie daj Boże „rankingiem oburzenia” albo „stopnia wrażliwości”, bo nie uwzględnia ogólnej liczby osób zatrudnionych. Podobna liczba podpisów w wielkiej redakcji oznacza przecież co innego niż w małej. Poniższa lista jest tylko sygnałem, ile głosów z wymienionych redakcji do nas dotarło (i być może zachętą dla niektórych tytułów):

„Gazeta Wyborcza” – 70 podpisów;

Onet – 56;

TVN24 – 34;

„Polityka” – 32;

OKO.press – 29;

WirtualnaPolska – 23;

Radio ZET – 15;

Radio TOK.FM – 15;

Radio Nowy Świat – 15;

„Newsweek” – 15;

Radio 357 – 10

„Dziennik Gazeta Prawna” – 6;

„Tygodnik Nie” – 6;

Tygodnik „Angora” – 5;

„Rzeczpospolita” – 5;

„Tygodnik Powszechny” – 4;

„Fakt” – 3;

„Reset Obywatelski” – 3;

Radio Merkury – 3;

„Super Express” – 3;

Polsat News – 2;

Miesięcznik „Odra” – 2;

„Więź" - 2;

VideoKOD – 2;

„Dziennik Łódzki” – 2;

Radio RMF.FM – 1.

Warto dodać, że redakcja RMF.FM miała zastrzeżenia nie tyle do potrzeby zabrania głosu przez środowisko dziennikarskie, co do samej treści protestu i dlatego kierownictwo stacji go nie poparło. A było już za późno, by uwzględnić ich uwagi.

PolsatNews (i portal Interia.pl) oraz SuperExpress nie popierały też poprzednich kampanii dziennikarskich. Protestowali tylko ich pojedynczy dziennikarze i dziennikarki, podobnie teraz.

Propozycja Bobińskiego i Krajewskiego: wpis do kodeksu etyki

„Dziennikarstwo oparte być musi na zasadach rzetelności, uczciwości i obywatelskiej wrażliwości, a także na najlepszych wzorcach i standardach warsztatowych” - piszą Krzysztof Bobiński, znany dziennikarz (absolwent historii na Uniwersytecie Oksfordzkim, korespondent „Financial Timesa” w Polsce w latach 1976-2000, pracował też dla BBC i „Washington Post”) oraz Andrzej Krajewski (z bogatą biografią dziennikarską, m.in. korespondent PR i TVP w Waszyngtonie 1990-1994; zahaczył też o politykę m.in. kandydując w wyborach do europarlamentu w 2004 r. z list PO).

Zdaniem tych dwóch doświadczonych dziennikarzy, którzy podpisali nasz protest, „po wydarzeniach związanych z tragiczną śmiercią Mikołaja Filiksa (...) szczególnego znaczenia nabiera konieczność zamieszczenia następującej zasady w kodeksach postępowania dziennikarzy każdego medium”.

Proponowany przez Bobińskiego i Krajewskiego zapis brzmi tak: „Nie wolno naruszać prywatności i intymności. Wyjątkowej ochronie w tej mierze powinny podlegać nieletnie ofiary przestępstw seksualnych; należy strzec ich godności i prywatności podczas śledztwa, w czasie procesów sądowych i po nich. W żadnym wypadku nie wolno publikować danych, które pozwoliłyby na identyfikację ofiar takich zdarzeń”.

Krzysztof Bobiński i Andrzej Krajewski apelują, aby dziennikarze i dziennikarki „sprawdzili, czy taka zasada jest zawarta w istniejących w ich miejscach pracy kodeksach etycznych, a jeśli nie, to by rozważyli jej wprowadzenie lub opracowali taki kodeks z uwzględnieniem tej zasady”.

Dziennikarski protest po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Przypominamy treść oświadczenia, pod którym od 7 marca 2023 zbieramy podpisy:

„Tragiczna śmierć niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki. Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks.

Jako dziennikarki i dziennikarze jesteśmy oburzeni tak rażącym brakiem zasad i odpowiedzialności za słowo.

Atak podjęły media publiczne i tzw. prawicowe, wypowiadali się politycy PiS, w mediach społecznościowych pojawiły się obrzydliwe insynuacje pod adresem rodziny posłanki. Wiele wskazuje, że uderzenie w polityczkę i jej syna, miało posłużyć do skompromitowania opozycji.

Wyrażamy nadzieję, że – nawet jeśli nie jest to możliwe w obecnych warunkach politycznych – w przyszłości dojdzie do pełnego wyjaśnienia, jak było możliwe tak skandaliczne naruszenie zasad etyki dziennikarskiej, oraz do ukarania osób odpowiedzialnych za rażące złamanie podstawowych reguł naszego zawodu. W szczególności mamy tu na myśli redaktora naczelnego Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego, autora pierwszego materiału, który rozpoczął tragiczną w skutkach nagonkę na posłankę Filiks i jej najbliższych, ale także inne osoby, które brały i wciąż biorą udział w tym procederze.

Podpisując ten apel, wzywamy do tego, żeby do czasu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych, nie przyjmować zaproszeń do programów TVP, TVP Info, a także Radia Szczecin. Nawet w najbardziej rozgorączkowanej rzeczywistości politycznej musimy stawiać sobie granicę – jest nią krzywda niewinnego człowieka, w szczególności dziecka.

Zachęcamy dziennikarzy i dziennikarki wszystkich mediów, od ogólnopolskich po lokalne i branżowe, do indywidualnego podpisywania tego protestu.

Informację o podpisaniu protestu prosimy wysyłać na adres protest@oko.press, podając swoje imię nazwisko, miejscowość i redakcję/afiliację dziennikarską.

Warszawa, 7 marca 2023”

Czwarty raz zabieramy głos

To już czwarta w ostatnich trzech latach akcja naszego środowiska. Poprzednio:

apelowaliśmy do policji o niepodejmowanie działań ograniczających pracę mediów i żądaliśmy natychmiastowego zwolnienia zatrzymanej fotoreporterki Agaty Grzybowskiej (ponad 500 podpisów w listopadzie 2020) - z inicjatywy Bianki Mikołajewskiej (wtedy w OKO.press);

występowaliśmy w obronie Telewizji TVN zagrożonej przez Lex TVN (w lipcu 2021 roku; ponad 1200 podpisów) - z inicjatywy Mariusza Jałoszewskiego (OKO.press) i Wojciecha Czuchnowskiego ("Gazeta Wyborcza");

w kampanii „Dziennikarze na granicy!” apelowaliśmy o zniesienia zakazu pracy dziennikarzy w strefie przygranicznej wprowadzonego we wrześniu 2021 rozporządzeniem o stanie wyjątkowym (apel podpisało ponad 40 redakcji największych polskich mediów) - z inicjatywy redakcji OKO.press.

Protest po śmierci Mikołaja podpisujemy indywidualnie, tak żeby każda dziennikarka i każdy dziennikarz mógł zabrać głos. Od największych mediów po najmniejsze, branżowe, specjalistyczne. Papierowe, internetowe, stacje radiowe i telewizyjne. Lokalne i ogólnopolskie.

Zbieranie podpisów koordynowali Martyna Rusjan i Karol Sykała (oboje z OKO.press). Kampanię prowadzą Piotr Pacewicz z Oko.press i Łukasz Lipiński z "Polityki".

Lista podpisów, poniedziałek 13 marca godz. 18.45

Uwaga! Każdą osobę, która podpisała protest prosimy o sprawdzenie, czy jej nazwisko jest na poniższej liście. I czy nie ma jakiegoś błędu, literówki czy źle podanej afiliacji. Uwagi kierujcie na ten sam mail protest@oko.press.

Poniżej przypominamy tekst protestu. Prosimy dziennikarzy i dziennikarki o podpisywanie, o ile zgadzacie się z głównym przekazem. Uwaga! Informację o poparciu protestu prosimy wysyłać na adres protest@oko.press, podając swoje imię nazwisko, redakcję/afiliację dziennikarską.