Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W najnowszej „Polityce” przeczytacie Państwo wiele tekstów na aktualne, interesujące, ważne tematy, m.in.: • To nie jest kraj dla młodych kobiet – to nasz temat okładkowy, na kanwie głośnego przypadku pani Doroty, która zmarła w nowotarskim szpitalu po spóźnionym zabiegu usunięcia obumarłego płodu. Raport Agaty Szczerbiak i Aleksandry Żelazińskiej opisuje inne podobne przypadki i ogólniej stan zagrożenia, lęku i niepewności, jaki towarzyszy kobietom w ciąży, a także tym planującym posiadanie dziecka – pod działaniem restrykcyjnych regulacji dotyczących aborcji. • Co zamierzają Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz w sytuacji słabnięcia Trzeciej Drogi w sondażach, czy rozważają zapasowe scenariusze, jakie mają pomysły na dalszą kampanię, co z wyborcami Polski 2025 i PSL – pisze Rafał Kalukin. • Co się dzieje podczas piwnych spotkań z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, skąd się bierze taka popularność tego polityka wśród młodych ludzi – o tym w reportażu Norberta Frątczaka. • Czy PiS zaraził Polaków populizmem, jak osiem lat rządów tej partii wpłynęło na postrzeganie polityki, na kryteria oceny i wartości moralne w społeczeństwie – o tym z Przemysławem Sadurą i Sławomirem Sierakowskim rozmawia Łukasz Lipiński.