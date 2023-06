Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Kanikuły w polityce jeszcze nie ma, wręcz na odwrót: tu i tam mocno buzuje. Piszemy o partyjnych wiecach minionego weekendu, o rajdzie wagnerowców na Moskwę, ile Warszawa znaczy dla Waszyngtonu. Ale i o lecie – i letnich lekturach – udało nam się pomyśleć.

W najnowszym numerze śledzimy, co będzie dalej. Paweł Reszka opisuje przedziwną wojnę Jewgienija Prigożyna, która trwała krótko, ledwie dobę, zakończyła się 200 km od Moskwy, ale konsekwencje mogą zburzyć stary porządek z Putinem w roli głównej. To bardzo kompetentna analiza tego wieloletniego korespondenta w Rosji. Pucz wagnerowców stworzył nieoczekiwany kontekst dla partyjnych wieców minionego weekendu. Przyniosły debiut europosła Brudzińskiego na czele sztabu PiS (jak wypadł – oceniają Anna Dąbrowska i Wojciech Szacki) i wiecową konfrontację Kaczyński–Tusk oraz bardzo pouczającą konwencję Konfederacji (to nasz temat z okładki pod hasłem „Mentzen nawarzył piwa”). Według dzisiejszych sondaży bez Konfederacji nie będzie przyszłego rządu. Jak się potoczą jej losy w kampanii i do jakiego koalicjanta jej bliżej, analizuje Rafał Kalukin. I jeszcze jeden gorący temat: tragedia Polki zamordowanej na wyspie Kos, która w kraju szybko zamieniła się w spektakl medialno-polityczny z podejrzanym z Bangladeszu w tle.