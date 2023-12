5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Szymon Hołownia zapowiada, że zagłosuje przeciwko ustawie zezwalającej na aborcję do 12. tygodnia ciąży. PiS łączy się z partią Bielana i Mejzy. Trwa dyskusja o tym, czy Krzysztof Bosak utrzyma stanowisko wicemarszałka Sejmu.

1. Szymon Hołownia o aborcji, związkach partnerskich i Kościele

„Zagłosowałbym przeciw projektowi ustawy pozwalającej na aborcję do 12. tygodnia ciąży” – powiedział w niedzielę w podkaście „Wybory Kobiet” marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-Trzecia Droga). Przypomniał, że opowiada się za referendum w tej sprawie.

Jego zdaniem decyzja oparta na wyniku referendum byłaby „ufundowana na silnym fundamencie i Polacy podejdą do niej z takim przekonaniem, że zaoszczędzi to nam bardzo poważnego tumultu społecznego, na który czekają nasi przeciwnicy”. Pytał, jaka jest alternatywa: „Z prezydentem Andrzejem Dudą przez półtora roku w pałacu? Z takim Sejmem, jaki jest dzisiaj wybrany? (...). Nie chcecie referendum? Świetnie, ja to rozumiem. Dajcie mi bardziej skuteczne rozwiązanie. (...) Jeśli zmiany mają być trwałe i nie mają być wywracane, muszą znaleźć szerokie poparcie, muszą być budowane na trwałym fundamencie”.

Marszałek Sejmu wypowiedział się także na temat związków partnerskich („ustawa o związkach partnerskich już dawno powinna być uchwalona”) oraz o statusie Kościoła katolickiego w Polsce: „Należy zlikwidować Fundusz Kościelny, zracjonalizować wydatki na lekcje religii w szkole i zatrzymać finansowanie ze strony państwa dla zakamuflowanej działalności propagandowej przez różnego rodzaju media prowadzone przez duchownych”.

2. PiS Kaczyńskiego łączy się z partią Bielana i Mejzy

Rada Polityczna PiS zebrała się w sobotę w Warszawie za zamkniętymi drzwiami. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował po spotkaniu, że najważniejsza z przyjętych uchwał „pozwala nam zjednoczyć się z partią, której przywódcą był, a jeśli chodzi o środowisko, to na pewno jest w dalszym ciągu poseł Adam Bielan”.

Partia Republikańska ma obecnie czterech posłów w klubie PiS: Kamila Bortniczuka, Michała Cieślaka, Arkadiusza Czartoryskiego i Łukasza Mejzę. Jakiś czas temu dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak napisał, że założona przez tego ostatniego firma obiecywała leczenie chorych dzieci nieskutecznymi metodami. Kaczyński wyjaśniał, że to „zjednoczenie jest elementem konsolidacji sił prawicowych, patriotycznych”. Mówił o zamachu na demokrację, z którym mamy rzekomo teraz do czynienia. Ma on się przejawiać m.in. w zagrożeniu dla… pluralizmu medialnego. Ostrzegał też przed zapowiedziami likwidacji różnych instytucji.

3. Ustawa o refundacji in vitro wchodzi w życie

Prezydent wbrew apelom episkopatu podpisał ustawę przywracającą finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa. Sejm uchwalił ten projekt 29 listopada. Andrzej Duda „brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej”.

Problem niepłodności dotyczy ok. 1,5 mln par w Polsce, a procedura zapłodnienia in vitro kosztuje co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Ciężar finansowania procedury wzięła na siebie przed laty część samorządów. „Dziś podstawowy koszt jednej próby in vitro to już kilkanaście tysięcy złotych. Finalna kwota może się różnić, bo oprócz geograficznego zróżnicowania cen, z którym mierzymy się w Polsce, wydatki mogą rosnąć z uwagi to, z jaką historią medyczną przychodzi para. Część osób będzie musiała wykonać wiele niezbędnych badań, dla części par jedyną dostępną opcją będzie skorzystanie z gamet dawców (dawstwa nasienia i komórek jajowych). Niewielki procent niepłodnych ma szczęście, które pozwala na zajście w ciążę za pierwszym razem” – pisała niedawno w „Polityce” Agata Szczerbiak.

4. Czy Konfederacja utrzyma pozycję wicemarszałka Sejmu

„Jeśli po odejściu Grzegorza Brauna i posłów z Konfederacji Korony Polskiej Konfederacja straci status klubu parlamentarnego, my jesteśmy gotowi utrzymać wicemarszałka z Konfederacji. Zgodzimy się też, by posłowie partycypowali w komisjach sejmowych w takim składzie jak dotychczas” – zadeklarował poseł KO Michał Szczerba w Radiu Zet.

W ubiegły wtorek poseł Braun zgasił w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Prowadzenie posiedzenia przejął Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że zgodnie z decyzją Prezydium Sejmu Braun straci połowę uposażenia przez trzy miesiące i diety przez pół roku.

Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej. Część polityków uważa działania Konfederacji za niewystarczające i domaga się wykluczenia Brauna z klubu.

O tym, co jeszcze może grozić Grzegorzowi Braunowi, pisze w „Polityce” Ewa Siedlecka.

5. Rzecznik praw pacjenta nie ukarze Niedzielskiego

Rzecznik praw pacjenta nie ukarze byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego za ujawnienie na Twitterze w sierpniu wrażliwych danych dr. Piotra Pisuli z Poznania. Nie wszczął nawet postępowania w tej sprawie.

Zachowanie ówczesnego szefa resortu spotkało się z dużym oburzeniem opinii publicznej i przyczyniło się do jego dymisji. Naczelna Rada Lekarska informowała premiera o utracie zaufania do ministra, który upublicznia tak wrażliwe dane. Przypomnijmy, że art. 266 § 2 kodeksu karnego zawiera następujący zapis: „Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej (…) informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.