5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kamiński i Wąsik wyszli na wolność; Trump wygrywa w New Hampshire; nominacje do Oscarów; Sasin będzie zeznawać przed komisją śledczą; prawomocny wyrok dla zabójcy Pawła Adamowicza.

1. Kamiński i Wąsik na wolności

We wtorek przyspieszyła sprawa ułaskawienia byłych pisowskich ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych w grudniu 2023 r. za nieprawidłowości w tzw. aferze gruntowej. Na biurko prezydenta trafiły dokumenty z resortu sprawiedliwości z negatywną opinią i wnioskiem o niekorzystanie z prawa łaski. Duda zdecydował inaczej. Po godz. 21 obaj politycy opuścili areszty śledcze, a Kamiński zwrócił się do polityków rządzącego obozu: „Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy”. Co oznacza, że zechce najpewniej wziąć udział w czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Zdaniem ekspertów mandaty obu polityków wygasły, gdy zapadł prawomocny wyrok sądu.

Postępowanie ułaskawieniowe Duda wszczął w trybie opisanym w kodeksie karnym, choć mógł w dowolnej chwili zrobić to w tzw. trybie konstytucyjnym na podstawie art. 139. Przerzucając odpowiedzialność na ministra Adama Bodnara, sprawił, że PiS mógł dłużej grać kartą „więźniów politycznych”, jak nazywał Wąsika i Kamińskiego. Duda nadal też twierdzi, że jego ułaskawienie z 2015 r. pozostaje w mocy.

„Prezydent dokonał wobec Kamińskiego i Wąsika nie tylko aktu ułaskawienia, ale też aktu beatyfikacji. Teraz zamiast głodówki obaj będą nawiedzali Sejm, a PiS będzie protestował przeciwko niedopuszczaniu ich do kontynuowania wygaszonych mandatów. Sceny mogą być jeszcze bardziej rozdzierające. I o to chodzi” – komentuje Ewa Siedlecka.

2. Trump wygrywa prawybory w New Hampshire

Prawybory w New Hampshire zdecydowanie wygrał Donald Trump (54,6 do 43,6 proc.), rywalizująca z nim Nikki Haley wypadła sporo poniżej oczekiwań. Tomasz Zalewski pisze w relacji z Waszyngtonu, że zwycięstwo Trumpa, który tydzień temu wygrał również w Iowa, potwierdza jego dominującą pozycję w GOP i przybliża nieuchronne, jak się zdaje, ostateczne zwycięstwo w wyścigu o status kandydata do Białego Domu w tegorocznych wyborach. „W historii republikańskich prawyborów nie zdarzyło się jeszcze, by kandydat zwyciężający w dwóch pierwszych stanach: Iowa i New Hampshire nie wygrał potem całej walki o nominację prezydencką. Z drugiej strony, nie oznacza to oczywiście, że prawidłowość ta musi się powtórzyć” – pisze Zalewski.

Przemawiając do zwolenników po głosowaniu w New Hampshire, Nikki Haley dała do zrozumienia, że nie zamierza skapitulować i wycofać się z wyścigu. W kampanii podkreśla często zaawansowany wiek Trumpa i wypomina mu gafy. Republikańscy wyborcy to jednak Trumpowi ufają bardziej w dziedzinie zarządzania gospodarką i ochrony granicy przed imigrantami.

3. Oscary 2024: znamy listę nominowanych

Rekordzistą okazał się „Oppenheimer”, film o twórcy bomby atomowej w reż. Christophera Nolana, nominowany w 13 kategoriach. 11 szans na statuetki mają „Biedne istoty” Yorgosa Lanthimosa, 10 – „Czas krwawego księżyca” Martina Scorsesego. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja „Strefa interesów” Jonathana Glazera otrzymała pięć nominacji (jedną z producentek filmu jest Ewa Puszczyńska). Inny przebój zeszłego roku, „Barbie”, zawalczy o pięć Oscarów, „Maestro” Bradleya Coopera – o siedem.

W tym roku zabrakło polskich akcentów. Nominacji nie otrzymały dokumenty „Apolonia, Apolonia” w reż. Lei Glob i „Stąd dokąd” Maćka Hameli (były na oscarowej krótkiej liście). „Chłopi” DK i Hugh Welchmanów byli polskim kandydatem do nagrody, ale przepadli w wyścigu. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 10 marca.

Posłuchaj: Komentujemy na gorąco nominacje do Oscarów

4. Jacek Sasin przed komisją śledczą

W środę komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przesłucha byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i Tomasza Szczegielniaka, jednego z jego zastępców w resorcie. „Konstytucja dokładnie określiła termin, w jakim mają się odbyć wybory prezydenckie w Polsce. Nie ma żadnej drogi zmiany terminu wyborów, trzeba by było zmieniać konstytucję” – mówił Sasin w wywiadzie dla radiowej Trójki.

Sasin zasugerował, że nie powtórzy strategii byłego wiceministra w MAP Artura Sobonia, który nie odpowiadał wprost na pytania posłów, lecz zasłaniał się formułą: „odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi”. Przewodniczący komisji Dariusz Joński zapowiedział, że komisja złoży wniosek do sądu o karę 3 tys. zł dla Sobonia za bezpodstawne uchylanie się od składania zeznań.

5. Zabójstwo Adamowicza: zapadł prawomocny wyrok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji ws. zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z 2019 r. Stefan Wilmont został prawomocnie skazany na dożywocie (ze względu na charakter zbrodni sąd i oskarżony zgodzili się na publikację danych osobowych). Sąd rozpatrywał apelację na wniosek obrońcy; uznał m.in., że Adamowicz nie był przypadkową ofiarą. 31-letni Wilmont może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 40 latach.

W marcu 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Wilmonta za winnego zabójstwa Pawła Adamowicza, a także ataku i gróźb wobec konferansjera, za co otrzymał karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Na dziesięć lat pozbawiono go też praw publicznych.