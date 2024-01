5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kamiński i Wąsik zamierzają pojawić się w Sejmie; KO ma projekt w sprawie aborcji; komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przesłuchała Jacka Sasina; ustawa budżetowa wysłana do prezydenta; Donald Trump na prostej po nominację republikańską w wyborach prezydenckich.

1. Kamiński i Wąsik w Sejmie

„Panie Hołownia, panie Tusk, niedługo się zobaczymy, spojrzymy wam prosto w oczy, na naszych warunkach. Jesteśmy posłami i nie odpuszczamy” – zapowiedział ułaskawiony przez prezydenta Mariusz Kamiński.

W wieczornym programie w TV Republika w środę Kamiński i Wąsik byli pytani o to, czy pojawią się na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Kamiński zaznaczył, że jest w trakcie konsultacji lekarskich. „Także parę dni, żeby nabrać sił, takich fizycznych, bo psychicznych, moralnych nie brakuje nam absolutnie. (...) Tak że, panie Hołownia, panie Tusk, niedługo się zobaczymy, spojrzymy wam prosto w oczy, na naszych warunkach. Jesteśmy posłami i nie odpuszczamy” – powiedział.

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział w czasie konferencji prasowej w środę, że „Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP. (...) Konstytucja mówi, że jest wyrok, nie ma mandatu. Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad Sejmu, i zakładam, że tam się nie znajdą”. „Kamiński i Wąsik mają jako byli posłowie prawo – zachęcam, by z niego skorzystali – do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania Biura Przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu, na teren parlamentu” – wskazał Hołownia.

2. Koalicja Obywatelska uzgodniła projekt w sprawie aborcji

Do Sejmu wpłynął w środę wieczorem projekt grupy posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12. tygodni jej trwania. W projekcie zapisano ponadto, że przerwanie ciąży po upływie 12. tygodnia jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Również w środę rząd Donalda Tuska przyjął projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która znosi receptę na antykoncepcję awaryjną.

3. Jacek Sasin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

W 2020 r. Jacek Sasin jako szef Ministerstwa Aktywów Państwowych nadzorował Pocztę Polską, organizującą w tym czasie wybory kopertowe. Na pytanie, czy Poczta Polska była przygotowana na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych, Sasin odpowiedział: „Byłem informowany, że tak. (...) Żaden z moich współpracowników nie wyrażał wątpliwości w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych”.

Sasin tłumaczył, że „jedyną możliwością przełożenia wyborów było wprowadzenie stanu wyjątkowego lub stanu wojennego. Nie było do tego żadnych podstaw, bo podczas epidemii wprowadza się stan epidemii, a to nie skutkuje przełożeniem wyborów”.

Czytaj też: Relacja z przesłuchania Jacka Sasina

4. Ustawa budżetowa wysłana do prezydenta

Marszałek Szymon Hołownia przekazał do Andrzeja Dudy ustawę budżetową na 2024 r. Według art. 224 konstytucji prezydent może w ciągu siedmiu dni podpisać ustawę budżetową, ewentualnie zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.

„Deficyt, zapisany przez Morawieckiego na 165 mld zł, został powiększony do 184 mld zł. Do wydatków, wynoszących 866,4 mld zł dopisano bowiem realizację ważnych obietnic wyborczych, na czele z 30-proc. podwyżką dla nauczycieli i 20-proc. dla pracowników całej sfery budżetowej. Przychody budżetu państwa szacowane są na 682,4 mld zł” – komentowała w „Polityce” kształt tegorocznego budżetu Joanna Solska.

5. Trump wygrywa w New Hampshire

Były prezydent USA pokonał Nikki Haley różnicą 11 pkt proc. (54,6 do 43,6 proc.). „Zwycięstwo Trumpa, który tydzień temu zdecydowanie wygrał również w stanie Iowa, potwierdza jego dominującą pozycję w GOP i przybliża nieuchronne, jak się zdaje, ostateczne zwycięstwo w wyścigu o status kandydata do Białego Domu w tegorocznych wyborach. W historii republikańskich prawyborów nie zdarzyło się jeszcze, by kandydat zwyciężający w dwóch pierwszych stanach: Iowa i New Hampshire, nie wygrał potem całej walki o nominację prezydencką” – przewiduje Tomasz Zalewski.