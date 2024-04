PKW oficjalnie: PiS bierze siedem sejmików, w tym Mazowsze. Mapa Polski znów podzielona pół na pół

Poznaliśmy oficjalne wyniki z 16 sejmików. W dziewięciu z nich wygrała Koalicja Obywatelska, w siedmiu pozostałych, m.in. na Mazowszu i w Małopolsce, PiS. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma odbyć się 21 kwietnia.

Oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej z największych miast oraz z sejmików wojewódzkich dostępne na grafie na stronie głównej Polityka.pl

W niedzielę od rana wybieraliśmy radnych, wójtów i prezydentów miast. W 2024 r. wystartowało na te urzędy blisko 50 tys. osób, a uprawnionych do głosowania jest ponad 29 mln. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21. „To święto demokracji lokalnej”, podkreślił na pierwszej niedzielnej konferencji PKW jej przewodniczący Sylwester Marciniak.

Wybieraliśmy w sumie 1464 wójtów, 906 burmistrzów, 107 prezydentów miast. „W 412 gminach wybór kandydata to referendum, bo mamy jednego kandydata” – mówił Marciniak. W takiej sytuacji Polki i Polacy zaznaczali „tak” lub „nie”.

W jaki sposób firma badawcza Ipsos wykonuje badanie exit poll? Jak tłumaczą jej przedstawiciele, w 970 wylosowanych lokalach dwie lub trzy osoby od momentu otwarcia aż do godz. 21 przepytywały co piątą lub dziesiątą osobę (zależnie od wielkości lokalu). Na finał w każdym lokalu powinno być zebrane przynajmniej sto takich ankiet.

Druga tura w Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu

Rozstrzygnięcia w największych miastach przynosiły niespodzianki. Drugiej tury nie będzie w Warszawie. Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta stolicy z wynikiem 57,41 proc. Drugi był Tobiasz Bocheński (23,10 proc.), a trzecia Magdalena Biejat z Lewicy (12,86 proc.). W Szczecinie Piotr Krzystek (startował z własnego komitetu) uzyskał 60,43 proc. głosów. Będzie to dla niego już piąta kadencja. W pierwszej turze został też wybrany w Bydgoszczy Rafał Bruski (53,50 proc.). Podobnie w Białymstoku. Urzędujący prezydent Tadeusz Truskolaski – kandydat Koalicji Obywatelskiej popierany również przez Polskę 2050 – został prezydentem miasta na kolejną kadencję (53,32 proc. głosów). Aleksandra Dulkiewicz (KO) wygrała pierwszą i jedyną turę w Gdańsku (57,95 proc. głosów); drugi był Tomasz Rakowski z PiS (20,33 proc.).

Lublin w pierwszej turze wybrał jednoznacznie Krzysztofa Żuka (własny komitet) większością 57,49 proc. głosów. W pierwszym głosowaniu rozstrzygnęły się także wybory w Katowicach, gdzie jednoznacznie zwyciężył Marcin Krupa z Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe i Marcin Krupa (62,43 proc.). W Łodzi Hanna Zdanowska z wynikiem 59,30 proc. głosów zagwarantowała sobie szybkie zwycięstwo. Druga była kandydatka PiS, Agnieszka Krystyna Wojciechowska van Heukelom (22,56 proc.).

W kilku miastach można się spodziewać dogrywek. W Radomiu, skąd spłynęły już pełne dane, 40,85 proc. głosów uzyskał Radosław Witkowski (KO), który w drugiej turze zmierzy się z Arturem Standowiczem (29,49 proc.). W Krakowie do II tury wyborów na prezydenta miasta przeszli Aleksander Miszalski (37,21 proc.) i Łukasz Gibała (26,79 proc.). W Olsztynie Jan Szewczyk (KO, 32,81 proc. poparcia) w drugiej turze powalczy o fotel prezydencki z Czesławem Małkowskim, który startuje ze swojego komitetu. W Słupsku wygrywa Krystyna Danilecka-Wojewódzka (40,98 proc. głosów; Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej „Łączy nas Słupsk”), ale będzie potrzebna druga tura. Jej kontrkandydatem jest Paweł Szewczyk (KO; 20,42 proc.). W Toruniu Dominik Gulewski (KO; 38,28 proc. głosów)) zmierzy się z Michałem Zaleskim (26,41 proc.). We Włocławku za dwa tygodnie odbędzie się dogrywka między Krzysztofem Kukuckim z Lewicy (41,40 proc. głosów), a Markiem Wojtkowskim z KO (29,88 proc.).

Prezydent Jacek Jaśkowiak (KO), walczący o reelekcję, choć wygrał pierwszą turę głosowania w Poznaniu, nie może być zadowolony. Jak wynika z danych PKW dostał 43,74 proc. poparcia, co oznacza drugą turę w stolicy Wielkopolski z udziałem Zbigniewa Czerwińskiego (PiS; 20,30 proc.). W Rzeszowie Konrad Fiołek uzyskał poparcie 37,94 proc., co oznacza, że za dwa tygodnie zmierzy się z Waldemarem Szumnym z PiS (24,23 proc.). We Wrocławiu do drugiej tury wyborów prezydenta miasta przeszli Jacek Sutryk (34,33 proc.) i Izabela Bodnar (29,80 proc.), popierana przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. O fotel prezydenta Gdyni zmierzą się Aleksandra Kosiorek (KWW Gdyński Dialog) z 34,43 proc. głosów i Tadeusz Szemiot (KKW KO) z 25,85 proc. Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek uzyskał 23,53 proc.

Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 21 kwietnia.

PiS bierze siedem sejmików. Oficjalne dane z województw

W poniedziałek na popołudniowej konferencji prasowej Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, poinformował, że frekwencja w wyborach samorządowych „zbliża się” do 52 proc. Jak wskazał, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 29 mln 5 tys. 937 osób; oddano 15 mln 63 tys. 523 głosów ważnych, czyli 51,93 proc. Nie jest to jednak końcowa frekwencja wyborcza.

Do godz. 21.00 w poniedziałek poznaliśmy oficjalne wyniki z 16 sejmików. W sejmiku woj. opolskiego największe poparcie uzyskała KO z wynikiem 36,47 proc., na drugim miejscu znalazł się PiS (25,3 proc.), dalej komitet Śląscy Samorządowcy (16,22 proc.), Trzecia Droga (9,34 proc.), Konfederacja (5,93 proc.), Lewica (3,63 proc.) i Bezpartyjni Samorządowcy (2,02 proc.).

W woj. kujawsko-pomorskim w wyborach do sejmiku Koalicja Obywatelska zdobyła 38,3 proc. głosów. Dalej znalazły się: PiS (28,15 proc.) i Trzecia Droga (17,18 proc.), Lewica (6,86 proc.), Konfederacja (6,54 proc.) i Bezpartyjni Samorządowcy (1,55 proc.). W sejmiku zachodniopomorskim KO uzyskała 38,88 proc., PiS – 25,05 proc., Trzecia Droga – 10,06 proc., Koalicja Samorządowa OK Samorząd – 8,41 proc., Lewica – 7,87 proc.

Koalicja Obywatelska zwyciężyła również w sejmiku pomorskim z poparciem 43,84 proc. (Prawo i Sprawiedliwość – 25,70 proc., Trzecia Droga – 10,32 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 6,63 proc., Lewica – 6,25 proc.) oraz w Wielkopolsce, uzyskując 32,01 proc. głosów (Prawo i Sprawiedliwość – 26,9 proc., Trzecia Droga – 17,49 proc., Lewica – 7,64 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 6,61 proc.).

W Lubuskiem KO osiągnęła wynik na poziomie 34,73 proc. głosów, PiS – 25,04 proc., Trzecia Droga – 18,76 proc., Lewica – 8,33 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6,24 proc.

W sejmiku woj. śląskiego wygrała KO, uzyskując 32,41 proc. głosów. Na kolejnych miejscach znalazły się: PiS – 31,09 proc., Trzecia Droga – 10,62 proc., Lewica – 8,22 proc. oraz Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 6,86 proc. Na Dolnym Śląsku podobne wyniki: KO z 33,53 proc., PiS 27,47 proc., Trzecia Droga 11,43 proc., „Bezpartyjni Samorządowcy” 10,55 proc. oraz Lewica 7,05 proc. W sejmiku warmińsko-mazurskim KO cieszyła się poparciem 34,90 proc. wyborców (Prawo i Sprawiedliwość – 30,73 proc., Trzecia Droga – 16,62 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,47 proc., Lewica – 6,30 proc.)

Sejmik podkarpacki zdominował PiS wynikiem 51,96 proc., drugie miejsce zajęła KO (16,26 proc.), kolejne Trzecia Droga (12,35 proc.), Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 9,91 proc., Lewica – 3,82 proc. Podobnie w sejmiku lubelskim: tu PiS zdobył 47,17 proc. głosów, KO tylko 19,18 proc., dalej znalazła się Trzecia Droga z 15,9 proc. poparcia. A także na Podlasiu, gdzie wygrał PiS z wynikiem 43,47 proc. KO uzyskała 22,75 proc., Trzecia Droga 16,45, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 9,95 proc.

Zaskoczenie przyniosły wyniki z Małopolski, gdzie w głosowaniu do sejmiku województwa zwyciężyło PiS z wynikiem 43,9 proc.; KO uzyskała 25,94 proc., Trzecia Droga – 12,39 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,95 proc. W woj. łódzkim PiS (37,57 proc.) uzyskał kilkuprocentową przewagę na KO (30,41 proc.), Trzecią Drogą (14,21 proc.), Konfederacją i Bezpartyjnymi Samorządowcami (6,62 proc.) oraz Lewicą (6,35 proc.). PiS zdobył przewagę także na Mazowszu (33,16 proc.), Koalicja Obywatelska uzyskała 31,52 proc.; Trzecia Droga 16,54 proc.; Lewica 6,94 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6,84 proc. W woj. świętokrzyskim przewaga PiS nad konkurentami była duża. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 42 proc. głosów, Trzecia Droga 21,71 proc., KO 18,72 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 9,15 proc.

Ostateczne wyniki wyborów samorządowych:

Prawo i Sprawiedliwość — 34,27 proc.

Koalicja Obywatelska — 30,59 proc.

Trzecia Droga — 14,25 proc.

Konfederacja — 7,23 proc.

Lewica — 6,32 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy — 3 proc.

Inny komitet — 4,3 proc.

Exit poll: Trzaskowski prezydentem Warszawy już po I turze

Według zbiorczych wyników exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu w głosowaniu do sejmików wojewódzkich (pytanie brzmiało: na kandydata której partii głosowałeś/-aś) poparcie dla partii przedstawia się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość: 33,7 proc.

Koalicja Obywatelska: 31,9 proc.

Trzecia Droga: 13,5 proc.

Konfederacja: 7,5 proc.

Lewica: 6,8 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy: 2,7 proc.

Inne: 3,9 proc.

Te wyniki nie wskazują jeszcze, kto będzie rządził w ilu sejmikach wojewódzkich, ale wyraźnie widać, że obecna koalicja demokratyczna zdobyła powyżej połowy wszystkich głosów. W specjalnym wywiadzie dla TVN24 Donald Tusk stwierdził, że koalicja „powinna rządzić w dziesięciu województwach, a prawdopodobnie może to być więcej”.

Według badań Ipsos KO wygrała w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Z kolei PiS w sześciu: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim. W porównaniu z wyborami w 2018 r. PiS stracił władzę w trzech województwach (wtedy wygrał w dziewięciu).

Co jeszcze wynika z exit poll? Wśród dużych miast, w których Ipsos przeprowadzał ankiety, nie będzie drugiej tury w wyborach na prezydenta:

w Warszawie (Rafał Trzaskowski zdobył 59,8 proc. głosów)

w Katowicach (Marcin Krupa zdobył 66,5 proc. głosów)

w Gdańsku (Aleksandra Dulkiewicz zdobyła 62,3 proc.)

Natomiast nie było rozstrzygnięcia w pierwszej turze i potrzebna będzie dogrywka 21 kwietnia:

w Krakowie, gdzie do drugiej tury przeszli: Aleksander Miszalski (39,4 proc.) oraz Łukasz Gibała (28,4 proc.)

w Rzeszowie, gdzie w drugiej turze zmierzą się: Konrad Fijołek (45,1 proc). oraz Jacek Strojny (18,6 proc.)

we Wrocławiu, gdzie do drugiej tury przeszli: Jacek Sutryk (38,9 proc.) i Izabela Bodnar (31,4 proc.).

Frekwencja w skali kraju wyniosła 51,5 proc. Była o ponad 3 pkt proc. mniejsza niż w 2018 r.

Tusk: Udało się. Ale nic już nie będzie łatwe

Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 8, 2024

„Tu jest dzisiejszy bohater” – zaczął przemówienie w sztabie Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, wskazując prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. „Mamy dzisiaj wiadomość, tę najważniejszą dla mnie wiadomość dnia. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski samorządowej, uzyskał kapitalny wynik. Nie ukrywam, że jestem wyjątkowo szczęśliwy, kiedy mogę też jako gdańszczanin z urodzenia popatrzeć na północ i zobaczyć podobny wynik Oli Dulkiewicz” – dodał.

„Być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej. Udało się odbić niektóre województwa, w niektórych dużych miastach PiS poniósł spektakularną klęskę. Ale też widać, że łatwo nie będzie. Nic już nie będzie łatwe ani w Polsce, ani na świecie. Ale dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych, dziś jest dzień Rafała Trzaskowskiego, jego koleżanek i kolegów” – kontynuował Tusk w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu wyników exit poll.

I dodał: „Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków”.

Po nim na scenie pojawił się Trzaskowski: „To oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował. Dziękuję warszawiakom za to ogromne zaufanie i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Chciałem podziękować Donaldowi Tuskowi za wsparcie. Jest dokładnie tak, jak mówiliśmy: droga do tego, żeby demokracja się w Polsce umocniła, nie będzie prosta. Kolejny krok został zrobiony. Przed nami następne. Musimy wygrywać wybory, żeby pokazać, że cała Polska jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta. 15 października wszystkie oczy były zwrócone na nas i teraz też są”.

Prezydent Warszawy podziękował szefowej sztabu Wiolecie Paprockiej, jego rzeczniczce Dorocie Łobodzie, ale też Trzeciej Drodze, która poparła jego kandydaturę w stolicy. „Byliśmy w stanie wygrać z populistami mimo nierównej walki. Wszyscy patrzą na to, jak po nich sprzątamy i jak stawiamy czoła wyzwaniom. Dlatego potrzebujemy waszego poparcia, dalszej determinacji”.

Kaczyński: Polska nie może iść drogą Tuska

„To dziewiąte nasze zwycięstwo, które powinno być zachętą do pracy. Ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych moglibyśmy może zdobyć więcej, może nawet władzę. Musimy teraz wygrać w wyborach europejskich, a potem przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich” – mówił na gorąco w sztabie PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał: „Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha nas Donald Tusk. Polska musi być krajem, którym rządzą polscy patrioci, którym rządzą uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu. Naszym celem jest zwycięstwo, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było incydentem”.

Zapowiedział także, że PiS musi zrobić wszystko, „by w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza też była nasza”.

Hołownia: Pokazaliśmy siłę i dostaliśmy ostrzeżenie

„Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej. Jestem przekonany, że ten wynik urośnie, a nie spadnie. Te wybory są o nazwiskach, a siłą Trzeciej Drogi zawsze były nazwiska” – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi, która znowu, tak jak kilka miesięcy temu, znalazła się na podium.

„Nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać. Dzisiaj pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła. Nie można jednak tej frekwencji, którą podawała PKW, ale też całej tej otoczki, którą tu widzimy, obserwując wyniki koalicji, ale i PiS, traktować inaczej niż ostrzeżenie, pierwsze poważne ostrzeżenie dla naszej koalicji. To jest ostrzeżenie, które usłyszeliśmy. W Trzeciej Drodze z pokorą je przyjmujemy. Dość kłótni – powiedzieli nam dziś ludzie” – mówił z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.

Frekwencja do godz. 17

Jak poinformował przewodniczący PKW, do godz. 17 w 29 tys. 707 lokalach wyborczych na terenie całego kraju karty wydano 11 mln 394 tys. 642 osobom uprawnionym do głosowania. Oznacza to, że dotychczasowa frekwencja wynosi 39,43 proc. – mniej niż w 2018 r., gdy przy urnach o tej porze było już 41,65 proc. Polaków, i zdecydowanie mniej niż w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, kiedy do 17 lokale odwiedziło ponad 57 proc. uprawnionych.

W niedzielnych wyborach do urn najwięcej osób udało się w woj. świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim. Najniższą frekwencję zanotowały woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie. Wśród miast przodował Białystok, potem Bydgoszcz i Gdańsk.