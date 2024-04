Oficjalne wyniki wyborów, broń atomowa w Polsce. Pięć ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

PKW podała oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych; lawina komentarzy po wywiadzie Andrzeja Dudy, w którym przyznał, że „jesteśmy gotowi” na broń atomową w Polsce; przed sejmową komisją śledczą ws. afery wizowej zeznawał Mariusz Kamiński; CBA zostanie zlikwidowana; a do Polski przyjeżdżają premier Wielkiej Brytanii i szef NATO.

1. PKW podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza dziewięć godzin po zamknięciu lokali wyborczych ogłosiła oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych (mogło się to stać wcześniej, ale od godz. 2 w nocy czekano na protokół jednej z obwodowych komisji wyborczych w Legionowie). W głosowaniu wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1489 kandydatów. W siedmiu miastach i gminach kandydowała tylko jedna osoba. Frekwencja wyniosła 44,06 proc. Druga tura wyborów przyniosła kilka ciekawych rozstrzygnięć – m.in. w Gdyni prezydentką została Aleksandra Kosiorek, co oznacza, że na czele władz lokalnych w Trójmieście stoją same kobiety (w pierwszej turze Aleksandra Dulkiewicz została wybrana na prezydentkę Gdańska, a Magdalena Czarzyńska-Jachim Sopotu). W Krakowie Aleksander Misztalski minimalnie pokonał Łukasza Gibałę, we Wrocławiu dotychczasowy prezydent Jacek Sutryk pewnie zwyciężył nad kandydatką Trzeciej Drogi Izabelą Bodnar, a w Rzeszowie Konrad Fijołek obronił fotel włodarza miasta.

Więcej o ciekawych pojedynkach: Pierwszy prezydent z Konfederacji, wygrana żony ministra

2. Broń atomowa na terytorium Polski?

„Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach nuclear sharing także i na naszym terytorium, aby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi” – to zdanie prezydenta Andrzeja Dudy w wywiadzie dla „Faktu” wywołało lawinę komentarzy. Donald Tusk zapowiedział, że czeka na spotkanie z prezydentem w związku z tą deklaracją. „Chciałbym, aby ewentualne inicjatywy były bardzo dobrze przygotowane i żebyśmy mieli wszyscy przekonanie, że tego chcemy” – stwierdził premier. Zareagował też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który przekazał, że „wojskowi będą analizować sytuację”. Natomiast rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała wypowiedź Dudy „prowokacyjną” i zapowiedziała, że ewentualne rozmieszczenie w Polsce amerykańskiej broni nuklearnej „niezwłocznie przyciągnie uwagę sztabu generalnego armii Rosji i będzie uwzględniane w planowaniu wojennym”, a te obiekty „znajdą się na liście uprawnionych celów ataku w przypadku bezpośredniego konfliktu z NATO”.

Komentarz Marka Świerczyńskiego: Jak mówić o bombie? Czy „debata nuklearna” wchodzi do polskiej polityki?

3. Mariusz Kamiński przed komisją ws. afery wizowej

Były szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński stawił się przed komisją śledczą ds. afery wizowej. „Odpowiedzialny za czasów PiS za służby specjalne Mariusz Kamiński w swobodnej wypowiedzi przedstawił się jako ten, który aferę wykrył i rozbroił, doprowadzając do ograniczenia jej zasięgu, do aresztowań i do dymisji wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Jednak z jego wypowiedzi wynikało, że owo wykrycie zawdzięczamy nie tyle sprawności jego służb, ile doniesieniu biznesmena, od którego próbowano wyciągnąć łapówkę za ułatwienie sprowadzenia pracowników z zagranicy” – pisze w komentarzu Ewa Siedlecka. Przesłuchanie Kamińskiego miało odbyć się w ubiegły czwartek, jednak nie doszło do skutku, gdyż na ten sam termin wezwano go do prokuratury. Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Prace ma zakończyć pod koniec czerwca. Jako ostatni świadek przed komisją zeznawać ma Jarosław Kaczyński.

4. Premier Wielkiej Brytanii i szef NATO w Polsce

We wtorek do Polski mają przybyć premier Wielkiej Brytanie Rishi Sunak i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. „To dalszy ciąg misji rozbudowywania pozycji Polski w kwestii polityki bezpieczeństwa” – stwierdził premier Donald Tusk, zapowiadając tę wizytę na poniedziałkowej konferencji prasowej. Planowane jest spotkanie z brytyjskimi żołnierzami i rozmowy w kancelarii premiera. Sunak ma ogłosić nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 500 mln funtów. Tusk przyznał, że nigdy nie miał „tak optymistycznego wrażenia, że w Europie słuchają polskiego głosu”. Premier wspomniał o potrzebie koordynacji różnych projektów i wymienił m.in. tzw. żelazną kopułę w Europie, w związku z którą, jak stwierdził, należy wykonać „gigantyczną i błyskawiczną pracę”, by skoordynować czasem sprzeczne interesy biznesowe i polityczne różnych krajów.

5. CBA do likwidacji, będzie nowa służba

Minister ds. koordynacji służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział w poniedziałek, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zostanie zastąpione przez Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Nowa instytucja ma działać w strukturach policji i ma być zorganizowana na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. Na szczeblu centralnym walką z korupcją zająć się ma Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (która ma to w swoich zadaniach). Trzecim filarem działań antykorupcyjnych ma być Krajowa Administracja Skarbowa, która przejmie od CBA sprawdzanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.