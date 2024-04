Kłótnie w PiS, kipi w kotle bałkańskim. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

W PiS awantura po ogłoszeniu list wyborczych i rozlaniu się afery Pegasusa; Rosjanie nacierają, zanim do Ukrainy dotrze pomoc z USA; Lewica ogłosiła jedynki i liczy na poprawę wyniku; kipi w kotle bałkańskim; dziś gra Iga Świątek.

1. Kłótnie u Kaczyńskiego

Partie zaczynają kampanię do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS na konwencji w Warszawie mówił w weekend (znowu, jak Beata Szydło w 2015 r.) o „biało-czerwonej drużynie”, która ma odrzucić „zielony ład”. Problem w tym, że zgodę na tzw. zielony ład dał jeszcze premier Mateusz Morawiecki, a jego głównym architektem i promotorem w Europie już dawno ogłosił się pisowski komisarz Janusz Wojciechowski. Jak Kaczyński będzie chciał pogodzić te sprzeczności? Zobaczymy w najbliższych tygodniach.

Tymczasem na zapleczu partii Jarosława Kaczyńskiego trwają gorące spory o miejsca na listach i inwigilację systemem Pegasus. Pierwszy efekt jest taki, że Jacek Kurski stracił jedynkę na Podlasiu. Co jeszcze dzieje się w PiS?

2. Rosjanie przełamali front?

Rosjanie dokonali głębokiego włamania na froncie i gdyby byli na swój sukces przygotowani, mogłoby być bardzo groźnie. W silnym, dobrze zorganizowanym ataku przy wsparciu artylerii i czołgów weszli na głębokość blisko 15 km w ukraińską obronę wzdłuż drogi szybkiego ruchu do Pokrowska. Odcinek nie był dostatecznie broniony.

Była to nie tylko zasługa samego rosyjskiego ataku, ale fatalnego błędu, jaki popełnili Ukraińcy przy rotowaniu wyczerpanej walkami 47. Brygady Zmechanizowanej „Magura”. Czy Ukraińcom uda się opanować sytuację? Piszą o tym, jak zwykle na Polityka.pl, Michał i Jacek Fiszerowie.

3. Lewica chce się odbudować

„Będzie dobry wynik” – przekonywał na przedwyborczej imprezie Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W teoretycznie najłatwiejszych dla siebie wyborach do Parlamentu Europejskiego obóz ten będzie próbował odbudować poparcie i udowodnić, że potrafi przekonująco odróżnić się od lewicującej Koalicji Obywatelskiej.

Spośród list, które do tej pory zobaczyliśmy, ta Lewicy jest najbarwniejsza, choć nie zobaczymy na niej ministrów (mimo nacisku partii). Wystartują za to wiceministrowie: Scheuring-Wielgus (kultura), Śmiszek (sprawiedliwość) i Szejna (MSZ), a podciągnąć wynik pomoże Paulina Piechna-Więckiewicz (edukacja).

Podczas weekendowej konwencji nie obyło się bez potknięć. O „spokoju pewnego marszałka” mówiła Anna Maria Żukowska, a Marek Belka fragment wypowiedzi poświęcił konieczności wprowadzenia euro – politycy Lewicy dementowali, że będzie to ich postulat. Młodzi działacze mówili, że nie idą do Strasburga po emeryturę, co można rozumieć jako prztyczek dla polityków KO, ale też Belki i Cimoszewicza.

4. Gorąco na Bałkanach

Jeśli przywódcy Republiki Serbskiej, czyli większościowo serbskiej części Bośni i Hercegowiny, ogłoszą secesję, to w ciągu godziny wybuchnie wojna – pisze niemiecki dziennik „Die Welt”. Jak dodaje, "BiH jest najbardziej niestabilnym i narażonym krajem w regionie", a obecna sytuacja jest "najpoważniejsza od rozpadu Jugosławii".

Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik ogłosił, że „władze regionu wykazują się determinacją we wdrażaniu działań mających doprowadzić do niepodległości” . Zaprzeczył również, że w lipcu 1995 r. w okolicach Srebrenicy doszło do ludobójstwa. 29 lat temu zamordowano tam ponad osiem tysięcy mężczyzn i chłopców, zamieszkujących kraj bośniackich muzułmanów.

Jak pisze „Die Welt”, ostatnie groźby secesji spowodowane są dyskusją wokół rezolucji ONZ poświęconej właśnie tamtym wydarzeniom w Srebrenicy. Rezolucja ma ustanowić 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie.

5. Dziś gra Iga Świątek

W poniedziałek kolejny mecz na ziemnych kortach w prestiżowym turnieju w Madrycie rozegra Iga Świątek. Najlepsza na świecie tenisistka zmierzy się w jednej ósmej finału z Hiszpanką Sarrą Sorribes. Mecz odbędzie się jako drugi w fazie, która rozpoczyna się o godz. 11. Przed Polką na madryckich kortach zagrają Tunezyjka Ons Jabeur i Łotyszka Jelena Ostapenko.

W jednej ósmej finału Polska zmierzy się z pierwszą rakietą Hiszpanii, z którą do tej pory grała trzykrotnie i ma bilans 3:0.