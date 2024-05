Rekonstrukcja rządu i marsz PiS. 5 ważnych tematów, o których trzeba dziś wiedzieć

Premier przyjmie rezygnacje czterech ministrów, marsz PiS i rolników w Warszawie, Xi Jinping kończy swoją wizytę w Europie, poloniści protestują w sprawie kanonu lektur, do Sejmu trafił wniosek o Trybunał Stanu dla szefa KRRiT.

1. Premier przyjmie rezygnacje czterech ministrów

W piątek Donald Tusk przyjmie rezygnacje czterech ministrów i ogłosi nazwiska ich następców. Chodzi o szefów: MSWiA Marcina Kierwińskiego, ministra aktywów państwowych Borysa Budkę, ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana oraz ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, którzy startują w wyborach do PE.

Donald Tusk ogłosi zmiany w składzie Rady Ministrów w piątek o godz. 9.12 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezydent dokona zmian w składzie Radzie Ministrów w poniedziałek o godz. 10.30.

O planowanej rekonstrukcji rządu i nazwiskach potencjalnych kandydatów na nowych ministrów dyskutowano od kilku miesięcy. W rozmowie z PAP Dariusz Klimczak (PSL), minister infrastruktury, ocenił, że najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Hetmana jest Krzysztof Paszyk, obecnie lider sejmowego klubu PSL. Prawdopodobnym kandydatem do zastąpienia Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA jest z kolei Tomasz Siemoniak, obecnie minister koordynator służb specjalnych. Wśród potencjalnych kandydatów na ministra kultury wymieniany jest Andrzej Wyrobiec, polityk Platformy Obywatelskiej, obecnie wiceminister w MKiDN.

2. Marsz PiS i rolników w Warszawie

Manifestację organizuje „Solidarność”, a do wzięcia w niej udziału apelował Jarosław Kaczyński. „Ten marsz w Warszawie zainicjowała „Solidarność”, my mieliśmy inną datę, ale dziś jest taki czas, że nie ma co się dzielić” – tłumaczył prezes PiS.

Piątkowy marsz ma być skierowany przeciw Zielonemu Ładowi. Planowane przez Brukselę zmiany to dziś najważniejszy i najbardziej emocjonalny unijny spór, w którym argumenty rzeczowe mieszają się z dezinformacją i propagandą.

Uczestnicy protestu o godz. 12:00 zbierają się na placu Zamkowym. Stamtąd mają przejść Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Świętokrzyską przed przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Później trasa marszu przejdzie Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i Alejami Ujazdowskimi przed Sejm.

Dwa miesiące temu, podczas protestu zwołanego przez „Solidarność”, przed Sejmem doszło do starć uczestników z policją. Rannych zostało kilkunastu funkcjonariuszy, zatrzymano 26 demonstrantów.

3. Xi Jinping kończy swoją wizytę w Europie

Ostatni dzień wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga Europie i na Węgrzech. Ostatni raz Xi był na Węgrzech w 2009 r., jeszcze przed objęciem kierowniczej roli w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). Pekinowi zależy na współpracy z Budapesztem, gdyż w razie narzucenia przez UE ceł antydumpingowych na produkcję samochodów elektrycznych koncerny chińskie planują zakładać fabryki na Węgrzech i w ten sposób obchodzić cła unijne.

Wcześniej Xi Jinping odwiedził Francję oraz Serbię, a w czasie dwudniowej wizyty w Belgradzie delegacje Chin i Serbii podpisały niemal 30 umów dotyczących m.in. współpracy gospodarczej, sądowniczej i medialnej. Liderzy obu państw podkreślali wielokrotnie „żelazną przyjaźń” łączącą oba państwa, więzi historyczne oraz chęć wspólnego działania w przyszłości.

4. Poloniści protestują w sprawie kanonu lektur

23 kwietnia resort edukacji zaprezentował projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Do poniedziałku 13 maja potrwają konsultacje społeczne. W swojej petycji zatytułowanej „Grzeczni... to już byliśmy” nauczyciele wskazują jednak, że proponowane przez ministerstwo zmiany w podstawie programowej są pozorne i nie mają nic wspólnego z zapowiedzianym odchudzeniem jej o 20 proc.

„Obecna koncepcja podstawy programowej opiera się na braku zaufania do nauczyciela i ma charakter przemocowy wobec nas, pedagogów” – piszą nauczyciele i nauczycielki polskiego w swoim manifeście. I domagają się zmian w zmianach. Chcą, by uczniowie nie musieli już czytać „W pustyni i w puszczy” Sienkiewicza, „Potopu”, „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza czy „Zemsty” Aleksandra Fredry. Wskazują, że teksty, w tym takie, które prezentują „kolonialny obraz rzeczywistości”, są anachroniczne.

5. Wniosek o Trybunał Stanu dla szefa KRRiT

Do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu – poinformował Bartłomiej Sienkiewicz, szef resortu kultury. Zarzuty wobec przewodniczącego KRRiT, jak poinformował Sienkiewicz podczas konferencji prasowej w czwartek, „sprowadzają się do trzech kwestii podstawowych”.

„Absolutnego łamania prawa ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznym. Nie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie do pana Świrskiego należy ocena, kto rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych. Ma dawać pieniądze na media publiczne. Tego nie robi, to jest złamanie ustawy” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Druga sprawa to „polityka pana Świrskiego wobec mediów niepaństwowych, prywatnych, które były (...) traktowane przez PiS jako wrogie”. Chodzi o kary, jakie KRRiT nakładała na TVN (pół miliona kary za reportaż „Franciszkańska 3”) i TOK FM (80 tys. zł kary za program, w którym skrytykowano podręcznik prof. Roszkowskiego „Historia i tradycja”).

Jako trzeci zarzut wobec Świrskiego Sienkiewicz wymienił „zaniechanie czynności statystycznych”, do których przewodniczący KRRiT był zobowiązany.