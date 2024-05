Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ważne terminy i zaświadczenia

Mijają ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyborców kończących 60 lat. Wciąż można składać wnioski o głosowanie poza miejscem zameldowania lub zamieszkania i za granicą. Wybory już 9 czerwca.

Numer i adres obwodowej komisji wyborczej, w której należy zagłosować, można sprawdzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Wystarczy wybrać województwo i powiat, a następnie wpisać swój adres.

Głosowanie korespondencyjne

Do końca 27 maja zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a) mogą zgłaszać wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Do 31 maja można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W przypadku wyborców przebywających na polskich statkach morskich wnioski o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach można składać do 4 czerwca.

Wnioski w tych sprawach można składać komisarzowi wyborczemu ustnie, pisemnie lub elektronicznie na stronie gov.pl.

Transport do lokalu wyborczego

Również do 27 maja należy zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego – to także dotyczy wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Prawo przysługuje gminom, w których w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów zostanie przekazana 31 maja. O godzinie transportu wyborcy dowiedzą się najpóźniej 6 czerwca.

Zmiana miejsca głosowania

4 czerwca mija termin na składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców dla wyborców przebywających za granicą.

Z kolei do 6 czerwca można składać wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu lub zmianie miejsca głosowania. O pobranie zaświadczenia i jednorazową zmianę miejsca głosowania może wystąpić każdy obywatel, który w dniu wyborów będzie głosował w Polsce, ma ukończone 18 lat (9 czerwca) i czynne prawo wyborcze. Należy o nie wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy – do wójta, burmistrza lub prezydenta. W przypadku jednorazowej zmiany wystarczy wniosek przez internet.

W tym samym terminie wnioski o zmianę miejsca głosowania mogą składać żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową, odbywający ćwiczenia, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pracujący w systemie skoszarowanym.

Kampania i cisza wyborcza

Kampania wyborcza potrwa do północy 7 czerwca. Choć wybory w Unii Europejskiej rozpoczną się już 6 czerwca, w Polsce cisza wyborcza obejmie całą sobotę i niedzielę (8–9 czerwca), aż do zamknięcia lokali. Nie wolno wówczas zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, zachęcać do głosowania na kandydatów, rozpowszechniać materiałów wyborczych ani jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi (oklejony pojazd może natomiast stać).

Agitować nie wolno także w internecie. Kary za złamanie ciszy wynoszą od 500 tys. do 1 mln zł za publikację sondaży, za agitację od 20 zł do 5 tys. zł. Wolno zachęcać do udziału w wyborach oraz informować o frekwencji. Głosowanie rozpocznie się 9 czerwca o godz. 7 i potrwa do 21.