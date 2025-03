Ameryka wznawia pomoc dla Ukrainy. Musk uderza w Sikorskiego. 5 tematów na dziś

Ukraina zgadza się na rozejm; Trump brnie w wojnę celną; Musk znów atakuje Sikorskiego; pierwszy pakiet deregulacyjny; Kuczmierowski bez listu żelaznego.

1. Ukraina gotowa na rozejm

We wtorek w Dżuddzie (Arabia Saudyjska) odbyło się spotkanie przedstawicieli Ameryki z reprezentantami Ukrainy. W pierwszej rundzie negocjacji rozmawiano m.in. o zaproponowanym przez Ukrainę zawieszeniu broni na morzu i warunkach wydobycia ukraińskich minerałów. Po ośmiu godzinach ogłoszono, że USA wznowią pomoc militarną dla Ukrainy i przesył danych rozpoznania wywiadowczego, w zamian Kijów zgodził się na 30-dniowy rozejm. Porozumienie w sprawie złóż ma być podpisane „najszybciej, jak to możliwe”. Na razie nie wiadomo, jak do tych ustaleń odniesie się Moskwa. Więcej o rozmowach w Dżuddzie w podsumowaniu Tomasza Zalewskiego.

To pierwsze bezpośrednie spotkanie delegacji Ukrainy i USA po awanturze w Gabinecie Owalnym, zakończonej wyproszeniem prezydenta Zełenskiego z Białego Domu i zerwaniem rozmów. Strona amerykańska akcentowała wówczas, że Ukraina nie okazuje należytej wdzięczności za zaangażowanie USA w pomoc dla Kijowa. Po spotkaniu w Dżuddzie Trump oświadczył, że może ponownie zaprosić Zełenskiego.

2. Trump znów uderza w Kanadę

Znowu iskrzy na linii Waszyngton–Otawa. Najpierw Donald Trump ogłosił, że od środy podwyższy z 25 do 50 proc. cła na stal i aluminium. To reakcja na decyzję prowincji Ontario o podwyższeniu cen prądu dla odbiorców w USA o 25 proc. (to z kolei odpowiedź na zapowiedzi Ameryki). Ostatecznie Ontario wycofało się z podwyżki, co z kolei skłoniło Trumpa do odpuszczenia ceł. Potyczkę siłowo wygrał prezydent USA.

Trump od dawna wygraża Kanadzie, a we wtorek ponowił apel o to, by stała się 51. stanem USA. „Wszystkie cła całkowicie by zniknęły. Kanadyjskie podatki byłyby znacznie niższe, a Kanadyjczycy czuliby się bezpieczniej militarnie i pod wieloma innymi względami, nie byłoby też problemu z północną granicą. Największy i najpotężniejszy naród na świecie stałby się większy, lepszy i silniejszy niż kiedykolwiek, a Kanada byłaby jego dużą częścią” – napisał na platformie TruthSocial. Trump stosuje kontrowersyjne metody wpływania na inne kraje. O skutkach ewentualnej wojny handlowej pisze w „Polityce” Adam Grzeszak.

3. Musk obraża Sikorskiego

Nie umilkły echa awantury sprzed kilku dni, a doradca prezydenta USA Elon Musk znów skrytykował ministra polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Tym razem nazwał go „marionetką Sorosa”, odpowiadając na wpis Wojciecha Pawelczyka, który przypomniał, że żoną Sikorskiego jest publicystka i pisarka Anne Applebaum, a on sam „kumpluje się z Aleksem Sorosem”, synem George’a Sorosa.

W niedzielę Musk i Sikorski starli się o satelitarną sieć internetową Starlink w Ukrainie, za którą płaci m.in. Polska. Miliarder nazwał szefa polskiego MSZ „małym człowiekiem” i nakazał mu „siedzieć cicho”. Do sprawy odniósł się m.in. republikański kongresmen Don Bacon, znany z proukraińskiego nastawienia. Nie rozumie, „dlaczego urzędnik Białego Domu, który nawet nie został wybrany, poniża polskiego ministra spraw zagranicznych”. Jak dodał, „potrzeba więcej dyscypliny w Białym Domu”.

Sam Sikorski stwierdził we wtorek: „Chciałbym wyrazić ponownie satysfakcję z tego, że Stany Zjednoczone potwierdziły, że nie będzie żadnych przerw w realizowaniu płatnej usługi internetowej, za którą płaci Polska, to znaczy działania tych modułów Starlinka w Ukrainie”. Zapytany, czy opublikowałby taki sam wpis na X ponownie, odparł: „Oczywiście. Uzyskaliśmy dzięki temu potwierdzenie tego, że Starlinki nadal będą działać”.

4. Rząd przyjął pierwszy pakiet deregulacyjny

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie przyjęli tzw. pierwszy pakiet deregulacyjny przygotowany przez resort rozwoju i technologii, zawierający ponad 40 zmian dotyczących różnych obszarów działalności gospodarczej. To odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, domagających się uproszczenia zasad prowadzenia biznesu. Nowe przepisy dotyczą m.in. kontroli firm, uproszczenia postępowań administracyjnych (tzw. decyzje hybrydowe, tj. wydane na papierze z załącznikami w formie elektronicznej), ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej (kwestia działalności nierejestrowanej), zmiany definicji rzemiosła i rzemieślnika.

24 marca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami różnych środowisk, na którym rząd podsumuje pierwszy etap prac nad deregulacją. Nowe reguły mają wejść w życie 1 maja 2025 r. Przepisy dotyczące postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą – rok później.

5. Kuczmierowski bez listu żelaznego

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie obrońcy Michała Kuczmierowskiego na odmowę wydania mu listu żelaznego; podobną decyzję wydał sąd pierwszej instancji. Obrońca poinformował, że nie jest planowane kolejne zażalenie w tej sprawie, ale decyzja sądu oznacza, że „z pewnością w tym roku pan Kuczmierowski się w Polsce nie stawi”. Gdyby sąd zgodził się na list żelazny, Kuczmierowski pozostawałby na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej w zamian za odpowiadanie w procesie z wolnej stopy.

W lutym Michał Kuczmierowski, były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, opuścił brytyjski areszt za kaucją, w tej chwili oczekuje na rozprawę ekstradycyjną. Był bliskim współpracownikiem Mateusza Morawieckiego. Są podejrzenia, że prowadził w RARS nielegalne działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.