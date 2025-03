Zapiski kampanijne, część 8. Nawrocki-Batyr: kolejny rozdział tej samej historii PiS. Nie wyszło

Znajomy jest ten ton, znajome są to frazy, znajoma jest technika budowy mitu i cementowania elektoratu poprzez wskazanie mu ofiary i wrogów. Nie miejmy złudzeń. PiS – jeśli tylko poczuje, że ten przekaz działa – będzie z niego korzystał w kampanii Karola Nawrockiego.

A Rafał Trzaskowski? No właśnie, co właściwie robi Trzaskowski? Otóż wydaje się, że wchodzimy w ten etap kampanii, w którym zaczyna się wielkie narzekanie. I to nie przeciwników.