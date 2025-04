Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Jak dzieci dojrzewają w sieci. Instytut Pracy Nawrockiego. Jak może wyglądać pierwszy dzień po ustąpieniu Putina? Pięć najpiękniejszych nowych realizacji architektonicznych w Polsce. Kolejna odsłona wojny między pisarzami i wydawcami. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

Internet mamy wszędzie taki sam: żywiący się hejtem, obniżający samoocenę, promujący skrajne zachowania i postawy. Podobne są też algorytmy: wyczuwają lęki i niepewność młodych ludzi lepiej niż oni sami. Pakiet zagrożeń, które polscy rodzice obserwują w brytyjskim serialu „Dojrzewanie”, pozostaje więc niestety zgodny z tym, co jest dostępne tu i teraz, także dla najmłodszych. A jak informuje zrealizowane niedawno badanie „Internet dzieci”, 86 proc. osób z przedziału wiekowego 7–14 korzysta z sieci. W grupie 15–18 lat już praktycznie 100 proc. Nasz okładkowy raport poświęcamy nastolatkom dojrzewającym przed ekranami. I jest to raport poruszający nie tylko dla rodziców. Poza nim proponujemy w nowym wydaniu „Polityki” kilka równie gorących tematów:

Instytut Pracy u Nawrockiego. Tropem ludzi idących za prezydenckim kandydatem Karolem Nawrockim do Instytutu Pamięci Narodowej docieramy do miejsca, które służy za bezpieczną przystań dla wpływowych ludzi poprzedniej władzy. Mówi się o tym: Instytut Pracy Nawrockiego. Anna Dąbrowska opisuje kariery Piotra Mazurka i Wojciecha Kaczmarczyka, wcześniej związanych m.in. z Narodowym Instytutem Wolności. Co robili wcześniej i dlaczego trafili do przystani Nawrockiego?

Jaki koniec wojny? Żanna Niemcowa, córka zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty, opowiada Pawłowi Reszce i Timurowi Olevsky’emu o tym, że Rosji „będzie niezwykle trudno zwrócić Ukrainie wszystkie zajęte terytoria”. Ponadto Niemcowa mówi o pracującym dla GRU szpiegu, głośnym w Polsce Pablo Gonzalezie. I wreszcie wyobraża sobie dzień po ustąpieniu Putina.

Pusta średnia. „Jeśli przyjąć tradycyjną koncepcję klas, klasa średnia w Polsce nie istnieje” – mówi wprost dr Paula Kukołowicz, badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego. Żyjemy w przekonaniu o pewnym micie, bezustannie żonglując tym pojęciem. Nasza rozmówczyni wyjaśnia, dlaczego Polska z wyrwą po klasie średniej oznacza dla nas różnego typu społeczne problemy.