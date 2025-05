Nawrocki z teflonu, brunatniejemy. Ale można to wygrać. Felietoniści „Polityki” o wyborach

Gra zaczyna się od nowa. Dwa tygodnie to mało czasu na zmianę strategii sztabu, kombinowanie z wizerunkiem publicznym kandydata. Jest jednak coś, co Trzaskowskiemu mogłoby pomóc.

Kondycja większości

Te wyniki to wstrząs – przede wszystkim dla koalicji 15 października. Kandydat KO ma Karola Nawrockiego tuż za plecami, w dodatku z większymi rezerwami, bo na przedstawicieli radykalnej prawicy padło łącznie ponad 50 proc. głosów i PiS naprawdę ma z czego czerpać, ma kogo mobilizować. Jeden z liderów rządzącej większości Szymon Hołownia, który do samego końca kampanii, wbrew wszystkim sondażom, powtarzał zaklęcia o tym, jak wielkie jest na niego zapotrzebowanie rodaków, zaliczył wynik wręcz kompromitujący. A to stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość jego i tak wciąż rachitycznej formacji oraz koalicji z ludowcami – Trzeciej Drogi, która nie jest nawet czwartą. Marszałek Sejmu będzie musiał także połknąć język, bo w ostatnich tygodniach trudno było dociec, czy aby nie przeszedł do opozycji, tak intensywnie rozliczał i krytykował gabinet Tuska, który współtworzy.

I wreszcie lewica. Ta rządowa nadal jest słaba, mimo ewidentnej emocji działającej na ostatniej kampanijnej prostej na rzecz Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga. Zwyżki w sondażach nie dowieźli jednak do urn. Poza tym Razem to, po tej kampanii chyba jeszcze bardziej radykalna, opozycja. Premier będzie miał odtąd ból głowy nie tylko z prawicowym skrajem. O tym, w jakiej kondycji jest obecna sejmowa większość, wiele powie nam zaangażowanie przegranych w kampanię prezydenta stolicy. Jeżeli Hołownia i Biejat oraz ich partie ograniczą się jedynie do kilku zdawkowych słów poparcia, bez solidnej pracy w terenie, to będzie to oznaką utraty instynktu samozachowawczego.