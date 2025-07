Joanna Kołaczkowska nie żyje. PZPN wybrał trenera. MSZ upomina Watykan. 5 ważnych tematów

Zmarła członkini kabaretu Hrabi Joanna Kołaczkowska; PZPN ogłosił nowego trenera reprezentacji; prokuratura złożyła dwa wnioski o uchylenie immunitetu I prezes SN Małgorzacie Manowskiej; rosyjskie drony zaatakowały polską fabrykę w Ukrainie; MSZ wysłał notę protestacyjną do Watykanu.

1. Joanna Kołaczkowska nie żyje

W nocy, około godziny 1, kabaret Hrabi poinformował o śmierci Joanny Kołaczkowskiej, członkini zespołu. Od kwietnia było wiadomo, że artystka walczy z chorobą nowotworową. „Przyszło Jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z Nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił” – napisali członkowie kabaretu Hrabi. Dodali, że „Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie”.

„Zostawiła po sobie ogromną wyrwę, której niczym nie da się zapełnić. W nas – ludziach, którzy byli z Nią blisko, którzy dzielili z Nią scenę i życie. I w świecie sztuki, który był Jej przestrzenią, Jej domem, Jej oddechem, a Ona była jego najpiękniejszym uosobieniem. Jej talentu nie da się porównać – był zjawiskiem. Jej obecność – darem. Jej odejście – stratą nie do ogarnięcia” – dodano we wpisie w mediach społecznościowych.

Joanna Kołaczkowska urodziła się w 1966 r. Była aktorką kabaretową i teatralną. W latach 80. występowała w kabarecie Drugi Garnitur, następnie przez dziesięć lat była członkinią kabaretu Potem, a od 2002 r. kabaretu Hrabi.

2. PZPN wybrał Jana Urbana

PZPN potwierdził wczoraj medialne doniesienia, że nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji będzie Jan Urban.

„63-letni świetny niegdyś napastnik i od lat szanowany trener dostał wreszcie szansę pracy, na którą zasłużył znacznie wcześniej. Przez lata był podporą Górnika Zabrze – najpierw jako zawodnik, a w późniejszych latach jako trener. Potrafił sobie radzić mimo skomplikowanej sytuacji w klubie” – pisze na Polityka.pl Krzysztof Matlak. „Dużo czasu spędził w Hiszpanii. Prawie każdy kibic pamięta jego trzy gole strzelone w Madrycie Realowi w barwach Osasuny Pampeluna. Ma w sobie sporo luzu w przeciwieństwie do kilku kontrkandydatów. Co najważniejsze, jest autorytetem dla piłkarzy”.

Urban jest następcą Michała Probierza, który rozstał się z reprezentacją po tym, jak najpierw pozbawił opaski kapitana Roberta Lewandowskiego (ten od razu zapowiedział, że pod jego wodzą już nie zagra), a potem jego kadra przegrała 1:2 z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata.

3. Czy Manowska straci immunitet?

Jak poinformował Adam Bodnar, dwa prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej trafiły jednocześnie do SN i Trybunału Stanu (Manowska jest sędzią Sądu Najwyższego i przewodniczącą Trybunału Stanu).

Dodał, że zebrano dowody, które „wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw”. Wymienił je: przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego, choć nie było kworum, niedopełnienie obowiązków poprzez niezwołanie w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Generalnej, wyjaśnił, że jeśli tylko jeden z immunitetów zostanie uchylony, to uniemożliwi to postawienie jakichkolwiek zarzutów. „My kierujemy do obu instytucji wniosek o uchylenie immunitetu w całości” – dodał.

4. Rosjanie bombardują polską fabrykę w Ukrainie

W środę rosyjskie drony zaatakowały zbudowaną w Ukrainie fabrykę polskiego producenta drewnianych podłóg Grupy Barlinek. Poinformował o tym szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Dodał, że w wyniku rosyjskiego ataku są ranni, a dwie osoby są ciężko poparzone.

„Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic" – napisał Sikorski zapewniając, że „działają służby ukraińskie, także nasz konsulat”. Rzecznik MSZ Paweł Wroński dodał, że fabrykę zaatakowało pięć dronów, wśród rannych nie ma Polaków. Szef ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Andrij Sybiha, który przebywał akurat w Lublinie, skomentował, że „to był kolejny barbarzyński atak (…) i odpowiedź Putina na wszystkie propozycje pokojowe”.

5. Polska upomina Watykan

Jak poinformowała Wyborcza.pl, polski MSZ wysłał notę protestacyjną do Stolicy Apostolskiej w związku z ostatnimi politycznymi i ideologicznymi wypowiedziami polskich biskupów, które „godzą w zapisy Konkordatu”.

MSZ wskazał na bp. Antoniego Długosza, który 11 lipca podczas Apelu Jasnogórskiego publicznie poparł Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza oraz na słowa bp. Wiesława Meringa, który także na Jasnej Górze w ostatni weekend powiedział m.in., że „rządzą nami ludzie, którzy określają się jako Niemcy”, że „granice naszego kraju są zagrożone zarówno od zachodu, jak i od wschodu” oraz że „Polską rządzą dziś polityczni gangsterzy”.

„Słowa zawarte w homilii bp. Meringa są sprzeczne nie tylko z literą i duchem Konkordatu, ale też pozostają w głębokiej niezgodności z nauczaniem Kościoła katolickiego i historycznym doświadczeniem pojednania polsko-niemieckiego” – cytuje notę MSZ do Stolicy Apostolskiej Wyborcza.pl.