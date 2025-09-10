Kto nie wierzył, że to nasza wojna, już nie powinien wątpić. Rosyjski kornik się wkręca

Czy po nocy z dronami na polskim niebie, kiedy wojna była bliżej nas niż kiedykolwiek, potrafimy uwolnić się od rosyjskiego kornika, znajdziemy sposób, żeby tej wojnie propagandowej pokazać figę?

Ci, którzy wzruszają ramionami, że to nie ich wojna, mieli nocą z wtorku na środę okazję się przekonać, że są w błędzie. Ona jest również nasza, choć toczy się za granicą, na terytorium naszych sąsiadów, Ukraińców. Jest nasza, wytoczona przez Rosję wszystkim ludziom wolnego świata.

W tę naszą przestrzeń wtargnęło 19 rosyjskich dronów. Tak bezczelnej prowokacji jeszcze nie doświadczyliśmy, choć wojna za miedzą toczy się od blisko czterech lat. Polska odpowiedziała skutecznie, zestrzeliwszy kilka z nich.

Drony i wojna w sieci

Ale jest także wojna, choć nie gorąca, która toczy się w przestrzeni medialnej. I trudno z nią walczyć, a ogarnia głowy wielu Polaków. Tu rządzą Rosjanie, to oni wrzucają do sieci informacje i komentarze, że wojna toczy się z winy Kijowa. Że drony naruszające polską przestrzeń to aparaty ukraińskie. Gdyby nie postawa Ukrainy, w ogóle by ich nie było w tym miejscu – dronów, wojny. Rosjanie wbijają nam do głów, że Ukraina jest złym państwem, a Ukraińcy złymi ludźmi, nastawionymi na branie. Pazerni, zainteresowani przedłużaniem walk i czerpaniem z tego korzyści.

Ta wojna, niestety, wydaje się przegrana.

Mamy samoloty, mamy systemy Patriot, ale nie potrafiliśmy rozbroić, unicestwić rosyjskiej propagandy, która niczym kornik wkręca się w ludzkie głowy i mózgi. Tak urasta niechęć do Ukraińców mieszkających w Polsce.

Wojną po ponad tysiąc trzystu dniach są zmęczeni wszyscy, w Ukrainie i w Polsce, choć tu nieporównywalnie mniej, bo to nie nam spadają na głowy rakiety, nie my tracimy dorobek życia, nie my giniemy.