Redakcja „Polityki”
7 października 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

7 października 2025
Polityka
Konfederacja – problem dla PiS i dla PO; co czeka Hołownię i Polskę 2050; medialni generałowie; o co chodzi z platformą OnlyFans; o Kościele Słońca; nowa rosyjska ultraprawica; jak działa wirus plotki; Wojciech Smarzowski o swoim nowym filmie „Dom dobry”. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy Państwu najbardziej aktualne tematy z różnych dziedzin, pod różne gusta i zainteresowania, w tym:

• Jaka przyszłość czeka Szymona Hołownię i jego partię Polska 2050, co stoi za rezygnacją Hołowni z liderowania swojemu ugrupowaniu, czy ma ono jeszcze szansę na powrót do popularności i kto może zastąpić dotychczasowego szefa – o tym wszystkim w tekście Rafała Kalukina.

• Platforma i PiS mają wielki problem z Konfederacją, nie chcą jej spadać sondaże i na dzisiaj nie powstanie żaden nowy rząd bez jej udziału, jakie zatem strategie wobec tej prawicowej formacji przyjęli Kaczyński i Tusk, czy okażą się one skuteczne – pisze Mariusz Janicki.

• W niepewnych czasach, z wojną w sąsiedztwie, rośnie rola wojskowych, także ta medialna, bo coraz częściej w telewizji występują generałowie: co mają do powiedzenia, kto pokazuje się najczęściej, czy lepiej tłumaczą kwestie bezpieczeństwa od polityków i ekspertów – o tym w artykule Marka Świerczyńskiego.

Politykaokładka - 2025_41 Polityka

I dalej w nowej „Polityce”:

• Na czym polega fenomen platformy OnlyFans, czy to tylko zręczne biznesowo oswajanie pornografii, czy także znak nowej epoki obyczajowej, przesuwania granic wstydu i tradycyjnych norm w życiu społecznym – zjawisko przedstawia i analizuje Agnieszka Sowa.

• Kościół Słońca domaga się od instytucji państwa równych praw z Kościołem katolickim, rozsyła wnioski, petycje, postulaty, a przy okazji wychodzi na jaw, jakimi przywilejami i dotacjami dysponują w Polsce różne związki wyznaniowe – sprawę opisał Zbigniew Borek.

• Pies przewodnik dla osoby z niepełnosprawnością to wielka pomoc, jak zatem szkoli się takie psy, ile to kosztuje, jak się sprawują przeszkolone zwierzęta, co się dzieje z nimi „po służbie” – pisze Filip Zagończyk.

• Czy trzeba wymienić trawę z wszystkich „orlików”, co się potem z nią stanie, ile to wszystko będzie kosztować – o tym tekście Violetty Krasnowskiej.

• Jak wygląda przemyt powietrzny, co się przemyca, jakim sprzętem, ile warta jest taka kontrabanda i kto na tym zarabia – pisze Marcin Piątek.

• Czy uda się porozumienie Izraela z Hamasem i pozwoli to zakończyć tragiczny bliskowschodni konflikt – pisze Agnieszka Zagner.

I jeszcze w nowym numerze „Polityki”: • nowa rosyjska ultraprawica; • jak religia, polityka i wojny odbijają się na przyrodzie; • kim był Jan Żizka i co Czesi mu zawdzięczają; • jak działa wirus plotki; • Wojciech Smarzowski o swoim nowym filmie „Dom dobry”; • używki na estradzie; • trudne życie amerykańskich satyryków.

Zapraszam do lektury, naprawdę warto!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama