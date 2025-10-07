Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Konfederacja – problem dla PiS i dla PO; co czeka Hołownię i Polskę 2050; medialni generałowie; o co chodzi z platformą OnlyFans; o Kościele Słońca; nowa rosyjska ultraprawica; jak działa wirus plotki; Wojciech Smarzowski o swoim nowym filmie „Dom dobry”. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” proponujemy Państwu najbardziej aktualne tematy z różnych dziedzin, pod różne gusta i zainteresowania, w tym: • Jaka przyszłość czeka Szymona Hołownię i jego partię Polska 2050, co stoi za rezygnacją Hołowni z liderowania swojemu ugrupowaniu, czy ma ono jeszcze szansę na powrót do popularności i kto może zastąpić dotychczasowego szefa – o tym wszystkim w tekście Rafała Kalukina. • Platforma i PiS mają wielki problem z Konfederacją, nie chcą jej spadać sondaże i na dzisiaj nie powstanie żaden nowy rząd bez jej udziału, jakie zatem strategie wobec tej prawicowej formacji przyjęli Kaczyński i Tusk, czy okażą się one skuteczne – pisze Mariusz Janicki. • W niepewnych czasach, z wojną w sąsiedztwie, rośnie rola wojskowych, także ta medialna, bo coraz częściej w telewizji występują generałowie: co mają do powiedzenia, kto pokazuje się najczęściej, czy lepiej tłumaczą kwestie bezpieczeństwa od polityków i ekspertów – o tym w artykule Marka Świerczyńskiego.