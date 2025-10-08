Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka
8 października 2025
Kraj

Komisja śledcza ds. Pegasusa donosi na Ziobrę. Czy będzie akt oskarżenia?

8 października 2025
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości w rządach PiS i Suwerennej Polski. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości w rządach PiS i Suwerennej Polski. Zbigniew Ziobro / Facebook
Mijają prawie dwa lata rządów koalicji. Jeśli jest materiał do postawienia Zbigniewowi Ziobrze zarzutów, to warto, żeby stało się to szybko. Tak, by akt oskarżenia trafił do sądu przed ewentualną zmianą władzy.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa poinformowała, że złożyła do prokuratury doniesienie na Zbigniewa Ziobrę. To efekt zeszłotygodniowego przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości w rządach PiS.

Wydaje się, że chciała w tej sprawie ubiec prokuraturę, która w zeszłym tygodniu zmieniła zarzut wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Jeden ze stawianych przez komisję zarzutów Ziobrze jest bliski temu, który usłyszał Woś.

Czytaj także: Coraz bardziej epicka sprawa Ziobry i funduszu. Tak się teraz tłumaczą hojnie obdarowani

Kryterium bezpieczeństwa

Dzisiejsze doniesienie komisji na Ziobrę zawiera dwa zarzuty. Pierwszy: niedopełnienia obowiązków jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości poprzez wydatkowanie go na cele inne niż pomoc ofiarom przestępstw i pomoc postpenitencjarną. To miało spowodować wyrządzenie znacznej szkody finansowej (kara do 10 lat więzienia). I drugi: pomocnictwa w przestępstwie ujawnienia informacji niejawnych na rzecz podmiotu zagranicznego (kara do ośmiu lat więzienia).

Pierwszy dotyczy całości gospodarowania Funduszem Sprawiedliwości, a nie tylko zakupu systemu Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bo – wbrew pozorom – zarzut naruszenia przepisu ustawy o CBA, który mówi, że ta służba jest finansowana z budżetu państwa, nie jest wcale taki mocny. W sądzie starłby się bowiem z poglądem prawnym, że ustawodawca nie sprecyzował, że finansowanie ma pochodzić „wyłącznie” z budżetu państwa. A w procesie karnym niedające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego.

Drugi zarzut z doniesienia dotyczy zakupu Pegasusa od firmy izraelskiej. Mimo ostrzeżeń ABW i Policji, że dane zbierane za jego pomocą w Polsce – czyli pozyskane z inwigilacji, a więc ze swojej natury będące informacjami tajnymi – będą trafiać na izraelskie serwery, czyli nie będą bezpieczne.

Do tej części przyczyniły się złożone przed komisją zeszłotygodniowe zeznania Ziobry, w których przyznał, że pomysł zakupu „jakiegoś” zaawansowanego systemu do inwigilacji wyszedł od niego, „żeby polskie służby nie przegrywały z przestępcami”. Wyjaśnił, że chociaż był autorem pomysłu, realizacji podjęli się jego zaufani współpracownicy (głównie wiceminister Michał Woś). W ten sposób chce uniknąć odpowiedzialności za zakup systemu, który nie spełniał kryterium bezpieczeństwa zbieranych informacji niejawnych.

Minęły dwa lata

Zbigniew Ziobro nie ma dotąd postawionych żadnych zarzutów karnych w śledztwie dotyczącym gospodarowania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. W zakończonej w 2021 r. kontroli NIK zakwestionowała ponad 280 mln zł wyda zostały tków (dokonane niezgodnie z przepisami, niecelowo lub niegospodarnie). Po kolejnej kontroli, za lata 2021–2024, Izba sformułowała ponad 90 wniosków pokontrolnych. W 21 przypadkach zażądała zwrotu środków publicznych wydatkowanych niezgodnie z prawem lub umową w kwocie ponad 65 mln zł.

Niezależnie od tego, że na decyzjach o takich niecelowych i niegospodarnych dotacjach nie ma podpisu Zbigniewa Ziobry, to on jako prawny dysponent Funduszu Sprawiedliwości odpowiada przynajmniej za niewłaściwy nadzór.

Z zeznań „skruszonego” uczestnika procederu wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do zaprzyjaźnionych z Solidarna Polską i PiS organizacji (oraz innych podmiotów) wynika, że narady, komu i pod pozorem jakiego konkursu je przelać, miały się odbywać m.in. w podwarszawskim domu Ziobry. I z jego udziałem. Tak więc jest możliwe, że dostanie zarzut nie tylko niewłaściwego nadzoru, ale też udziału w procederze wyprowadzania pieniędzy w drodze ustawianych konkursów.

Mijają prawie dwa lata rządów koalicji. Jeśli jest materiał do postawienia Zbigniewowi Ziobrze za to zarzutów, to warto, żeby stało się to szybko. Tak, by przed ewentualną zmianą władzy po wyborach w 2027 r. udało się przynajmniej posłać do sądu akt oskarżenia.

Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

    Rafał Kalukin

  2. Czwarta droga. Będą nowe partie? Trwają podchody. Dwie kwestie muszą rozstrzygnąć się tej jesieni

    Rafał Kalukin

  3. Totalne wku. Dlaczego rząd wciąż ulega hurapatriotycznemu szantażowi prawicy?

    Jerzy Baczyński

  4. Czy Orka się wreszcie wynurzy. Chcemy okrętów podwodnych. Będzie bardzo drogo, ale wyjścia nie ma

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  5. Farewell, panie Szymonie. Hołownia znika z polityki, następna będzie jego partia. Co z rządem?

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną