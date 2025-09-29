Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka
29 września 2025
Kraj

Ziobro: to nie ja. Takiej strategii trzymał się przed komisją śledczą ds. Pegasusa

29 września 2025
Zbigniew Ziobro po przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Pegasusa, 29 września 2025 r. Zbigniew Ziobro po przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Pegasusa, 29 września 2025 r. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
Działałem w zaufaniu do moich współpracowników, nie znam się na wszystkim. Nie wnikałem w szczegóły – to linia obrony, którą Zbigniew Ziobro prezentował konsekwentnie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro stanął wreszcie przed komisją – po ośmiu nieudanych próbach. Przyleciał ok. godz. 10 na lotnisko Chopina, dał się policji zatrzymać i doprowadzić na posiedzenie. Komisja zgodziła się poczekać i odroczyła spotkanie o półtorej godziny.

Ziobro przyszedł bez pełnomocnika, za to z zaświadczeniami lekarskimi, że należą mu się przerwy z powodu operacji na strunach głosowych (ma to związek z wycięciem nowotworu). Przesłuchanie było rekordowo długie: osiem godzin z kilkoma piętnastominutowymi przerwami.

Czytaj też: Coraz bardziej epicka sprawa Ziobry i funduszu. Tak się teraz tłumaczą hojnie obdarowani

Ziobro kontra Giertych

Przynajmniej w pierwszej części było ono zaskakująco merytoryczne, przepychanek i złośliwości z obu stron widzieliśmy niewiele. Co nie znaczy, że dowiedzieliśmy się czegoś więcej niż to, o czym od dawna wiadomo.

Wracając do początku. Komisja postanowiła działać nieszablonowo: przygotowała multimedialny wstęp do swoich obrad w postaci wypowiedzi ministra Ziobry z konferencji prasowej, na której po raz pierwszy zapytano go o Pegasusa. Odpowiedział, że to jakiś mitologiczny koń ze skrzydłami i on nic więcej nie wie. Ten medialny wstęp miał zapewne zbić Ziobrę z tropu. Podobnie wygłoszone po nim oświadczenia czworga członków komisji o tym, jak PiS niszczył praworządność w Polsce i jaką rolę odegrał w tym zakup i polityczne zastosowanie systemu inwigilacji Pegasus.

Potem komisja przeszła do procedowania przewidzianego przepisami, tzn. odebrania przysięgi (Ziobro oczywiście oświadczył, że komisja po wyroku Trybunału nie-Konstytucyjnego jest nielegalna) i wysłuchania jego „swobodnej wypowiedzi”.

Zaczął od wniosku o wyłączenie wszystkich członków komisji ze względu na brak obiektywizmu. Jako dowód podał wygłoszone na wstępie przez czworo z nich oświadczenia i zaprezentowany film.

Kiedy przewodnicząca Magdalena Sroka odmówiła poddania tego wniosku pod głosowanie, złożył następny: o wyłączenie przewodniczącej. Wniosek oczywiście odrzucono (w komisji pozostali wyłącznie członkowie rządzącej koalicji).

Swobodną wypowiedź Ziobro ograniczył do przekonywania, że Pegasus (czy w ogóle jakiś system znacznie ułatwiający inwigilację) był służbom państwa potrzebny po to, „by nie przegrywać z przestępcami”. Że był używany przede wszystkim do ścigania najpoważniejszych przestępstw, co zilustrował sprawą Sławomira Nowaka, byłego bliskiego współpracownika Donalda Tuska, członka rządu PO-PSL. Ta sprawa toczy się od grudnia 2021 r., gdy to prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o korupcję, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Obejmuje zarówno wątek polski, jak i ukraiński. Ten pierwszy kilka dni temu sąd umorzył, co Ziobro uznaje za skandal.

Uzasadniając konieczność posiadania przez służby narzędzia do głębokiej inwigilacji, Ziobro wymieniał też sprawę Romana Giertycha i dłuższy czas rozwodził się nad tym, jak – rzekomo, bo koniec końców były lider LPR zarzutów nie dostał – „słupy Giertycha” pomagały wyprowadzać i prać brudne pieniądze ze spółki Polnord.

I na tym w zasadzie skończył uzasadnienie.

Strategia Ziobry

Przez resztę przesłuchania członkowie komisji zadawali Ziobrze pytania w trzech wątkach:

1. Bezpieczeństwa systemu Pegasus w związku z tym, że treści zbierane z jego użyciem znajdowały się na serwerach izraelskiej firmy, która udzieliła polskim władzom licencji. Tu komisja powołała się na wyrażane pisemnie ostrzeżenia ze strony ABW, SKW i policji, że system nie daje gwarancji bezpieczeństwa danych. Ziobro argumentował, że te służby zmieniły potem zdanie. Czy zostały w tym celu naciskane przez niego? – drążyła komisja.

2. Bezprawności sfinansowania Pegasusa z pieniędzy „ziobrowego” Funduszu Sprawiedliwości w sytuacji, gdy ustawa o CBA – dla którego zakupiono system – mówi, że jest ono „finansowane z budżetu państwa”. Na to Ziobro odparował, że nie ma w przepisie ustawy o CBA słowa „wyłącznie”, a więc inne źródła są dopuszczalne. Prokuratura już postawiła zarzuty w tej sprawie wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi, na którego Ziobro scedował sprawę zakupu Pegasusa.

3. Inwigilacji polityków, sędziów, prokuratorów, samorządowców czy dziennikarzy systemem Pegasus przeznaczonym, jak zadeklarował sam Ziobro, do ścigania najcięższych przestępstw. W tym wątku mówiono głównie o sprawach samorządowca Jacka Karnowskiego, sędzi Beaty Morawiec, prokuratorki Ewy Wrzosek i ówczesnego senatora PO oraz szefa kampanii wyborczej tej partii Krzysztofa Brejzy. Ziobro odparował, że w każdej z tych spraw była zgoda sądu i uzasadnione powody do inwigilacji, a aktów oskarżenia nie ma, bo „rząd Tuska przejął prokuraturę”.

Na pytania, skąd propisowskie media miały materiały zdobyte Pegasusem z telefonów Krzysztofa Brejzy i Romana Giertycha, odpowiedział, że nie wie, ale za jego czasów prokuratura wyjaśniała tę sprawę, a potem... „została przejęta przez rząd Tuska”.

Generalnie w każdym z wątków Ziobro konsekwentnie trzymał się strategii procesowej, że nie można mu postawić zarzutu niedopełnienia obowiązków czy przekroczenia uprawnień, bo swoje uprawnienia scedował na inne osoby, kierując się zasadą zaufania. Nie odpowiada za to, kogo podsłuchiwały służby, żadnej inwigilacji im nie zlecał i nie sięgał po zebrane Pegasusem dane. Nie podpisywał też wniosków o inwigilację (robił to z jego upoważnienia jego ówczesny zastępca Bogdan Święczkowski).

Echem przesłuchania Ziobry jest zapowiedź Giertycha na platformie X, że wytoczy mu proces za kłamstwa o sobie. Natomiast Brejza, także na X, poinformował, że wniósł do komisji śledczej wniosek o konfrontację z Ziobrą (w trybie kodeksu postępowania karego), „by patrząc mu w oczy, zmiażdżyć wszystkie kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa, do których się posunął”. „Panie Ziobro. Stańmy na ubitym polu i przy kamerach w sejmowej sali udowodnię Panu nikczemność praktyk, do których jako minister sprawiedliwości Pan się posuwał” – napisał.

I tak po miesiącach batalii z udziałem sądów i policji skończyło się przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości/prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przez pegasusową komisję śledczą.

Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Rynek

Szyfrują, szantażują i rabują. Obce cyberwojska atakują polskie firmy. A te płacą i nie zgłaszają

Rozmowa z Piotrem Ciepielą, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa technologii, partnerem EY, o tym, jak obce cyberwojska atakują polską infrastrukturę i firmy.

Adam Grzeszak
22.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Rynek

Kto nam da jeść, kto nas wyleczy? 1 października prawie milion Ukraińców nie przyjdzie do pracy

Ich prawo do legalnego zatrudnienia wygaśnie wraz z ustawą o pomocy Ukraińcom, której nowelizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wiele polskich firm zostanie sparaliżowanych, ponad 5 proc. pracujących legalnie w Polsce to Ukraińcy.

Joanna Solska
09.09.2025
null
Kraj

Nowe przekazy PiS. Nowogrodzka nadaje: „Wracamy. Was już nie ma”. Tę grę spinów można im zepsuć

W nowym sezonie politycznym Jarosław Kaczyński chce umocnić wrażenie, jakby już miał wygrane następne wybory. Jeszcze nie rządzi, ale już dzieli – przyszłe wpływy, przywileje i posady. Jak PiS tak łatwo wtłacza przekazy o swojej potędze i dlaczego druga strona odpowiada tak słabo?

Mariusz Janicki
18.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Władysław Pasikowski dla „Polityki”: Wojtyła jest postacią tragiczną. Wolimy ułudę od gorzkiej prawdy

Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii – zapowiada Władysław Pasikowski, autor filmu „Zamach na papieża”. I mówi.

Janusz Wróblewski
20.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną