Ziobro szuka azylu u Orbána? Kolejni zatrzymani po kradzieży w Luwrze. 5 tematów na dziś

Tête-à-tête Ziobry i Orbána; akt oskarżenia wobec posła PiS; kolejni zatrzymani po kradzieży w Luwrze; Polska opóźnia otwarcie granicy z Białorusią; 13-latek podejrzany o zabicie 17-letniego brata.

1. Ziobro szuka azylu u Orbána?

„Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – tak premier Donald Tusk skomentował doniesienia, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier. O spotkaniu poinformował w mediach społecznościowych sam Viktor Orbán.

We wtorek polska prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze i zgodę na jego aresztowanie. Były minister jest podejrzewany o popełnienie 26 przestępstw związanych z pełnioną przez niego funkcją w resorcie sprawiedliwości. Jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi tu o defraudację środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości, które miały trafiać do ofiar przestępstw. Sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa, a w śledztwie podejrzany jest m.in. Marcin Romanowski. Sąd wydał pod koniec ubiegłego roku decyzję o jego aresztowaniu, lecz poseł PiS otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Po informacjach ws. wizyty Ziobry u Orbána wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapytał na X: „Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?”. Portal wPolityce.pl twierdzi, że były minister sprawiedliwości zaprzeczył, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech.

2. Akt oskarżenia wobec posła PiS

Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym posła PiS Dariusza Mateckiego. Chodzi o śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Poseł oskarżony jest o popełnienie sześciu przestępstw, w tym nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów, które polegały na przyznaniu wielomilionowych dotacji dwóm wskazanym organizacjom (Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia) i przywłaszczenia kwoty 16,5 mln zł. Czwarty czyn zarzucany Mateckiemu dotyczy „prania pieniędzy” – nie mniej niż 447,5 tys. zł, które według prokuratury miały pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw sprzeniewierzenia środków pochodzących z FS. Kolejne dwa zarzuty związane są ze współdziałaniem z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym zatrudnieniu polityka w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Matecki – zdaniem prokuratury – uzyskał nienależne świadczenia w łącznej wysokości 483,8 tys. zł.

Poseł Matecki zgadza się na podawanie swojego nazwiska i odrzuca oskarżenia prokuratury, twierdząc, że są one „polityczne i wyssane z palca”. Politykowi za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

3. Kolejni zatrzymani po kradzieży w Luwrze

Francuscy śledczy dzięki próbkom DNA pobranym z paryskiego Luwru zatrzymali pięciu nowych podejrzanych w sprawie kradzieży klejnotów koronnych. W sumie w rękach policji jest już siedem osób. Jeden z zatrzymanych w środę należał do czteroosobowej grupy, która dokonała rabunku.

W niedzielę, 19 października, tuż przed otwarciem muzeum dla zwiedzających, dwaj podejrzani mężczyźni przy pomocy ciężarówki z wysięgnikiem dostali się przez okno do Luwru, a następnie do Galerii Apolla, skąd skradli osiem klejnotów o szacowanej wartości ok. 88 mln euro. Uciekając, zgubili lub zostawili drogocenną koronę należącą niegdyś do cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. Dwaj inni czekali na zewnątrz na skuterach, którymi następnie uciekli z miejsca zdarzenia.

Prokuratura ma nadzieję, że dzięki zatrzymaniom i przeszukaniom uda się odzyskać zrabowane klejnoty, na razie jednak ich nie odnaleziono.

4. Polska opóźnia otwarcie granicy z Białorusią

Polska otworzy swoje przejścia graniczne z Białorusią w okolicach połowy listopada, chociaż było to planowane wcześniej. W czwartek premierka Litwy Inga Ruginiene poinformowała, że poprzedniego dnia rozmawiała z Donaldem Tuskiem, który zgodził się na opóźnienie tego procesu.

Litwie zależało na opóźnieniu otwarcia przejść z powodu powtarzających się na jej terytorium incydentów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych z Białorusi. Litewska premierka ogłosiła kilka dni temu, że jej kraj zacznie je zestrzeliwać. W ostatnim czasie balony wielokrotnie doprowadzały do przerw w funkcjonowaniu lotniska w Wilnie, a rząd za każdym razem tymczasowo zamykał też przejścia graniczne z Białorusią.

5. Tragedia rodzinna w gminie Borki

Do tragedii doszło w środę w nocy w jednym z domów na terenie gminy Borki (woj. lubelskie). Po godz. 3 w nocy policja otrzymała zgłoszenie od mieszkańca gminy. Na miejscu służby znalazły ciężko rannego 17-latka, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Chłopak został zabrany do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł. Policja zatrzymała na miejscu 13-letniego brata ofiary.

Sąd w Radzyniu Podlaskim postanowił, że 13-latek zostanie na trzy miesiące umieszczony w schronisku dla nieletnich, gdyż „istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny”. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM, jak ustalił jego reporter, w domu poza braćmi byli też rodzice. Rodzina nie była objęta procedurą Niebieskiej Karty; w ciągu ostatnich dwóch lat nie odnotowano interwencji policji.