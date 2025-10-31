Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
31 października 2025
Kraj

Ziobro szuka azylu u Orbána? Kolejni zatrzymani po kradzieży w Luwrze. 5 tematów na dziś

31 października 2025
Spotkanie Zbigniewa Ziobro z Viktorem Orbánem Spotkanie Zbigniewa Ziobro z Viktorem Orbánem Viktor Orbán / Facebook
Tête-à-tête Ziobry i Orbána; akt oskarżenia wobec posła PiS; kolejni zatrzymani po kradzieży w Luwrze; Polska opóźnia otwarcie granicy z Białorusią; 13-latek podejrzany o zabicie 17-letniego brata.

1. Ziobro szuka azylu u Orbána?

„Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – tak premier Donald Tusk skomentował doniesienia, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier. O spotkaniu poinformował w mediach społecznościowych sam Viktor Orbán.

We wtorek polska prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze i zgodę na jego aresztowanie. Były minister jest podejrzewany o popełnienie 26 przestępstw związanych z pełnioną przez niego funkcją w resorcie sprawiedliwości. Jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi tu o defraudację środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości, które miały trafiać do ofiar przestępstw. Sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa, a w śledztwie podejrzany jest m.in. Marcin Romanowski. Sąd wydał pod koniec ubiegłego roku decyzję o jego aresztowaniu, lecz poseł PiS otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Po informacjach ws. wizyty Ziobry u Orbána wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapytał na X: „Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?”. Portal wPolityce.pl twierdzi, że były minister sprawiedliwości zaprzeczył, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech.

2. Akt oskarżenia wobec posła PiS

Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym posła PiS Dariusza Mateckiego. Chodzi o śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Poseł oskarżony jest o popełnienie sześciu przestępstw, w tym nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów, które polegały na przyznaniu wielomilionowych dotacji dwóm wskazanym organizacjom (Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia) i przywłaszczenia kwoty 16,5 mln zł. Czwarty czyn zarzucany Mateckiemu dotyczy „prania pieniędzy” – nie mniej niż 447,5 tys. zł, które według prokuratury miały pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw sprzeniewierzenia środków pochodzących z FS. Kolejne dwa zarzuty związane są ze współdziałaniem z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym zatrudnieniu polityka w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Matecki – zdaniem prokuratury – uzyskał nienależne świadczenia w łącznej wysokości 483,8 tys. zł.

Poseł Matecki zgadza się na podawanie swojego nazwiska i odrzuca oskarżenia prokuratury, twierdząc, że są one „polityczne i wyssane z palca”. Politykowi za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

3. Kolejni zatrzymani po kradzieży w Luwrze

Francuscy śledczy dzięki próbkom DNA pobranym z paryskiego Luwru zatrzymali pięciu nowych podejrzanych w sprawie kradzieży klejnotów koronnych. W sumie w rękach policji jest już siedem osób. Jeden z zatrzymanych w środę należał do czteroosobowej grupy, która dokonała rabunku.

W niedzielę, 19 października, tuż przed otwarciem muzeum dla zwiedzających, dwaj podejrzani mężczyźni przy pomocy ciężarówki z wysięgnikiem dostali się przez okno do Luwru, a następnie do Galerii Apolla, skąd skradli osiem klejnotów o szacowanej wartości ok. 88 mln euro. Uciekając, zgubili lub zostawili drogocenną koronę należącą niegdyś do cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. Dwaj inni czekali na zewnątrz na skuterach, którymi następnie uciekli z miejsca zdarzenia.

Prokuratura ma nadzieję, że dzięki zatrzymaniom i przeszukaniom uda się odzyskać zrabowane klejnoty, na razie jednak ich nie odnaleziono.

4. Polska opóźnia otwarcie granicy z Białorusią

Polska otworzy swoje przejścia graniczne z Białorusią w okolicach połowy listopada, chociaż było to planowane wcześniej. W czwartek premierka Litwy Inga Ruginiene poinformowała, że poprzedniego dnia rozmawiała z Donaldem Tuskiem, który zgodził się na opóźnienie tego procesu.

Litwie zależało na opóźnieniu otwarcia przejść z powodu powtarzających się na jej terytorium incydentów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych z Białorusi. Litewska premierka ogłosiła kilka dni temu, że jej kraj zacznie je zestrzeliwać. W ostatnim czasie balony wielokrotnie doprowadzały do przerw w funkcjonowaniu lotniska w Wilnie, a rząd za każdym razem tymczasowo zamykał też przejścia graniczne z Białorusią.

5. Tragedia rodzinna w gminie Borki

Do tragedii doszło w środę w nocy w jednym z domów na terenie gminy Borki (woj. lubelskie). Po godz. 3 w nocy policja otrzymała zgłoszenie od mieszkańca gminy. Na miejscu służby znalazły ciężko rannego 17-latka, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Chłopak został zabrany do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł. Policja zatrzymała na miejscu 13-letniego brata ofiary.

Sąd w Radzyniu Podlaskim postanowił, że 13-latek zostanie na trzy miesiące umieszczony w schronisku dla nieletnich, gdyż „istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny”. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM, jak ustalił jego reporter, w domu poza braćmi byli też rodzice. Rodzina nie była objęta procedurą Niebieskiej Karty; w ciągu ostatnich dwóch lat nie odnotowano interwencji policji.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

    Mariusz Janicki

  2. Robić i gadać. PiS płynie na „nastrojowej” fali, Tusk musi ją przeciąć

    Mariusz Janicki

  3. Jaka koalicja w 2027? Mentzen po wyborach zażąda „ziemi i wody”. Kaczyński odmówi, a co zrobi Tusk?

    Michał Danielewski

  4. Lewicowe kuksańce. O dziwo, podział wyszedł im na dobre. Ale czym to się jeszcze skończy?

    Rafał Kalukin

  5. Słabość trzecich sił. Te partie są jak popowe hity wakacji: nucimy je i za chwilę zapominamy

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną