7 listopada 2025
Akt sprawiedliwości wobec Ziobry. Chyba ostatni na razie, nie odważy się wrócić do Polski

7 listopada 2025
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w rządach PiS i Suwerennej Polski. Sejm, grudzień 2024 r. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w rządach PiS i Suwerennej Polski. Sejm, grudzień 2024 r. Katarzyna Kwaczyńska / Kancelaria Sejmu RP
Na razie opinia publiczna oczekująca rozliczeń musi się zadowolić uchyleniem mu immunitetu i tą – użyjmy tego słowa – porażającą litanią zarzutów postawionych przez prokuraturę.

Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet w celu postawienia mu 26 zarzutów za malwersacje w Funduszu Sprawiedliwości – posłowie głosowali nad każdym zarzutem osobno. Na koniec uchylili mu też immunitet, godząc się na ewentualny areszt tymczasowy. „Za” była rządząca koalicja – 244 głosy, „przeciw” PiS i Konfederacja – 198 głosów.

Ziobro liczy na wybory

To akt sprawiedliwości nad Ziobrą – raczej jedyny, jaki wydarzy się w stosunku do niego. Bo do Polski, by stawić czoła zarzutom, raczej nie wróci. Zdecyduje się przeczekać do wyborów w 2027 r., licząc na zmianę władzy i koniec swoich kłopotów.

Wprawdzie prokuratura zapewnia, że nie musi korzystać z możliwości wnioskowania o areszt dla Ziobry, bierze pod uwagę, że jest chory i w każdej chwili może wymagać specjalistycznego leczenia, które nie jest możliwe w więzieniu. Ale Ziobro nie będzie ryzykował.

Najprawdopodobniej nie dojdzie do procesu, bo nie da się postawić w stan oskarżenia podejrzanego, którego nie udało się choć raz przesłuchać i zapoznać z materiałem dowodowym. Bez przesłuchania można tylko postawić zarzuty, jeśli na przesłuchanie nie pozwala stan zdrowia podejrzanego, ukrywanie się lub nieobecność w kraju.

To, teoretycznie, da prokuraturze możliwość wydania listu gończego, a na tej podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Tylko że list gończy wydaje się za ukrywającym się, a Ziobro póki co się nie ukrywa. Jeśli nie stawi się na wezwanie prokuratury, to prawdopodobnie przyśle zwolnienie lekarskie.

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
